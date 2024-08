Martín Zuppi lidera las seis marcas que opera Stellantis en el país, que son Peugeot, Citroën, Fiat, DS, Jeep y RAM, y con ello, las dos plantas donde se fabrican cinco modelos de autos: la de Ferreyra, en Córdoba, cuna del Cronos; y El Palomar en la provincia de Buenos Aires, donde se fabrican Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

En esta ocasión, el encuentro con el directivo fue para el lanzamiento de un modelo de Peugeot, el nuevo 2008, primer SUV del grupo que se produce a nivel local, el cual tiene un gran valor agregado ya que usa una moderna plataforma que estrenó el 208 (la CMP, multienergética y modular) y llega para dar impulso a la marca más Premium dentro de las masivas, ya que así fue vista siempre Peugeot.

Por otro lado, Zuppi está convencido que este modelo traerá excelentes resultados en términos de ventas, y aspira a que sea uno de los tres más vendidos de la categoría. Solo con la preventa, junto con el 208, tuvieron un incremento del 80% de los boletos de julio frente a junio, y la tendencia sigue en agosto. "Probé el 2008 la semana pasada y anda muy bien. Es un producto muy bueno y es un orgullo que sea nacional, le da sustentabilidad a la planta al generar volumen y al tener un 40% de piezas locales", comentó el directivo.

El hecho que sea argentino no es menor. "Estamos en un país que no es simple, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y si cambia el tipo de cambio, el auto nacional no sufre tanto como el importado. Siempre es un valor agregado. Igual para la logística, o para cambiar el mix de producción, en el día a día tiene muchas ventajas, además de poder exportar. También ayuda a que, a la sustentabilidad que ya tenía la planta de Córdoba con el Cronos, se sume ahora El Palomar con el 208 y 2008 que son nuevos, lo cual es muy bueno para el Grupo", explicó el directivo durante la entrevista.

¿Qué se viene después del nuevo auto SUV 2008?

El buen resultado de los últimos proyectos que se concretaron en el país hace que, a nivel global, Argentina esté muy activa dentro de los proyectos de Stellantis. De esta manera, consultado sobre qué se viene luego de lanzar el SUV, y teniendo en cuenta los "rumores" que hace tiempo mencionan la posibilidad de fabricar una camioneta a nivel local (se habló desde Peugeot Landtrek hasta Fiat Titano o algún modelo de RAM), lo que sería en Córdoba, Zuppi dijo que siempre hay proyectos en estudio, ya que cuando el grupo quiere fabricar un nuevo modelo, se analiza para desarrollar en cualquiera de las plantas de la región, que son cinco (3 en Brasil y 2 en Argentina).

"En 2022 surgió el caso del 2008, que primero se fabricó en Brasil y a partir de entonces se hizo en Argentina. Se desarrolló en 2023 y ahora lo estamos lanzando. Fue un trabajo de un año y medio. Mientras tanto, vamos estudiando otros casos. Lo importante es que Argentina está dentro de los países posibles para nuevos desarrollos, y en el caso de Córdoba, el éxito del Cronos, con un volumen productivo que pasó de 33.000 autos a 75.000, y el año pasado llegó casi a 100.000, te pone en juego de ser sustentable porque tenés la gimnasia para adaptarte rápido. No es lo mismo una fábrica que no esté preparada, todo eso te pone en la mira de poder hacer cosas", explico el directivo.

En este contexto, aclaró que si Córdoba gana nuevos proyectos no tiene que ver solo con la estrategia de la compañía, sino con todo lo que se hizo en el lugar para crecer. Y del mismo modo, El Palomar también tiene sustentabilidad a futuro para nuevos proyectos.

"Todos sabemos que en algún momento Cronos va a terminar, aunque tenemos Cronos para un ratito largo, lo importante es ser sustentables. Y no tiene que ver con la camioneta, sino con estar en el radar de Stellantis para llevar la producción más arriba", definió Zuppi.

El plan con 2008 y 208 para posicionar a Peugeot

Volviendo a Peugeot, y en medio del lanzamiento del SUV, desde la marca tienen un plan ambicioso con el 2008. El director Comercial, Pablo García Leyenda, aseguró que tienen como objetivo ser líder indiscutido para posicionarse en el top 3 en ventas.

"El lanzamiento del nuevo SUV tiene como objetivo replicar lo que venimos haciendo con 208, que es ir la máxima potencialidad que podemos lograr, y con la producción local lo tenemos garantizado gracias a la velocidad de respuesta y la capacidad de reacción para adecuar volúmenes y mix", explicó.

En una primera etapa, buscarán vender unas 800 unidades por mes, con un demo en cada concesionario para que los clientes conozcan el vehículo y una fuerte campaña de comunicación como hace mucho no se veía en la marca.

Por otro lado, el 2008 se posiciona en un rango de precios de $31.000.000 a $35.000.000 que ocupa un 40% de la franja del segmento B SUV, que pesa 13%, con quienes compiten. A esto se suma el plan de ahorro (se suscribieron 1000 en preventa) y tienen financiación a tasa 0%. Sin embargo, eso no es todo: "El plato fuerte es el abastecimiento local", aseguró García Leyenda.

Expectativas para el mercado en 2024

Mientras esperan que el 2008 y 208 rindan a la marca y le permita crecer por encima del 9% de participación de mercado, en Stellantis prevén un mercado total de 380.000 autos para 2024, unos 30.000 más que al arranque del año.

Este crecimiento se dará por una suba en el segundo semestre. En el primer semestre cerró con una caída del 25 al 30% frente al primer semestre de 2023; mientras que ahora se espera que cierre con una baja de 5%. Como resultado, se alcanzarán los 380.000 versus los 350.000 proyectados a inicio de año.

"El mercado argentino tendría que ser de 600 autos, así sería natural y orgánico", dijo Zuppi. Sin embargo, aunque no se alcance ese número, si se destacó como fenómeno de recuperación el financiamiento, gracias a una economía más estable, que hizo que las ventas crezcan en julio y la tendencia se mantenga en agosto.

En cuanto a los precios de los autos, con una economía relativamente estable y una inflación controlada, sumado a una devaluación del tipo de cambio del 2% mensual, no ven grandes variables que obliguen a aumentar.

"El punto está en que no devalúes 15% o que no haya bruscos cambios en la economía. Con todo más o menos controlado, no veo porque debería haber grandes cambios en los aumentos de precios. Nosotros aumentamos un 2% el último mes", dijo Zuppi.

A esto se suma otra ventaja, que antes se pagaban las compras al exterior en 180 días, y ahora a 90 días, lo que genera una exposición financiera menor del grupo. No es lo mismo pagar a 6 meses que a 3, eso también mejora el escenario, explicaron.

De esta manera, consideran que hay mejores expectativas tanto para el grupo como para el mercado en general, y se espera que en 2025 se vuelva a un mercado por encima de los 400.000 autos.