La automotriz Volkswagen quedó acorralada en una serie de denuncias, después que 300 empleados dieron a conocer que fueron desvinculados de forma "in-voluntaria" de sus puestos, cuando inicialmente era le habían comunicado que solo realizarían un proceso de reoganización.

La medida fue confirmada por la firma, quienes en comunicación con iProfesional, explicaron que este plan se viene llevando hace tiempo y que estaba programado, lo que indica que no hay cambios en la medida anunciada.

El comunicado oficial de Volkswagen es el siguiente: "Dada la baja de los mercados, durante 2024 en VW Argentina debimos adecuar la estructura de nuestras plantas a la nueva situación del mercado local y exportación para garantizar la sostenibilidad de la compañía y las personas que trabajan en ella. Cabe destacar que la compañía mantiene un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores para desarrollar e implementar en conjunto las herramientas necesarias que permitan sobrellevar la situación que atraviesa la industria, siempre cuidando el bienestar de los trabajadores".

Por otro lado, aclararon lo siguiente: "VWA Argentina asegura la continuidad del funcionamiento de sus plantas y renueva una vez más el compromiso que tiene desde hace 44 años con el país". La explicación tiene que ver con los rumores de crisis de la planta, que lanzó recientemente la nueva camioneta Amarok, pero que muchos advierten por su "mala salud". La misma fue desmentida y confirman que tienen muchos planes a futuro.

El reclamo de los trabajadores de Volkswagen

Por su parte, el reclamo de los trabajadores es el siguiente: "Volkswagen Argentina despide trabajadores. La empresa dueña de Audi, Scania, Seat, Lamborghini, Skoda y Volkswagen en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires, se encuentra en un proceso de despidos de trabajadores mientras mantiene una producción de mas de 400 unidades por día".

"Lo que había comenzado con un 'proceso de reorganizar' la producción a costa de que sus empleados acepten los retiros -in-"voluntarios" terminó en despidos encubiertos para quienes decidieron mantener su fuente de trabajo en relación de dependencia. Este plan esconde de fondo el objetivo de incrementar aún más las ganancias a costa de la vida de los trabajadores de Volkswagen, ya que la empresa no puede aducir crisis alguna. El número de despedidos asciende a más de 300", detallaron los trabajadores.

Y concluyeron: "Los despidos incluyen trabajadores con enfermedades oncológicas en pleno tratamiento, con enfermedades laborales en sus brazos, hombros, espaldas, etc. generados por años de tareas repetitivas y ritmos de producción cada vez mayores. También abarca trabajadores que se encuentran a pocos años de poder prejubilarse después haber estado allí más de 30 años. Los trabajadores despedidos anuncian que van a pelear hasta lograr las reincorporaciones, denunciando que no son descartables y que sus familias no pasaran hambre a costa de más ganancias empresariales".

Los números de Volkswagen en 2024

De acuerdo con los resultados de patentamientos de enero a julio, Volkswagen es la segunda automotriz con más ventas del país, con 33.000 unidades y una suba de 3% en el período. La primera es Toyota con 47.000 unidades.

La camioneta Amarok, fabricada en Pacheco, reúne poco más de 9.600 ventas, siendo la tercera del segmento, ya que el impulso se espera a partir del cambio que fue el 6 de agosto. Taos, el SUV nacioanl, acumula 7.900 con un crecimiento de 29 por ciento. Además hace poco llegó el T-Cross renovado de Brasil, que pesa fuerte en el segmento SUV-B.

En producción, la industria tiene una primera mitad negativa por la caída de los mercados externos e interno, con una baja de 24% en los primeros 7 meses del año, mientras que las exportaciones cayeron un 14 por ciento. Estos números golpean a la industria local.

Más allá de los resultados, en Volkswagen aseguraron a este medio que siguen con planes importantes y que habrá novedades en el corto plazo.