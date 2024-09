Volkswagen presentó hace unas semanas la nueva Amarok, la renovación de la camioneta que se fabrica en la planta bonaerense de Pacheco, la cual ya lleva más de 10 años en el mercado.

El restyling de la pick up abarcó, especialmente, un cambio de estética y equipamiento, ya que el chasis, transmisión y sistema de tracción se mantienen sin cambios.

Es por eso que, durante una prueba realizada en Experto Amarok, que se lleva a cabo en un campo ubicado en la localidad bonaerense de Baradero, con una pista de prueba preparada para un desafío off road, al manejar este modelo no se advierten cambios en el andar, pero si se notaron las mejoras es en el confort de una de las versiones que, por otro lado, no es la más cara.

La gran mejora dejando un producto con una buena relación precio-calidad es para la Amarok V6 Comfortline, una de las opciones que ya era una de las alternativas más elegidas en la marca porque ofrecía el mejor motor entre las camionetas, que es el V6 de 258 CV, y que ahora suma más equipamiento, siendo también una de las más confortables.

Cómo es la Volkswagen Amarok Comfortline V6

Con los cambios de la edición 2025, la nueva camioneta tiene ahora más seguridad, ya que tiene dos airbags nuevos, que son de cortina, sumando en total de serie 6 airbags, con los del conductor y los laterales.

A este cambio le sumaron el nuevo sistema de iluminación, que era halógeno y ahora es LED, lo cual mejora la visión al andar, junto con los nuevos asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort y levas al volante.

La nueva camioneta Volkswagen Amarok tiene una versión intermedia muy recomendable.

Además, sumó nuevo equipo de audio y cámara trasera de estacionamiento, sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

En cuanto a los detalles estéticos, este modelo tiene carcaza de espejos en negro mate (en la más equipada es cromado), y la grilla frontal no es iluminada, como en el resto.

Qué motor tiene la Amarok

En cuanto al resto del equipamiento, la Amarok Comfortline V6 tiene el motor 3.0 TDI V6 con 258 CV y 580 Nm de torque entregándolo a partir de las 1.400 rpm. Alcanza de 0 a 100km/h en 8 segundos. La caja es automática ZF de 8 velocidades y tiene tracción integral permanente 4Motion. Ofrece frenos a disco ventilados en las 4 ruedas, llantas de aleación ligera llamadas Tronador de 17" y faros antiniebla delanteros LED con luz estática de giro.

Está equipada con un nuevo volante multifunción revestido en cuero con costura llamada Flint Grey, sistema multimedia Composition Touch de 9" con App Connect, control de velocidad crucero y espejos exteriores con regulación eléctrica y desempañador y nuevos puertos USB, 1 tipo A frontal y 2 tipo C traseros para conectar y cargar cualquier dispositivo. También suma logotipos traseros Amarok, 4Motion y V6 cromados.

Precio de la camioneta Amarok

Evaluando el precio de esta versión, es de $53.410.000, mientras que la full, que suma detalles cromados en el exterior, y algunos otros de equipamiento, sale 66.193.000 pesos, es decir, más de 10 millones de pesos de diferencia ofreciendo las mismas prestaciones mecánicas y un parecido confort interior.