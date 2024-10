Hace algunos años, se celebraba cada incorporación digital en un nuevo auto. Desde un pequeño display en el tablero de instrumentos para la información de la computadora de a bordo hasta inclusión de una generosa pantalla multimedia que reuniera lo último en tecnología y conectividad.

Independientemente de la marca, hoy prácticamente todos los autos ya cuentan con algunos de estos elementos por default, y a medida que se escala de segmento la dotación se pone más interesante: hay modelos que además de tener instrumental 100% digital le agregan tecnología 3D, "head-up display" (un proyector que permite visualizar información sobre el parabrisas) y también agregan superficies táctiles incrustadas en el panel de a bordo para manipular digitalmente la climatización, entre otras funciones.

Por muy moderno que parezca todo, hay que reconocer que estos sofisticados elementos han provocado la desaparición de los botones y perillas tradicionales con que se manipulaban diversas funciones del vehículo, obligando al conductor a prestar más atención en las pantallas y desatender el camino.

En ese sentido, durante los últimos meses desde Euro NCAP, el organismo encargado de evaluar la seguridad de los autos en el Viejo Continente, vienen anunciado cambios a la hora de calificar a los autos en las pruebas de choque, que llegarían previsiblemente en 2026 y pondrán el foco en aquellos autos que no cuenten con botones o que presenten grandes pantallas táctiles, por lo que algunos fabricantes ya están dejando de instalarlas.

¿Habrá nuevas reglas con respecto a las pantallas?

Todos los autos que salen al mercado en Europa pasan antes por las pruebas de seguridad de Euro NCAP, donde se los califica (de 0 a 5 estrellas) en función de su equipamiento de seguridad y el desempeño de la carrocería durante las pruebas de colisión en el laboratorio.

Este reconocido sistema de evaluación de los autos se compone de varias pruebas denominadas "crash test", en las que se utilizan muñecos que representan cuerpos humanos dentro de los habitáculos de los vehículos. De esta manera se evalúa de manera computarizada y con diversos sensores, los daños y las consecuencias que existen para los ocupantes ante un eventual siniestro.

Euro NCAP bajará la calificación de los autos con pantalla táctil a partir de 2026.

En primer lugar, se realiza un impacto frontal contra una barrera a una velocidad vehicular de 64 km/h y luego se lleva a cabo un choque en ambos laterales del vehículo a una velocidad de 50 km/h. También se realizan choques contra postes o impactos traseros, y desde 2009 los peatones son protagonistas de una prueba de seguridad en la que se simula un atropello circulando a 40 km/h.

Vale la pena aclarar que Euro NCAP no ha prohibido el uso de pantallas en los nuevos autos (no puede hacerlo ya que no es una organización gubernamental dentro de la Unión Europea), sino que lo que ha precisado a los fabricantes es que instalen más botones o comandos físicos sobre las mismas si quieren lograr la máxima calificación en los test.

La homologación de los autos seguirá siendo la misma, pero Euro NCAP ha demostrado su poder con esta medida que entraría en vigencia en 2026. Matthew Avery, director de desarrollo de Euro NCAP fue claro al respecto: "el uso excesivo de pantallas táctiles es un problema que afecta a toda la industria. Casi todos los fabricantes de automóviles están trasladando controles clave a pantallas táctiles centrales, lo que obliga a los conductores a apartar la vista de la carretera y aumenta el riesgo de accidentes relacionados con distracciones."

El límite entre funcionalidad e inseguridad de las pantallas de los autos

En este apartado hay una marcada diferencia de criterio entre algunos fabricantes. Están aquellos que quieren ser vanguardistas con la tecnología y otros que prefieren mantener la sobriedad y funcionalidad a bordo.

Lógicamente, el tamaño de la pantalla multimedia o la cantidad de "amenities" tecnológicos que tenga cada vehículo va de la mano con el costo, es por ello que en los autos de entrada de gama (segmento B) nos encontraremos con pantallas táctiles que van de 8 a 12 pulgadas y que en algunos casos se apoyan de botones físicos para optimizar su utilización.

Los autos más sofisticados llegan a tener monitores tipo tablet como el Ford Mustang Mach-E que equipa una de 15,5 pulgadas o bien podemos mencionar el caso del Porsche Taycan que ya se vende en la Argentina (¡cuesta entre 340 mil y 591 mil dólares!) cuyo habitáculo es un festival de pantallas que se extienden por todo el panel de a bordo incluso hasta el lado del acompañante.

Más allá de poder visualizar allí las diversas funciones del sistema multimedia, que actualmente permite emparejar y espejar dispositivos móviles (Android Auto y Apple CarPlay), el buen uso de estos display resulta útil para apoyarse en las maniobras de estacionamiento mediante la cámara de marcha atrás (en algunos casos 360º con vista cenital) o bien para monitorear el funcionamiento del vehículo y configurar las asistencias a la conducción, si las tuviera.

Pero como ocurre con toda tecnología, si no se utiliza de la manera justa puede causar otros daños. En ese aspecto resulta primordial que cada conductor aprenda a interactuar con las pantallas o elementos tecnológicos del vehículo sin descuidar la vista del camino, hoy uno de los principales motivos de accidentes que también tiene como protagonista a los teléfonos celulares.