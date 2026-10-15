La revisión para autos de hasta 2.500 kilos cuesta $114.105,99. La Provincia mantiene el sistema actual y denunció estafas con obleas falsas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires. La actualización, que ronda el 17%, fue oficializada mediante la disposición 361 del Ministerio de Transporte provincial, publicada en el Boletín Oficial.

El mayor incremento en términos porcentuales para la tarifa básica fue del 17,6%: son $17.048,34 más que el importe vigente desde enero de 2026. Los nuevos valores varían según el tipo y el peso del vehículo.

Cuánto cuesta la VTV en Provincia en octubre

El cuadro tarifario actualizado establece los siguientes importes:

Vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99, IVA incluido.

Motos: $45.614.

Vehículos de más de 2.500 kilos: $205.264.

En la provincia de Buenos Aires, los automóviles deben realizar la inspección anualmente una vez cumplidos los dos primeros años desde su patentamiento.

El cálculo salarial que determina cuánto cuesta la revisión

El valor de la VTV está relacionado con los salarios del personal que trabaja en las plantas de inspección. El mecanismo previsto en los contratos de concesión dispone revisiones semestrales atadas al sueldo básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo de trabajo 594/10.

Para el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, esa remuneración se estableció en $1.630.085,67. Sobre esa cifra, las empresas verificadoras pidieron fijar la tarifa en el equivalente al 7% del salario de referencia.

La fórmula forma parte de los acuerdos entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA). El esquema también está incorporado a los contratos de concesión que la Provincia mantiene con más de 25 plantas verificadoras.

El ajuste debía aplicarse en julio, pero las autoridades lo demoraron tres meses con el objetivo de "atenuar su impacto sobre los usuarios". Finalmente, la nueva tarifa comenzó a regir en octubre.

La Provincia mantendrá el sistema de inspección vigente

La discusión sobre el funcionamiento de la VTV se da en paralelo con los cambios que impulsa el Gobierno nacional para desregular el sector. Entre las iniciativas promovidas por el Ministerio de Desregulación se encuentra la posibilidad de permitir que otros talleres entreguen la oblea habilitante.

La administración bonaerense anticipó que no modificará su esquema. Según la posición oficial, las inspecciones deberán seguir realizándose dentro del sistema provincial y no se habilitarán revisiones por fuera de ese régimen.

Casi 1.000 publicaciones falsas fueron dadas de baja

Otro frente de preocupación para las autoridades bonaerenses son las ofertas fraudulentas relacionadas con la verificación vehicular. El Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, advirtió que algunas publicaciones ofrecen obleas o inspecciones en talleres que no cuentan con autorización.

Desde la cartera explicaron que "a partir de estos anuncios se han amplificado las denuncias sobre venta de servicios truchos de operadores o agentes que estafan a los automovilistas".

Hasta el viernes anterior al anuncio, las autoridades habían eliminado 993 publicaciones y sitios web fraudulentos. Las ofertas detectadas incluían anuncios en Marketplace y otras plataformas digitales que promocionaban obleas o supuestos servicios de VTV en establecimientos no habilitados.

"Estamos dando una batalla permanente contra estas maniobras", señalaron desde el entorno de Marinucci. Las acciones contra esas publicaciones dieron lugar, además, a casi 200 denuncias ante fiscalías penales de la provincia de Buenos Aires.

VTV en CABA: qué cambia frente al sistema bonaerense

Mientras la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema de verificación, la Ciudad avanza con una reforma que ampliará la cantidad de establecimientos habilitados. En CABA podrán incorporarse talleres mecánicos, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos.

Otro cambio será el precio: los nuevos prestadores podrán establecer sus propias tarifas, en lugar de aplicar un valor único fijado por el Gobierno porteño. Como referencia, los importes informados para el sistema vigente son de $96.968,19 para automóviles y $36.459,72 para motos, aunque esos valores no determinan cuánto cobrarán los nuevos centros.

La reforma también extiende los plazos para los autos particulares nuevos. La primera inspección se realizará a los cinco años del patentamiento y, después de ese control, la VTV tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla una década de antigüedad.