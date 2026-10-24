Amenaza al boom de autos chinos: el acuerdo que puede cambiar las reglas del juego

Cuando el Gobierno nacional anuncie la apertura de la licitación para participar del cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos exentos de pagar derechos de importación, empezará una nueva condición del mercado automotor en el que probablemente la industria automotriz china sea la que más pierda respecto a 2025 y 2026, los dos cupos anteriores

Es que los días pasan y el cupo 2027 de autos híbridos y eléctricos exentos de arancel sigue sin fecha de licitación. Y es por eso que las especulaciones crecen en el sector automotor argentino.

La demora no es casual. El Gobierno firmó hace pocas semanas una declaración con otros 13 países para combatir prácticas desleales de comercio internacional, un movimiento que podría cambiar las reglas del juego para los importadores de autos chinos.

Los rumores se multiplican. Algunos hablan de lobby de los importadores para asegurarse un volumen similar al de 2025 y 2026. Pero hay algo más profundo en juego. Quien entre al cupo y quien quede afuera sabe que buena parte de los precios en 2027 dependerá de este programa. Y de cómo el Gobierno decida adjudicar las unidades.

Si se hace un cupo dentro del cupo para asignar autos por tecnología, o si se reciben todas las ofertas y se aplica algún criterio nuevo, el escenario cambia radicalmente y no hay señales claras de lo que va a pasar.

Qué firmó Argentina con EE.UU. y otros países contra prácticas comerciales desleales

El tema se volvió más sensible después del 7 de octubre. Ese día, en Estados Unidos, Argentina firmó una Declaración Ministerial Conjunta junto a otros 13 países.

El documento delinea medidas para enfrentar el exceso de capacidad y producción estructural en sectores clave que generan preocupación. No menciona a China, pero el blanco es evidente.

El pronunciamiento apunta contra economías donde la producción supera de manera persistente la demanda mundial. Según el texto, ese escenario es creado, sostenido o impulsado por políticas e intervenciones gubernamentales que mantienen una oferta artificial por encima de lo que los mercados realmente necesitan.

La firma se concretó durante una reunión del G20 en Milwaukee. Junto a Argentina participaron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.

La Oficina del Representante Comercial estadounidense difundió el documento. La declaración advierte sobre un modelo productivo que no existiría bajo condiciones normales de mercado.

Por qué el acuerdo apunta a China sin nombrarla

El texto evita mencionar países específicos. Pero la descripción calza perfectamente con el modelo industrial chino.

Los ministros señalaron que la dinámica altera precios y patrones de producción a escala global. También desalienta inversiones y afecta las exportaciones basadas en condiciones competitivas reales.

China mantiene una capacidad instalada gigantesca en sectores estratégicos. Esa producción se sostiene con subsidios estatales masivos.

Y se vuelca a mercados internacionales a precios que empresas privadas no pueden igualar. El resultado es una competencia desigual que distorsiona todo el tablero comercial.

El grupo de países firmantes manifestó inquietud específica por la capacidad instalada actual o proyectada en cinco sectores clave.

Definiciones para autos eléctricos e híbridos cupo 2027

Entre las reglas de juego, se mantienen 50.000 cupos, se mantiene el 50% para fabricantes y para no fabricantes (importadores en cualquiera de sus condiciones), pero se subió el valor FOB máximo que pagarán los autos híbridos enchufables y los autos eléctricos, lo que abre la puerta a nuevos jugadores que no habían podido participar de las licitaciones previas por no tener vehículos en esa franja de precios.

En el cupo 2027, los autos microhíbridos son los únicos que mantendrán el mismo precio de u$s16.000 FOB que estuvo vigente en los dos primeros años del programa del Gobierno, pero los Híbridos e Híbridos Enchufables subirán hasta u$s18.000, y los eléctricos puros, la gran novedad para el año próximo, podrán tener un precio en puerto de embarque de hasta 35.000 dólares.

Lo que resta definir aún, o comunicar porque definido ya debe estar, es si los 25.000 autos de cada grupo de importadores serán abiertos a todas las tecnologías o si, al tener valores FOB distintos, habrá una asignación establecida por el Gobierno para cada tipo de electrificación.

También podría ocurrir que se aguarde a ver los pedidos de cada marca y entonces asignar proporcionalmente los cupos para los Mild-Hybrid, para los Híbridos comunes y enchufables y para los eléctricos. También resta saber cómo se considerarán los autos con tecnología REEV, porque al ser clasificados como vehículo eléctrico de rango extendido, quedarían encuadrados junto a los eléctricos.

Los autos de Leapmotor usan tecnología REEV.

De hecho, la descripción de estos vehículos en el anexo publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de septiembre, se los identifica como los autos comprendidos en la posición arancelaria 8703.80.00, que significa lo siguiente:

8703: vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas.

80: vehículos de esa partida cuya propulsión es exclusivamente eléctrica.

00: apertura específica de la NCM correspondiente a esa categoría.

Teniendo en cuenta que los REEV no tienen propulsión relacionada con el motor de combustión interna sino que el movimiento de las ruedas es exclusivamente a través del motor eléctrico, estos autos podrían tener razones para pedir que se los incluya en el cupo de los eléctricos puros, y por lo tanto, quedar habilitados a modelos con un precio de hasta u$s35.000 FOB.

Sin embargo, técnicamente tienen un depósito de combustible y un motor de combustión interna bajo el capó, lo que automáticamente los convierte en autos híbridos. Será otra de las definiciones que debe aclarar la Secretaría de Industria y Comercio cuando publique la resolución por medio de la cual se reglamente el cupo 2027.

¿Se achica el cupo para marcas chinas?

Lo que sí está claro a simple vista, es que en el cupo del año próximo habrá menos lugar para las marcas chinas, porque al subir los FOB quedarán habilitados fabricantes europeos, japoneses, coreanos y norteamericanos. Más allá de Tesla, que entrará con los eléctricos puros, habrá otras marcas que podrán solicitar cupos para autos eléctricos de precios superiores a los que se habían presentado en 2025 y 2026.

Tesla ingresará al país con modelos eléctricos.

Pero también habrá otros fabricantes de autos híbridos que quedaron afuera en los dos años previos por no poder alcanzar el precio máximo tan bajo como había. Si bien el límite pasó de u$s16.000 a u$s18.000, esa diferencia es exponencial al llegar a Argentina y pagar todos los impuestos y costos locales, pero permitirá que entren autos HEV y PHEV de hasta u$s40.000 de venta al público.

Tanto en 2025 como en 2026, el porcentaje de autos provenientes de China que entraron al cupo exento del arancel fueron entre el 85% y el 87% de los 100.000 vehículos que sumaron ambos cupos.

Sin embargo, como queda claro porque la mitad eran 50.000 y los autos chinos sumaron casi 87.000, no todas las importaciones chinas fueron de los importadores oficiales e independientes, que totalizaron 56.000 unidades porque en 2026 las terminales no tomaron los 25.000 que les correspondían sino algo más de 19.000.

Entre los fabricantes, sumando las licitaciones de ambos años, Ford trajo 15.000 Territory y Chevrolet importó 7.000 unidades entre Captiva PHEV y Spark EUV. Y también Stellantis hizo un movimiento con autos de la marca Leapmotor, aunque no hay modo de saber cuántos vehículos se importaron porque el cupo asignado incluía también los Fiat 600 Hybrid. En total fueron 4.000 autos, de los cuales más de 2.000 fueron del modelo europeo que fue el principal volumen de los que se importaron desde Polonia el primer año.