Reclamo del gremio de marítimos frena los buques tanques de YPF

El sindicato de la actividad reclama que las naves sean tripuladas exclusivamente por personal argentino. El paro afecta al transporte de hidrocarburos

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y el Centro de Capitanes de Ultramar, comienzan a las cero horas de este sábado una "medida de acción directa" que incluye un paro en los buque tanques de YPF que abastecen servicios esenciales.

Según indicaron desde el gremio, el paro se realiza "por el incumplimiento de la empresa estatal para que los barcos de bandera extranjera que hacen trabajos de cabotajes, sean tripulados exclusivamente por personal argentino".

"Todos los buques de YPF ya cumplieron los 30 días consecutivos de permanencia y es su deber acatar la ley" remarcó el Secretario General del SOMU, Raúl Durdos. "Por eso, iniciamos una medida de acción directa para encontrar respuesta a esta situación de ilegalidad" subrayó.

Según el SOMI, la Ley 27.419 ordena que "todos los buques y artefactos navales de bandera extranjera autorizados para actuar en el cabotaje nacional por periodos superiores a los treinta (30) días consecutivos o no consecutivos en el año, deberán ser tripulados exclusivamente por personal argentino".

El comunicado lanzado por el gremios de marítimos.

En un duro comunicado, el SOMU advirtió que "la ley no tiene prórroga y ya se han cumplidos todos los plazos establecidos por la misma; por eso presentaremos una denuncia en la Justicia para que se haga efectivo el estricto cumplimiento de la misma".

En las reuniones llevadas a cabo en la Subsecretaría de Vías Navegables, participaron representantes de YPF, los titulares de los gremios involucrados y autoridades nacionales. "Todos nos dieron la razón, pero la ley sigue sin cumplirse" remarcaron desde los sindicatos.

Reestructuración en YPF

YPF, la petrolera de mayoría accionaria estatal, avanzó la semana pasada con una reestructuración de sus principales puestos de conducción operativa, orientada a una nueva etapa que buscará reordenar los aspectos financieros y productivos que estará en manos del CEO, Sergio Affronti, y su nuevo equipo de fuerte identidad ypefiana.

Los ejes centrales de esta nueva etapa buscarán centralizar los esfuerzos en la producción de hidrocarburos, con una revalorización tanto de los recursos no convencionales como de los convencionales, y a la vez generar las condiciones financieras para enfrentar vencimientos por más de 1.000 millones que la compañía tiene para 2021.

"Esta reestructuración pone en funciones a un equipo de profesionales que conocen muy bien la compañía. Reorganizamos el equipo para volver a crecer. YPF debe volver a ser el líder de la industria", afirmó Affronti, un histórico de la empresa que encara su tercera etapa en YPF, al comunicar los cambios dentro de la compañía.

Fuentes de la empresa, tras darse a conocer esta tarde la nueve estructura de conducción, explicaron que "YPF busca volver a la esencia de ser líder en la producción de petróleo y gas, y eso se tenía que reflejar en el nuevo equipo que pasará a estar integrado por expertos de formación y larga trayectoria en la empresa", aunque registraron otros intermitentes pasos por la industria.

En ese sentido, el directorio de YPF comunicó al mercado el rediseño de la vicepresidencia de Upstream, la cual dará lugar a una vicepresidencia de Upstream No Convencional, que estará a cargo de Pablo Iuliano, un ingeniero que ingresó a la petrolera en 1998 y desarrolló allí su carrera hasta 2017, cuando pasó a las filas de Tecpetrol.

YPF busca reordenar aspectos financieros y productivos.

En la compañía del Grupo Techint, Iuliano se desempeñó en los últimos tres años como Gerente Regional en Neuquén y llevó adelante el proyecto Fortín de Piedra, considerado en Vaca Muerta como el modelo de desarrollo masivo en no convencional, ya que en un año esa área se convirtió en el mayor productor de gas de la Argentina con un pico de 17 millones de metros cúbicos diarios.

"La vuelta de Iuliano a la empresa -en reemplazo de Pablo Bizzotto- con su conocimiento en el no convencional y la decisión histórica de que por primera vez una vicepresidencia tenga sede en Neuquén, y no en las torre de Puerto Madero, marcan que la empresa no descuidará el capital logrado en Vaca Muerta"; explicaron las fuentes.

Con el mismo criterio, el otro cargo que se creó fue la vicepresidencia de Usptream Convencional, donde la designación de Gustavo Astie, un cuyano que ingresó a la empresa hace 15 años que se asegura aplicará la experiencia en el no convencional de los últimos cinco años en valorizar el capital que YPF tiene en sus pozos convencionales.

"En medio de esta crisis de precios, YPF tiene mucho para aprovechar de sus operaciones convencionales y la aplicación de las nuevas técnicas de recuperación secundaria y terciaria que se lanzaron el año pasado y que no es otra cosa que el traslado de la eficiencia del desarrollo del modelo no convencional a los pozos viejos", resaltaron los voceros.

Afronti dijo que estos nombramientos permitirán "reorganizar el equipo para volver a crecer" y llevar adelante "una nueva etapa que encara la compañía, para lo cual el negocio de Upstream será liderado a través de estas dos vicepresidencias que permitirán la sustentabilidad con foco en sus respectivas operaciones".

Apuntan a la producción de gas

El otro foco productivo que se buscará fortalecer es la producción de Gas Natural, para lo cual en el cargo de Vicepresidente de Gas & Energía fue designado Santiago Martínez Tanoira, otro ypefiano que ingresó en 1998 a la empresa y se lo presenta como el encargado de buscar mayor eficiencia ene se segmento clave para la empresa.

Martínez Tanoira, quien reemplazará a Marcos Browne, fue gerente de la Regional Mendoza tras la nacionalización de la compañía y desde 2017 Vicepresidente de Downstream.

En su reemplazo en la vicepresidencia de Downstream -el negocio de refinación y comercialización de combustibles, la mayor fuente de ingresos de YPF- fue designado su segundo hasta hoy, Mauricio Martín, por lo que se anticipaba una continuidad más que una reformulación de conducción.

A la vez se decidió la reconversión de la Vicepresidencia de Operaciones y Transformación en la Vicepresidencia de Servicios, que continuará a cargo de Carlos Alfonsi; mientras que en la vicepresidencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios llegará Marcos Sabelli, en reemplazo de. Sergio Giorgi.

Sabelli, quien llegó hace más de 12 años a la empresa, "tendrá a su cargo el gran desafío de armar la estrategia financiera que permita hacer frente al horizonte de vencimiento que la empresa tiene en particular en el primer trimestre del año próximo, como parte de compromisos por unos 1.100 millones de dólares para todo 2021".

"Si bien la empresa ya mostró que en condiciones normales no tendría problemas en refinanciar sus deudas en dólares, fondeándose tanto en el mercado local como en el externo, la actual coyuntura abre interrogantes sobre la mejor estrategia a adoptar los próximos meses", se explicó, en implícita referencia al proceso de canje de deuda soberana.

Finalmente, las vicepresidencias de Recursos Humanos y Medio Ambiente, Salud y Seguridad, a cargo de José Manuel Aggio y Gustavo Chaab, respectivamente, pasarán a ser de primer nivel, con reporte directo al Gerente General (CEO).