Nace un consumidor diferente por la pandemia: qué compra y qué prioriza

El gerente comercial de la consultora Nielsen, Facundo Aragón, consideró que cuanto más dure el aislamiento social, más cambiará el consumidor a futuro

El gerente comercial de la consultora especializada Nielsen, Facundo Aragón, pronosticó que el consumo se podría ver afectado de manera considerable en los próximos meses, debido a que la gente tendrá menos dinero para gastar ante la falta de trabajo por la cuarentena.

Además, dijo que el ecommerce, los productos de limpieza e higiene y lo hecho en casa se instalarán en los hábitos de consumo, y consideró que cuanto más dure el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, más cambiará el consumidor a futuro.

Según Aragón, se está ante "un consumidor distinto, eso es un hecho. Hay gente que ya probó la venta ecommerce y se queda consumiendo en esa vía, gente que no tenía la habitualidad de consumir productos de higiene y quizás ahora vuelque dinero a eso".

El ecommerce, potenciado por la pandemia, está moldeando otro tipo de consumidor

"Mucha gente volverá a su costumbre anterior pero probablemente mucha gente haya cambiado a su nueva cotidianeidad, seguramente tenga un impacto en el consumidor y que de alguna manera cambie. Seguramente cuanto más dure esto, más se va a volver lo cotidiano y más cambie el consumidor a futuro", sostuvo.

En este contexto, el especialista de Nielsen aseguró a Télam que "los canales muy impulsivos como los kioscos se ven muy restringidos en consumo porque esa impulsividad se pierde, pero en el resto de los canales las tendencias se ven muy similares, hubo un incremento del stockeo y después la gente volvió a comprar de manera más normal".

"La cercanía se está viendo beneficiada porque uno quizás no puede acceder a algún hipermercado que tenga una distancia mayor de viaje. En comparación se está viendo menos afectada la cercanía, pero la gente está consumiendo menos", alertó.

Un boom sin precedentes

El ecommerce experimentó un boom sin precedentes en tiempos de cuarentena

Al profundizar sobre el rol del ecommerce, Aragón dijo que "está teniendo crecimiento sobre una base muy baja y de alguna manera lo que terminó pasando es que si bien la gente intentó volcarse, se saturó el sistema y eso no le permitió crecer lo que hubiese crecido. Las páginas quebraban o no daban abasto con las entregas, el sistema no estaba preparado para un boom tan de golpe. Luego se fueron acomodando y ahora de alguna manera es más fácil comprar que al principio, pero obviamente la primera experiencia de muchos no fue la mejor".

En este contexto, el titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Alberto Calvo, afirmó que el comercio electrónico avanzó en los últimos dos meses lo que en situaciones normales, sin aislamiento social, le hubiera llevado dos años.

En una entrevista con Télam, Calvo consideró que este año el sector reflejará una proporción de dos dígitos en el comercio total, debido a la digitalización forzada por la situación de aislamiento.

Señaló que de cara a los próximos meses, así como hay empresas que se preparan para un consumidor que tiene descuentos en su salario, también es esperable que el aislamiento genera la necesidad de "darse un gusto".

"El comercio electrónico viene creciendo a pasos acelerados, pero en tres o cuatro semanas avanzó lo que no hubiera podido hacer en un par de años. El aislamiento hizo despertar a la demanda de una manera forzosa y eso acelera todos los procesos. Hay que adaptarse mucho a eso desde el lado del oferta", afirmó.

"Hubo una primera etapa en la que explotó todo lo que es supermercado, farma y muchísimas búsquedas de artículos de primera necesidad para "estoquearse". Los volúmenes crecieron mucho pero eso se dio las primeras semanas.En una segunda etapa, cuando habilitaron la venta de electro, con heladeras, lavarropas, planchas y otros electrónicos, que pasaron a ser ítems de primera necesidad, porque hacen a la vida en la casa.Y una tercera etapa en la que se liberó la operatoria para todo. La cuarta etapa será cuando tenga movimiento indumentaria y calzado, que hasta ahora no habían tenido repercusión", completó.

Durante la cuarentena, cambiaron los hábitos de los argentinos

¿Qué consumen los argentinos en plena pandemia?

El director de la consultora especializada en temas de consumo Scentia, Osvaldo Del Río, dio algunas precisiones sobre los nuevos hábitos.

Por ejemplo, las cervecerías que eran un boom, ahora están en crisis total, y la pelea por cada cliente y por cada peso que hay en la calle desató una guerra de todos contra todos.

El experto aseguró que siguen los tickets grandes "porque la gente quiere comprar la mayor cantidad de cosas para no volver a salir". Es decir, "ya no es que se stockea pero se compra un poco más. El stockeo fuerte fue al inicio de la cuarentena", sostuvo.

En cuanto a qué productos son los más demandados, explicó que hay algunos que "siguen siendo predominantes como el alcohol en gel, los desinfectantes, la harina, los postres para preparar. Lo prioritario le gana a lo que no es prioritario".

"Todo aquello que tiene que ver con salida de casa, maquillaje, preparación, se cayó. También la pomada para el calzado, el snack que te comprás para llevar al trabajo, hoy no son prioritarias. Crecen todos los productos que tengan una estrecha relación con la elaboración en casa", afirmó.