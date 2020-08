Toda crisis es una oportunidad: 5 opciones para diversificar y dolarizar tus pesos durante la pandemia

Expertos en finanzas personales recomiendan diferentes herramientas para cubrirse del riesgo. Las cinco opciones más destacadas.

Pensar que la única alternativa para ganarle a la inflación es el plazo fijo tradicional es un error que muchos cometen por no conocer las diversas herramientas financieras que brinda el mercado. Eso sí: no todas son para perfiles conservadores. Si bien existen las "seguras", por ser de tasa fija, también están las que poseen determinados grados de riesgos pero que ofrecen mejor rentabilidad (aunque no siempre).

Por eso, y en el marco de los cambios que se suscitaron luego del reciente acuerdo con los acreedores extranjeros, desde iProfesional consultamos a diferentes expertos en la materia para que nos compartan sus consejos de inversión y diversificar la cartera personal en plena pandemia.

Comprar el tope de dólares a la cotización oficial

Expertos coinciden que es una buena inversión acceder a la compra de 200 dólares para ahorro

El dólar es la principal moneda de reserva y de referencia a nivel global y es considerado en nuestro país como un activo de refugio tradicional en tiempos de turbulencia financiera.

El economista y consultor Iván Carrino destacó como primera opción la importancia de adquirir los u$S 200 en el mercado oficial "porque implica una ganancia automática de la diferencia entre el turista y el paralelo, así que en ese caso ni siquiera hay que pensarlo", precisó en diálogo con este medio.

Esta postura se ve reflejada en un informe de IERAL​, el cual reveló que en el primer semestre de 2020, "la magnitud de compras del denominado dólar turista pasó de u$s92 millones en enero, con cerca de 600.000 personas realizando esta operación, a casi u$s630 millones en junio con operaciones realizadas por 3,3 millones de personas".

Dinámica de la compra de dólares oficiales por parte de las personas

"Obviamente también se pueden evaluar otras alternativas, como el potencial futuro de las acciones, pero eso es para otros perfiles de riesgo", concluyó Carrino, y dio pie para presentar la siguiente herramienta para invertir en tiempos de coronavirus.

¿Qué ocurre con los cedear?

Estos "Certificados de Depósitos Argentinos" son acciones de empresas del exterior que cotizan en Argentina a través de certificados emitidos por un banco que deposita en el exterior las acciones originales.

La herramienta está en el radar de quienes buscan dolarizar su cartera y seguir al CCL, pero claro, implica la toma de determinados riesgos.

"El cliente que compre cedears tiene que saber de antemano que puede haber oscilaciones en la cotización. Siempre se recomienda ir por acciones de empresas que sean ganadoras en este contexto y posean gran liquidez, como son las FAANG, Qualcom y AMD", explicó Daniel Vicien, director comercial de Balanz.

Cabe destacar que BYMa emitió un comunicado el 13 de agosto pasado en el que bajó a un cedear el mínimo para invertir en empresas de todo el mundo. De esta manera, y si nos basamos en la cotización de ese día como ejemplo, se puede comprar un cedear de Apple a $6.005, cuando antes acceder a invertir en la manzana mordida exigía múltiplos de diez por su ratio.

Por $6.000 ya se puede invertir en Apple

Los Fondos Comunes de Inversión, atados al dólar y a la inflación

Para quien ya adquirió el tope de 200 dólares mensuales en organismos oficiales, los FCI pueden ser una interesante alternativa para diversificar sus inversiones.

"De esta manera se adquiere una cartera linkeada a la evolución del tipo de cambio, por medio de activos de muy buena calidad crediticia y liquidez", destacó Claudio Coviello, Gerente de Productos Pasivos, Inversiones y Seguros de Banco Supervielle.

"El ahorrista medio cuenta con varias opciones, entre las cuales se puede destacar el Premier Renta Fija Ahorro que permite ingresar a una cartera diversificada en Obligaciones Negociables/Otros Fondos Money Markets y Plazos Fijos", agregó el especialista.

Composición del portfolio del FCI de Supervielle, Premier Renta Fija Ahorro

En lo que va del año, el Premier Renta Fija Ahorro ya ha rendido un 29,71%.

Por su parte, Vicien resaltó la opción que ofrecen los FCI como un activo que sigue al billete verde y recomendó aquellos atados al dólar linked. "El Balanz Renta Fija es un fondo cuyos activos se ajustan por el dólar oficial, el que se usa para comercio exterior", precisó a la par que destacó que tuvo un rendimiento del 11% los últimos 30 días.

Plazo fijo

Esta herramienta es la fiel compañera de quienes quieren saber de antemano cuánto van a ganar y no deseen arriesgarse en demasía.

El plazo fijo tradicional, que pagará por los depósitos de hasta $1 millón el 33% de Tasa Nominal Anual (TNA), lo que equivale a una tasa mensual de 2,75% y Tasa Efectiva Anual (TEA) de 38,47%, es el refugio para aquellos que no quieran sorpresas.

"Este es uno de los instrumentos que mejor se ajusta al perfil del ahorrista conservador. No obstante, esto ocurre en la medida en que el inversor no necesite hacer uso de los fondos antes de los 30 días", remarcaron desde Supervielle.

El precancelable UVA, en términos de tasa real positiva, se convirtió en una de las alternativas más sencillas y accesibles que se tiene para ganarle a la inflación. Desde el banco ICBC destacaron a iProfesional que "lo atractivo está dado por dos situaciones. Por un lado, garantiza tasa real positiva (1% + UVA) y por otro, se puede retirar el dinero partir de los 30 días de haber hecho la imposición, informando con 5 días hábiles de antelación, y a una tasa que publica el BCRA".

"Hay dos grandes variables para el ahorrista medio. Los plazos fijos tradicionales dan una tasa muy interesante por mes y para quien quiera resguardarse de la inflación, los ajustables por UVA se destacan porque se debe tener en cuenta que en algún momento se deberán quitar los topes a las tasas de interés y a las tarifas", alertó el especialista en economía Ignacio Carballo.

Obligaciones Negociables

Las obligaciones negociables aparecen como una alternativa ante el plazo fijo tradicional, entre otros instrumentos de inversión

Estos títulos de deuda emitidos por privados son utilizados por muchos inversores para dolarizar su cartera en pesos y obtener dólar linked. Cabe destacar que pueden pagar un interés, fijo o variable, el cual es informado previamente, pero otros no y centran su atractivo en atar su valor a la divisa norteamericana (Pan American Energy colocó ON a mediados de julio de manera exitosa y obtuvo en una de sus clases US$20.298.845 con un plazo de dos años, y una tasa del 0%).

"En Argentina hay algo de memoria acerca de que, cuando la brecha cambiaria está en estos niveles, se termina moviendo más el piso que el techo. Esto no quiere decir que se vaya a dar una devaluación brusca pero sí hay consenso en que el tipo de cambio oficial se va a devaluar a un ritmo más rápido. En este contexto se da esta gran emisión de bonos dólar linked", explicó Cristian Brau, portfolio manager de SBS.

Vale remarcar que entre las Obligaciones Negociables más interesantes que se pueden encontrar "a la venta" en el mercado secundario en dólares se destacan papeles de YPF Energía Eléctrica S.A, emitidos en 2019 y con vencimiento en mayo de 2021 (paga en intereses una Tasa fija nominal anual del 10,24%) e IRSA (Clase I, emitida en mayo de 2019 y con vencimiento en noviembre de este año que devuelve 10% de interés fijo anual).

Además la petrolera colocó nuevos títulos que permiten que por cada u$s1.000 de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtenga u$s100 en efectivo y u$s950 en la nueva serie de ON Clase XIII que además tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.

El dólar como faro

Al ser consultado por iProfesional, Aldo Abram, consultor económico y financiero, destacó que "en el corto plazo, algunas inversiones en pesos se pueden ver favorecidas", tras el acuerdo en las negociaciones con los acreedores y remarcó que para quienes posean menos tolerancia a la incertidumbre, los plazos fijos son la herramienta más indicada para invertir sus ahorros.

"La gente va a tener menos incentivos para fugar capitales y ponerlo debajo del colchón o en cajas de seguridad y va a disminuir las presiones en los mercados paralelos, al menos por un tiempo. Pero hay que estar atento a las señales para ver de cuánto es ese tiempo", advirtió el especialista.

Además, explicó que en ese periodo "puede que el peso le gane a inversiones como acciones, por ejemplo, y hasta supere al dólar paralelo", pero en la medida en que comiencen a crecer las presiones para financiar el déficit fiscal se podrá observar "una caída en la demanda de pesos y por lo tanto en su valor y aumentará la presión al mercado paralelo" y eso implicará que cuando se quieran pasar esos pesos a dólares, "se tengan menos dólares que antes", sentenció.