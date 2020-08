¿Se viene un inminente salto del dólar?: esto afirma el economista Miguel Kiguel

El ex presidente del Banco Hipotecario analiza cuál es la situación del dólar de contado con liqui y si podría bajar el tipo de cambio

El economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews, es ex presidente del Banco Hipotecario y ex subsecretario de Finanzas. Dijo que existen trabas legales para que el Gobierno ponga más impuestos al dólar pero es posible que no se puedan comprar más los u$s200 al cambio oficial.

Para el especialista, el dólar de contado con liqui hoy está muy alto y no debería subir mucho más, e incluso, "si todo viene bien, el tipo de cambio debería bajar", aseguró.

El siguiente es un resumen del diálogo que mantuvo con iProfesional:

-¿Cree que el Gobierno va a poner más impuestos a la compra de dólares para ahorro?

-No. Porque el impuesto ya está en 30% y más allá de 35% de tasa efectiva, el Gobierno tendría problemas judiciales con la presentación de amparos por parte de los afectados. Es más probable que baje el tope de u$s200 para comprar dólares al cambio oficial.

-¿Por qué la gente compra tantos dólares a pesar de los beneficios de los plazos fijos y de las restricciones vigentes?

-El argentino tiene un problema de ADN cultural que lo lleva a ahorrar en dólares. Y la tasa a fines del año pasado esta en 70% u 80%, por lo que la actual de 30% no es percibida como tan buena por los ciudadanos, aunque en realidad lo sea.

Tendría que pasar un período largo de buenas tasas para que la gente opte por ahorrar en pesos. Pero si uno ve lo que pasó en los últimos años, el dólar siempre le ganó a la tasa.

-¿A cuánto se puede esperar que llegue el dólar paralelo a fin de año?

-Es muy difícil decir, porque depende de la política monetaria, la inflación y cómo siga la confianza en el plan económico. Pero el tipo de cambio del contado con liquidación hoy está muy alto cuando uno compara con la serie histórica. No debería subir mucho más.

Hay muchas preguntas que el tiempo responderá, como el nivel de emisión, la inflación y si hay un acuerdo con el FMI, pero si todo viene bien, el contado con liquidación puede bajar.

-¿Cree que se viene una devaluación pronunciada del dólar oficial?

-Eso no lo sabemos. El Banco Central tiene pocas reservas y hay algunos pagos que tiene que hacer por deudas de privados y también del Estado al FMI. Generalmente la mejora viene, en parte, con una mejora en el tipo de cambio. Pero se puede hacer de muchas maneras; gradualmente, por ejemplo, no es necesaria una devaluación fuerte. Sin embargo, hoy la piedra en el zapato son las reservas del BCRA, y hay que ver cómo se soluciona.

-¿Puede haber una reactivación económica post pandemia?

-Los próximos meses deberíamos ver una recuperación importante de la economía, pero no sé si vamos a volver rápidamente a los niveles de febrero, anteriores a la pandemia. Hay que ver qué políticas se implementan y la confianza que despiertan. Son muchas dudas: el déficit que hoy está en 7% del PBI el primario y en 8% el total. ¿Qué va a pasar el año que viene? Va a bajar a 5%, a 3% o a 2%. Todavía no tenemos un presupuesto para 2021.

También el acuerdo con el Fondo: si se encamina bien, la recuperación será más rápida. De lo contrario, será más lenta. Es necesario despejar la incertidumbre en todos los campos para que pueda haber recuperación.

-¿Cómo se van a financiar los incentivos? ¿Se puede conseguir ayuda del FMI o fondos en los mercados?

-Hoy en día existe la posibilidad real de financiarse en el mercado, sobre todo a nivel local, porque hay muchos pesos en la economía. Hacienda puede emitir deuda, que es algo que no está haciendo el Gobierno, y sería la dirección correcta, porque serían pasivos a más largo plazo, con CER o dólar linked. Esto permitiría despejar la incertidumbre de como viene el sendero de la emisión monetaria. También sería un paso importante para demostrar que no sólo resolvimos el canje de deuda sino que estamos accediendo al mercado local.

-¿Puede venir una espiral inflacionaria con la mejora económica?

-La inflación baja es hoy un fenómeno mundial por la pandemia y las cuarentenas, pero cuando la economía se reactive, va a subir. ¿En la Argentina hay más riesgo que en otros países de que el contado con liquidación suba y haya mucha inflación? Sí, hay más riesgo, pero no creo que se desborde.

-¿Hay una burbuja de Leliq?

-Todavía no, pero el crecimiento de Leliq ha sido muy rápido. Por eso es importante que Hacienda salga a colocar deuda en los mercados, y no sea el Banco Central el que financie al Tesoro por esta vía, sino que las letras de la entidad sólo se apliquen a manejar la política monetaria.

