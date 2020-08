¿Qué debería hacer el Gobierno para bajar la tensión por el dólar?: esto dice el economista Carlos Rodríguez

El especialista propuso convertir el dólar en la moneda de curso legal pero dijo que el presidente Alberto Fernández no es creíble para hacerlo

Carlos Rodríguez, economista y profesor emérito de la Universidad CEMA, aseguró que es "un error de política económica" pretender tener reservas disponibles y mantener un "dólar barato" para contener la inflación.

El siguiente es un resumen del diálogo que mantuvo con iProfesional:

-¿Cómo ve las reacciones del Gobierno respecto del apetito por el dólar?

-El Gobierno está tratando de tener los dólares y a la vez tenerlo barato. No se puede tener cantidad y precio. Reservas baratas y disponibles. Si el dólar vale $55 para los cerealeros y $135 en el contado con liquidación, los productores no van a vender porque les dan poco. Y no va a haber ni dólares comerciales ni financieros.

No está dando los u$s200 a los ciudadanos de generoso para que la gente ahorre, sino que alimenta al mercado paralelo para que no aumente. Es una falacia. Si los vende a $105, le hacen el arbitraje. Es un error de política económica.

-¿Cómo se resuelve?

-Si el dólar sojero está a $55 y en la otra punta el financiero está a $135, deberían dejarlo libre para que se ubique en $110 y en todo caso a los cerealeros ponerles una retención. No es el fin del mundo. Con esta brecha, van a tener cada vez más agujeros y más diferencias entre los funcionarios. Hoy, si no venden los u$s200, el paralelo sube, y el Gobierno no quiere mostrar esto. Pero si lo mantiene más bajo, tienen tapas de los diarios diciendo que caen las reservas. Mientras tanto los argentinos están sentados sobre cientos de dólares. Yo tengo dólares en el banco, todo en blanco y no mucho, pero no los vendo hasta que se vaya el Gobierno.

Otra solución sería darle curso legal al dólar, pero para eso sería necesario que Alberto Fernández fuera creíble. Porque desdice por la tarde lo que dice por la mañana, y un decreto se deroga por otro decreto.

-El Gobierno va a pasar la mitad de su mandato acordando deuda con privados y el FMI. ¿Cree que está sin rumbo en lo económico?

-Hay un grupo de personas enloquecidas detrás del Gobierno. Muchas veces me preguntan yo que haría, y respondo que saldría corriendo. El problema es cómo se va a reconstruir la economía, si con una de mercado o una estatal. Ese es el gran choque.

Es un problema ideológico que alcanza hoy a miles de personas y no sé con quién está Alberto Fernández. En medio de esto, aparece el tema de la reforma judicial, porque hay una ideología económica detrás. Así no hay ministro de Economía que alcance, cualquier receta mágica, ellos la destruyen.

-¿Hay posibilidades de que una vez que se concrete el canje entren inversiones que aporten divisas, como promete el ministro de Economía, Martín Guzmán?

-Nadie va a poner un peso porque no hay derecho de propiedad. Un pequeño ejemplo es que hubo un enorme blanqueo, pero llegaron y le pusieron un impuesto especial. Los peronistas no pueden prometer nada, porque lo que hacen con una mano, lo deshacen con la otra.

Acá hay una batalla ideológica entre lo que queda del PJ, si queda algo, y el camporismo, el kirchnerismo, que no respeta las instituciones. Solo respeta las reglas de juego de las mayorías y van por todo. Van por la Justicia, por la Corte, por la Constitución. Esas reglas de juego se sirven a sí mismas pero no a la economía de mercado, y así el capital huye.

-¿Cuál es la alternativa?

-Viviremos con lo nuestro, uno de los pocos del mundo, al servicio de la casta política. Aunque no sé a quién va a servir un país desvinculado del planeta, exportando cereales y huesos a China. Espero que en 2021 parte de la sociedad se despierte y que pueda comenzar un proceso de erosión del Gobierno. Pero la pobreza crece exponencialmente y se alimenta de estos regímenes populistas.

Axel Kicillof dijo que al capitalismo lo había terminado un bichito. Sin embargo, Estados Unidos en este momento se recuperó y se superó, según los índices de Standard & Poors. En cambio, el que se hundió fue el asistencialismo. Aunque el país se achique, a los que mandan solo les importa que se mantenga su feudo.

-¿La situación económica puede mejorar de manera significativa a la salida de la pandemia?

-Algo crecerá. Pero no creo que haya mucho crédito ni sé cómo se va a resolver el problema de las quiebras y los despidos. Si se salió de 100 y se cayó a 40, se puede crecer a 60. Pero yo lo que estoy mirando es que esta situación va a costar a la sociedad 10% del PBI y veníamos mal. Después habría que ver cómo llegar a 120, y eso es lo que no estoy viendo que pase.

-El Gobierno promete un paquete de incentivos…

-Sólo les quedan u$s4.000 millones de reservas disponibles. No tienen plata. Tienen déficit primario. Y eso es un Gobierno que no tiene plata para pagar los sueldos. Tienen que subir el precio del dólar y no regalarlo para importar. Hoy todos importamos a través de Mercado Libre, y sale más barato que comprar en Estados Unidos.

Una pequeña recomendación para empezar a resolver el problema: unifiquen el dólar importación y exportación en $110. Las 60 medidas que prometen son gasto público con déficit fiscal. Este es un Gobierno que no tiene un peso ni un plan. Seguirá gastando con emisión monetaria. No hay ideología, no confía en el sector privado y el Estado no sabe gastar. La payasa es típica del intento de disimular todo a través de la creación de nuevos símbolos que creen un falso simbolismo. Con eso no se crece. En este modelo las fábricas han sido reemplazadas por impresoras

-¿Puede haber un salto preocupante de la inflación en el corto o mediano plazo?

-Sale muy caro contener la inflación mediante un dólar barato que aprovecha la mafia de los coleros, que no son ahorristas de clase media. También hacerlo a través de cosas que van a explotar como el congelamiento de tarifas, la doble indemnización y la prohibición de despidos. Eso en un contexto donde el brazo cortado no crece más: las empresas que se cerraron no se recuperan, aunque puedan hacerlo algo los restaurantes y los cines.

Lo único que funciona es que la gente no salga a la calle. El miedo a que te mate algo que no se ve le funciona al Gobierno en las encuestas. Lo ven como un Gobierno paternalista que te cuida. Hay que medir la diferencia entre los que cobran un salario que paga el Estado y los que pagan el resto del sueldo. Pero los que reciben el subsidio son 12 empleados y el dueño es un sólo voto en las elecciones.

La emisión todavía no es inflación porque la gente tiene miedo y se queda los pesos. Así los kirchneristas dicen: "Vieron que la emisión no genera inflación". Y yo les respondo: "Esperen y van a ver". No quiero ser pesimista, pero es un momento difícil en el que el Gobierno debería ser más racional.