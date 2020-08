Por qué hay riesgos de estar copiando un mercado cambiario como el de Cuba y Venezuela, según Ramiro Castiñeira

El economista jefe de Econométrica dice que si la creación de dinero no para, la brecha tampoco lo hará. Mismas recetas llevarán a otro fracaso, acota

Ramiro Castiñeira es licenciado en economía de la UBA (2003), con una maestría en economía en la misma casa de estudios (2011). Actual economista jefe de la consultora Econométrica, el especialista dialogó con iProfesional acerca de cómo siguen las restricciones al dólar y la brecha cambiaria, además de los desafíos de la economía.

Este es el resumen de la charla que tuvo este medio con Castiñeira, uno de los economistas más "filosos" en redes sociales que no anda con eufemismos:

-El BCRA pierde reservas y el debate acerca de cómo seguirá el dólar ahorro está instalado. ¿Cómo termina la película? ¿Prohíben el ahorro al tipo de cambio oficial y eso disparará la brecha?

Todas las regulaciones de precios, incluído el precio del dólar, son muy simples de imponer pero al doble costo de destuír el mercado y incubar una crisis. Tendrás los precios quietos pero destruíste toda posibilidad de crecimiento. Eso es lo que hizo el gobierno desde que llegó. Pisar todos los precios de la economía, incluso el dólar. La pandemia le permitió avanzar con estrictos controles, planchó los precios, pero destruyó los mercados y ahora no hay manera de salir sin tener el efecto de una disparada del oficial y su consecuente crisis. El peronismo usualmente dobla la apuesta, más controles. El impacto de siempre, desdoblar el mercado cambiario destruye el precio que conecta a la Argentina con el mundo, sin precio no hay mercado, sin mercado no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Desdoblar el mercado de cambios solo lo hace Cuba y Venezuela. Solo Argentina puede copiar algo que te asegura estancamiento económico en el mejor de los escenarios. El cepo 2011-2015 es el más reciente ejemplo de la receta destructiva de siempre.

Castiñeira dice que la emisión de pesos está fogoneando el incremento de la brecha cambiaria El Central financia el mayor desequiulibrio económico

-Por la brecha es que el dólar oficial luce barato. ¿El BCRA debería devaluar en forma más acelerada o desdoblar?

El déficit fiscal equivale a 40 mil millones de dólares, y en la economía el saldo comercial no llega ni a la mitad. El gobierno contiene el tsunami de pesos con restricciones y bicicleta financiera. Muchos de los pesos que no pueden ir al dólar se quedan pedaleando en Leliqs, pero los que ya hicieron pesos, saltan al contado con liquidación. Si la creación de dinero no para, la brecha tampoco lo hará. Obligando en algún momento a sincerar la realidad. Es la historia de 13 ceros del peso, lo intentaremos una vez más.

-¿La emisión para financiar el gasto de la pandemia está desbordado? ¿Cómo va a hacer el Central para retirarlos cuando caiga la demanda de pesos?

Este año el déficit fical serán 10% del PBI, 40 mil millones de dólares que se financia con maquinita. Si el gobierno no da señales claras de equilibrar la situación fiscal, la brecha no frenará . La discusión arrancará con lo que presenten en el Presupuesto y lo que negocien con el FMI, pero el mercado no mira ni las intenciones ni las palabras, mirará los hechos. Si hay o no ajuste que equilibre y sino lo hay habrá más inflación que se intentará contener con controles que solo funcionan unas pocas semanas y menos también. Pregúntale a "precios cuidados", puro marketing .

El economista dice que será muy difícil salir de las restricciones y que habrá mayores controles Malas recetas, resultados cantados

-El Gobierno cree que los tipos de cambio paralelos y la situación cambiaria se tranquilizará luego de terminar el canje. Creen que puede ingresar dólares. ¿Es inocente pensar eso?

Los mercados no miran la burocracia ni lo administrativo, lo que miran es que Argentina tiene 10% de déficit fiscal, una década de estancamiento y 1 millón de empleos menos. Todo eso sin ideas nuevas en como enfrentarlo más que el mismo rosario de siempre: pisar el dólar, las tarifas , cerrar la economía, gasto público y maquinita. Décadas de decadencia gracias a esa receta.

-¿Como se resolverán estos problemas endémicos de la argentina, la escasez de dólares y déficit fiscal elevados financiados por el BCRA?

Este modelo económico solo da como hijos déficit fiscal, inflación y estancamiento económico como frutos. Dentro de este modelo económico, no hay salida. Vamos 70 años probando, y todo indica que lo probaremos 3 años más.