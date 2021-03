Poder de fuego del Banco Central aún es bajo: esto alerta consultora sobre el dólar

"La calma del mercado cambiario es sólo aparente", advirtió Ecolatina en relación a las reservas del Central por encima de u$s4.000 millones

Las reservas netas del Banco Central se encuentran apenas por encima de los u$s4.000 millones y "la calma del mercado cambiario es sólo aparente", aseguró la consultora Ecolatina en un comunicado este domingo.

"El poder de fuego del Banco Central está demasiado golpeado como para sostener las intervenciones en los mercados paralelos pasados algunos meses", evaluó la compañía.

Estimó también que "a partir de marzo, la dinámica del dólar oficial empezaría a parecerse cada vez más a la de los anteriores años electorales".

"Dicho de otra manera, a partir de marzo, el dólar oficial iría quedando cada vez más lejos de la inflación, que posiblemente también se desaceleraría, influida en parte por la menor tasa de depreciación", consideró.

En su informe semanal, la firma estimó que "el dólar oficial podría avanzar lentamente en los próximos meses y el Palacio de Hacienda alcanzar su objetivo de un dólar oficial apenas por encima de los $100 para fin de año, pero este logro sería una victoria pírrica: se volvería insostenible por los propios esfuerzos realizados para alcanzarlo".

Caen las reservas

En los últimos días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, proyectó un dólar a $102,40 para fin de año Ecolatina señaló que en febrero, el tipo de cambio oficial subió 2,9%, ubicándose por debajo de la inflación del mes, ya que según el indicador de esa misma compañía fue del 3,4%.

En la misma línea, el dólar MEP retrocedió 4%, el contado con liquidación 3,5% y el dólar blue 5%, con lo que la brecha se redujo en casi 10 puntos, pasando de la zona del 70% al cierre de enero a 60% en febrero.

La consultora estimó que el dólar oficial podría avanzar lentamente en los próximos meses

"Como si todo esto fuera poco, el Banco Central compró más de u$s560 millones de reservas en el mercado oficial, estirando a u$s750 millones sus compras netas en 2021", añadió la firma.

Ante esa situación, sostuvo: "Mirando esta foto, pareciera que las cosas marchan muy bien en el frente cambiario: los dólares están calmos y la autoridad monetaria compra divisas".

Sin embargo, advirtió que, pese a las compras, las reservas se mantuvieron "prácticamente inalteradas a nivel agregado" y puntualizó que "cayeron más de u$s400 millones en el mes, quedando muy cerca de los 4.000 millones" de manera neta.

Al respecto, explicó que "hubo un pago de u$s300 millones al FMI a comienzos de febrero, que deterioró el poder de fuego del Banco Central".

"Por el otro, la cuenta Otros, con un movimiento históricamente acotado, sufrió una caída de casi u$s370 millones -las operaciones de efectivo mínimo con los bancos explican la diferencia con el saldo final-", añadió.

Sobre ese punto, explicó que "aparece así el primer punto a resolver: las intervenciones de la autoridad monetaria incluyen cada vez más compras de títulos públicos en dólares con divisas que salen de las Reservas netas".

"Por lo tanto, dado que la calma de comienzos de año en los mercados paralelos se explicó mayormente por las intervenciones de las entidades públicas, la misma tuvo un costo creciente, en tanto la compra de divisas en el mercado oficial no revirtió el deterioro de las Reservas a nivel agregado", sostuvo Ecolatina.

Por el contrario, como factor positivo, "en la segunda parte del mes pasado, las ventas de dólares billete por parte de los privados alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas complementaron a la oferta pública en los mercados paralelos, relajando un poco las necesidades de intervención del Banco Central".

"No obstante, este influjo puntual es esporádico y no permanente, de modo que en el corto plazo desaparecería", alertó la compañía.

Dólar: buen comienzo del año para Pesce

Sea como fuere, marzo pareciera que también va a ser un mes muy positivo para la entidad. Los casi u$s600 millones que lleva comprados serán más si, como se estima, continúa incrementándose la liquidación de exportadores y, a la vez, no permite mayor demanda de divisas del sector privado (sea pagos de deuda o importaciones). De hecho, el jueves el volumen total fue de u$s320 millones y el Central se llevó más de la mitad. Esto significa que el único permitido para comprar dólares en el mercado es la entidad oficial.

"El BCRA cerró el segundo mes del año con un saldo neto positivo cuando se presentaba como un desafío debido a la menor demanda de dinero y las menores liquidaciones de granos por estacionalidad. La sorpresa vino desde el sector agropecuario, con una mayor liquidación de granos a lo esperado que setraduce, lógicamente, en mayor ingreso de divisas. Lo que junto a las restricciones desde el lado de la demanda permiten al Banco Central hacerse de divisas", reseñó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Otra cuestión a monitorear es qué pasa con las reservas. Sucede que en febrero, a pesar de las compras del BCRA en el mercado, no subieron. Cortaron la racha que venía en los últimos meses cuando crecieron u$s128 millones (enero) y u$s735 millones (diciembre). Algunos creen que tiene que ver con pago a organismos multilaterales y otras cancelaciones de deuda del sector privado. Recuérdese que el Central permite el acceso al dólar oficial por el equivalente al 40% del vencimiento que se tenga que cancelar por parte del privado.

De todas formas, las previsiones es que marzo y abril son meses estacionalmente importantes para el Central. "Hacia adelante, se espera que la mayor oferta del sector exportador continúe con el salto en los precios del maíz y la soja a niveles récord este año. Si bien no hay que dejar de tener en cuenta que marzo no es históricamente un mes característico por el ingreso de divisas desde este sector", indica PPI.

Lacunza coincide en que el primer semestre del año será de holgura cambiaria para el Gobierno.

¿Un dólar sin sobresaltos hasta las elecciones?

Para Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda en los últimos meses del macrismo y, antes, número uno de Economía con María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, en la primera parte del año el Gobierno tendrá oxígeno en lo cambiario por el efecto cosecha y el impuesto a la riqueza que va a generar que se liquiden activos externos. "Va a haber un primer semestre con holgura pero si no hay una salida ordenada el mercado no va a esperar a noviembre", vaticinó durante un charla vía Zoom organizado por los fondos Quinquela.

Agregó que los términos de intercambio son favorables a la Argentina (soja arriba de u$s500 la tonelada, por ejemplo) pero hay que ver de cerca que pasa con el real en Brasil (que se viene devaluando al 7%). "Por el lado de la competitividad no se hizo mucho, hay retrocesos. La brecha se contiene con el mercado de bonos. Eso es sacrificio de reservas, unos u$s700 millones en lo que va del año. Eso es una medida de emergencia, no una política cambiaria", agregó Lacunza.

En el mercado financiero estiman que el Gobierno llegará con buenos números del mercado cambiario a las elecciones. Además, podrán mantener una suba acotada del tipo de cambio oficial para utilizar como "ancla" de los precios (el mayor desafío oficial). Ahora la pregunta del mercado es si acelerarán una devaluación después de las elecciones de octubre o, por el contrario, mantendrán una actualización light a pesar de perder competitividad.

Por ahora, lo único que se sabe es que los meses que vienen seguirán siendo tranquilos para el BCRA en la estrategia de llevarse los dólares que e ingresan, incluso en caso de que tuviera que redoblar el cepo y restringir aún más las importaciones.