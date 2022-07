Ya hay 4 "cepos" a gastos en dólares: así es la avanzada contra argentinos que viajan y compran afuera

El Gobierno está desplegando en las últimas semanas una renovada avanzada sobre los argentinos que viajan y realizan compras en el exterior.

En medio de una crisis de acumulación de reservas, la AFIP reforzó el cepo una vez más con una nueva medida en ese sentido: informó en la noche de este miércoles que aumentará un 10% el costo del dólar turista.

"La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos", señala un comunicado de la AFIP.

La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%.

"La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%", indica la AFIP. Y agrega: "Las adecuaciones en la percepción entrarán en vigencia el 14 de julio".

Esta medida se suma a otras 3 restricciones a los gastos con tarjeta de argentinos en dólares, ya sea en el exterior, free shops, páginas de ecommerce o compras de pasajes y paquetes.

Días atrás, el Gobierno había restringido la financiación en los free shop.

Cepo al "dólar free shop"

Días atrás, en tanto, el Gobierno le puso fin a la posibilidad de financiar en cuotas las compras en tiendas libres de impuestos, conocidos como FreeShops.

Cabe mencionar que bajo el nombre de "FreeShops" se conoce a los Duty-Free Shops, que son comercios minoristas que no aplican impuestos nacionales sobre el precio final de las compras que realizan los clientes y están ubicados por lo general en aeropuertos internacionales, puertos marítimos o en barcos que trasladan pasajeros.

El problema es que se financiaban en pesos compras que se realizaban en dólares y esos se cotizaban al tipo de cambio oficial, por lo que era una operación que atentaba contra el proceso de acumulación de reservas que intenta llevar adelante el BCRA. Ante esa problemática, el directorio del Banco Central dispuso que no se podrán pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuestos y se extendió a ese tipo de operaciones la prohibición que regía hasta ahora para pasajes y servicios turísticos en el exterior y compras puerta a puerta.

La medida había llegado tras las declaraciones de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, respecto de que "el derecho a viajar coliciona con el derecho al trabajo", que fueron muy criticadas por ciertos sectores en los últimos días. Y se da en un contexto en el que el Central viene registrando fuertes dificultades para acumular dólares en las reservas. De hecho, ha salido con saldos negativos en el mercado de cambios en las cinco rondas de julio transcurridas hast ahora. Este jueves, vendió u$s80 millones y suma así un saldo negativo superior a los u$s650 millones de pérdidas en el mercado de cambios en lo que va del mes.

El BCRA busca reducir la pérdida de dólares por consumos con tarjeta.

Cepo al dólar: fin de financiamiento al "puerta a puerta"

Las restricciones a las compras en FreeShops llegan pocos días después de que el BCRA puso en vigencia un cepo que castiga a quienes realizan compras financiadas a través de portales de ecommerce que traen productos a la Argentina desde el exterior a través del sistema conocido como "puerta a puerta", ya sea mediante couriers o correo.

Desde el pasado lunes 4 de julio, las entidades financieras (los bancos) y los proveedores no financieros de crédito no pueden financiar más en cuotas las compras "puerta a puerta" que realicen sus clientes a través de sitios de comercio online.

¿Qué alcance tiene la norma del BCRA? No se puede financiar más la compra de productos en el exterior a través de portales como TiendaMia que, justamente, ofrecían la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

Las restricciones alcanzan a bancos, "así como a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de compra", detalla la norma.

Así, esta medida complica a aquellos bancos y sitios de ecommerce que ofrecen la posibilidad de adquirir, desde Argentina, productos comercializados por grandes plataformas del exterior, como Aliexpress, WalMart, E-Bay o Amazon.

Uno de los portales afectados es TiendaMia, que ganó mucha popularidad en Argentina en el último tiempo gracias a las promociones que lanzó recientemente junto a una entidad bancaria local, que permitía pagar en hasta tres cuotas sin interés y en pesos todo tipo de productos.

TiendaMia ofrecía cuotas sin interés para la compra de productos del exterior

Cepo al turismo: problema en dólares para viajeros

El llamado "cepo al turismo" fue fijado por la Comunicación "A" 7535 del BCRA y se suma a la prohibición de financiar pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior que rige desde el 26 de noviembre del año pasado a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios.

Esa medida se había tomado a través de la comunicación "A" 7407 del BCRA, que fijó que, desde la fecha mencionada "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

El Banco Central busca cuidar los dólares de las reservas

Según esa medida, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes, ya que prohibió la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes. Lo mismo aplicará desde el próximo lunes para la compra de productos en línea a través del sistema puerta a puerta en el exterior.