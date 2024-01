De Santa Teresita a Aguas Verdes, los terrenos más baratos en La Costa

Comprar un terreno o una vivienda en La Costa se ha vuelto un sueño "inalcanzable" para muchos jóvenes, sobre todo si tenemos en cuenta que el salario promedio en nuestro país es de $447.000, cifra que muchas personas no alcanzan y se acercan más al salario mínimo de $156.000.

En este sentido, adquirir terrenos por u$s 50.000 o u$s 60.0000 y propiedades que pueden superar los u$s 100.000 se ha vuelto algo reservado para unos pocos. Sin embargo, aún existen posibilidades para aquellos que tengan poco dinero y deseen tener una "casa de verano" o directamente irse a vivir a estos partidos.

Santa Teresita: a partir de qué monto se consigue un terreno

En Santa Teresita existen varias opciones de terrenos por precios económicos. Según una investigación realizada por iProfesional, uno de los terrenos más económicos en la plataforma de Mercado Libre es de u$s 9.000 por un lote de 364 metros cuadrados con 15 metros de frente por 24,26 de fondo.

Otra opción, por u$s 9600 ubicado en la avenida 32, entre la calle 105 y 126 se vende en u$s 9.600, de contado, u$s 12.000 financiado. En el caso de Zonaprop, el precio más económico arranca en u$s 9.900 ubicado en la calle 45, entre 14 y 15. Dicha opción se encuentra a:

2 cuadras de Ruta 11

4 cuadras de Ruta 14

14 cuadras de la playa

Media cuadra de asfalto (es calle de tierra)

En Santa Teresita, los terrenos arrancan en u$s 9.000

En el caso de Remax la opción más económica es de u$s 23.000 por un lote de 449 metros cuadrados ubicado en la avenida 27 entre la calle 11 Y 12. En cuanto a Argenprop hay varias opciones por u$s 10.000 de entre 300 y 400 metros cuadrados. Cabe recalcar que, la mayoría de estos terrenos, se encuentran a una distancia igual o mayor a 10 cuadras de mar, siendo una gran opción para vivienda, pero poco atractiva para "alquiler turístico".

Mar del Plata: ¿una opción para pocos?

Mar del Plata siempre ha sido, históricamente, una zona "más costosa" con respecto a otras playas más chicas. Sin embargo, sorprendentemente, al ser una localidad más grande, tiene opciones mucho más económicas.

En Argenprop, la opción más económica es de u$s 5.000 por un terreno de 503 metros cuadrados. Asimismo, existe una opción de 420 ubicado en la calle 30, entre 23 y 25 en Camet.

Otra opción es un terreno de 420mts2 en venta ubicado sobre calle 30 entre 23 y 25. Este cuenta con disposición al frente y orientación noreste, como también cuenta con 12 metros de frente por 35 metros de fondo. Además, tiene servicios de luz, agua de perforación y cloacas, aunque el acceso es por calle de tierra. En este caso el precio asciende a los u$s 5.900.

Mar del Plata suele ser uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos para vacacionar

En el caso de Remax hay varias opciones en el rango de u$s 6.000 y u$s 8.500. Por ejemplo, en el Barrio Santa Rosa del Mar Peralta Ramos, en la esquina de la Calle 54 y la Calle 427 bis, en la Ruta 11 que comunica Mar del Plata y Miramar se encuentra un lote con una superficie total de 625 m2, con 20 m de frente por 31,50 m de fondo y servicio de luz a u$s 6.000.

En el caso de Zonaprop se destaca un terreno: cuenta con 144 metros cuadrados, ubicado en la calle 100, y sorprendentemente se vende en pesos, concretamente en $2.000.000. Por u$s 5.800, hay una opción en el Barrio Félix U. Camet. Este cuenta con 12 metros de frente x 21 metros de fondo, haciendo un total de 252 metros cuadrados. En Mercado Libre, los precios más bajos no difieren de estas plataformas, ubicándose el mínimo en torno a u$s 6.000

Teniendo estos datos en cuenta, en Mar del Plata podemos encontrar terrenos sumamente accesibles para el inversor promedio, aunque, como mencionamos anteriormente, son zonas alejadas de la playa.

Aguas Verdes: a partir de qué monto puedo comprar un terreno

Si tomamos de referencia la plataforma Mercado Libre, el terreno más barato en esa zona es de u$s 16.000 aproximadamente. Por este monto, por ejemplo, hay publicado un terreno en Avenida Fragata Piedrabuena. Se trata de un lote de 480 mts2, 16 de frente x 30 de fondo, ubicado a tres cuadras de la plaza principal de Aguas Verdes.

En Argenprop los precios también arrancan en esa cifra. Uno de los terrenos ofrecidos en dicho monto cuenta con 600 metros cuadrados con 15 metros de frente y 40 de fondo. Con respecto a Zonaprop, el precio inicial es exactamente el mismo.

En Aguas Verdes los terrenos más baratos arranca en u$s 16.000

Uno de esos lotes se ubica en la calle Lancha Cormorán y Rastreador Robinson con disposición al frente y orientación norte. Este tiene 15 metros de frente, 35,93 de fondo y contabiliza una superficie total de 539 metros cuadrados.

En conclusión, existen una gran variedad de opciones, tanto de tamaños de los terrenos, ubicación, localidad, entre otros, por menos de u$s 20.000 en La Costa y alrededores, por lo que si estás pensando en adquirir uno podría ser el momento ideal.