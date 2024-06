El gobierno de Javier Milei cumplirá seis meses de gestión el próximo lunes en medio de un riesgo país que se acerca a 1.600 puntos, caída de bonos y acciones en el exterior, y más volatilidad en los dólares paralelos, impulsados por mayor incertidumbre política y económica. Tras la recomposición de reservas, la desaceleración inflacionaria, y el superávit fiscal y financiero lograda en los primeros meses, emergen ahora luces amarillas en esos tres frentes.

Y es que entre fines de mayo y principios de junio se desaceleró el ritmo de compra de divisas del BCRA lo que dificulta la acumulación de reserva. En el área fiscal este mes habrá déficit por el pago de aguinaldos pero la media sanción de una nueva fórmula jubilatoria y otros proyectos legislativos ponen en duda la sostenibilidad del superávit, y los recientes aumentos anunciados en las tarifas de luz y gas para avanzar en la quita de subsidios, y otras subas como combustibles, le podrán un freno a la baja de la inflación, según auguran los analistas.

A su vez, el economista Amilcar Collante enumeró que el gobierno tiene varios frentes abiertos que aumentan la incertidumbre macro: interna política y problemas de gestión Pública (Capital Humano por tema alimentos), debilidad en el Congreso con la media sanción para una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impacta de lleno en el ancla fiscal, la probable negativa del roll over del swap con China, y dudas sobre el plazo del levantamiento del cepo.

En este contexto, la consultora 1816 planteó que "con los gobiernos por mercado es muy importante que los activos financieros acompañen porque de lo contrario arranca un círculo vicioso que sufrió especialmente Macri en la segunda mitad de su presidencia: el peso y los bonos por alguna razón empiezan a andar mal, eso dificulta que baje la inflación y recupera la actividad, eso genera que crezca la inquietud del mercado sobre la situación política, eso le pega a los activos y volvemos a empezar".

Asimismo, Joaquín Marque, director de UG Valores, sostuvo que "las anclas del modelo económico siguen siendo el superávit fiscal, acumulación de reservas y una continua baja de la inflación" y advirtió que "todo retroceso en las mismas, tendrá un efecto político inmediato y la sociedad y los agentes económicos empezarán a dudar de la viabilidad del rumbo elegido".

Luz amarilla 1: se dificulta la acumulación de reservas

El BCRA acumula en la era Milei compras netas por más de u$s17.400 millones en el mercado cambiario que permitieron una mejora de las reservas netas que eran negativas en torno a u$s11.200 millones cuando asumió el gobierno. Según los cálculos privados ahora las reservas netas son negativas entre u$s1.200 millones (según 1816) y u$s1.700 millones (Eco Go), bajo metodología FMI. Otras estimaciones indican que ya son positivas si no se resta la deuda por BOPREAL (bono a importadores) a 12 meses.

Analistas advierten por la fuerte desaceleración de la compra de divisas del BCRA por la menor liquidación de exportadores que dificulta acumular reservas

Pero desde fines de mayo el BCRA desaceleró fuerte el ritmo comprador, alternando con algunas ventas, por menor liquidación de exportadores -pese a ser la temporada alta por la cosecha gruesa- y mayor demanda de privados ante la normalización de pagos a importadores. La entidad monetaria registró este jueves un saldo neto comprador de $20 millones, el monto de compra diario más bajo desde el 12 de diciembre último.Así, el stock de reservas brutas alcanzó a u$s29.416 millones con lo cual en el mes crecen u$s 753 millones, y en el año se incrementan u$s 6.345 millones.

Andres Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, indicó que las "compras del BCRA promedio últimas 5 ruedas en u$s14,8 millones, el nivel más bajo en lo que va de esta administración".

En el mercado alegan que la cosecha gruesa "se está comercializando a un ritmo inusualmente lento". Los analistas de PPI destacaron que "la oferta de los exportadores se mantiene en niveles muy bajos" en un escenario donde "el agro no termina de traccionar a pesar de encontrarnos en su período de alta estacionalidad". Según su visión "el menor spread entre la tasa de interés en pesos y el crawling peg, que se traduce en un menor costo de apalancamiento, como la mayor brecha cambiaria estarían desincentivando la liquidación"

En este contexto de menor acumulación de reservas, también inquieta al mercado las dudas sobre si se renovará o no el swap con China. A mediados de junio vencen unos u$s2.900 millones del tramo activado el año pasado para pagar importaciones de energía y vencimientos de deuda. Y en julio vencen otros u$s2.000 millones aproximadamente.

Según los rumores que corren el mercado, el pago de junio se postergaría a julio mientras siguen las negociaciones. La incertidumbre por esta cuestión es una de las razones que impulsaron en los últimos días al riesgo país. Y es que, considerando que hay que pagar en julio u$s2.600 millones a acreedores por los bonos Globales y Bonares, debería tener que desembolsarse en estos próximos dos meses u$s7.500 millones si no se llega a un acuerdo por el swap chino, lo que golpeará a las reservas.

El otro factor clave es el desembolso pendiente por u$s800 millones con el FMI por el cumplimiento de las metas del primer trimestre. Pese a que se llegó a un acuerdo técnico en el marco de la octava revisión del programa, aún no hay fecha fijada para que el directorio del FMI lo trate y de luz verde al desembolso. La vocera del FMI, Julie Kozack, dijo el jueves que "será pronto" y elogió el sobrecumplimiento de las metas pero advirtió de que el escenario "sigue siendo desafiante", debido a los flancos débiles del apoyo político del programa, la necesidad de una "mejora en la calidad consolidación, fiscal", y de una evolución a una política fiscal que ancle la inflación y permita la mejora en la acumulación de reservas, entre otros puntos.

El mercado está pendiente del desembolso de u$s800 millones del FMI que debe aprobar el directorio del organismo

En cuanto a las perspectivas, los analistas auguran que en el segundo semestre se dificultará más aún acumular reservas, por el fin de la cosecha gruesa. Así, la consultora Outlier vaticinó que "resulta poco probable que las reservas netas se engrosen lo suficiente durante el segundo semestre como para alcanzar los requisitos de liquidez para salir del cepo a los que se ha referido la administración Milei en otras oportunidades (u$s15.000 millones), con lo cual las miradas se concentran en la capacidad para articular financiamiento neto en moneda extranjera con FMI y otros, y cambios en el esquema actual que aceleren la acumulación".

Luz amarilla 2: se frena desacelarion de inflación

Tras un pico de inflación de 25,5% en diciembre, se evidenció una desaceleración que llevó a un dígito en abril de 8,8%, en el marco de una fuerte recesión y caída del consumo por el deterioro salarial que causó la devaluación. El costo de vida en mayo osciló en un rango de entre 4,3% y 4,9%, según los cálculos de consultoras privadas. La cifra oficial la dará a conocer el INDEC el 13 de junio.

Pero los analistas vaticinan que en junio se frenará el proceso de baja mensual de la inflación por el impacto de los ajustes de tarifas de luz y gas que anunció esta semana el gobierno con el fin de continuar recortando el gasto en subsidios.

Tras la publicación el miércoles en el Boletín Oficial de las medidas, las consultoras recalcularon que la inflación de junio rondará en un rango de entre 5,5% y 7,1%. Y aseguran que la desinflación comienza a encontrar un límite y la inercia le pone un piso en torno a en torno a 5%-6% difícil de quebrar en los próximos meses

Al respecto, en Eco Go estimaron a iProfesional que la suba en las tarifas de electricidad aportará 1,1 punto adicional, y la del gas 0,5 punto por lo cual proyectaron que la inflación de junio rondará en 7,1%. A su vez, para julio pronostican un costo de vida cercano a 5,6% y para agosto de 6,4%.

A su vez, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso comentó que "la actualización de tarifas estimamos tendrá una incidencia de alrededor de 1 punto para el IPC de junio, con lo cual proyectamos una inflación este mes del 5,5%".

Por impacto de subas tarifarias en luz y gas, consultoras recalcularon que la inflación de junio oscilará entre 5,5% y 7,1%

Por su parte, Pamela Morales Jourdan, analista de EconViews, indicó que "el incremento en electricidad implica aproximadamente 1,3% y el de gas alrededor de 0,3% con lo cual prevemos que la inflación de junio va a estar más cerca de 6%, por la participación de los regulados". Y pronosticó que "posiblemente el piso sea 6% para los próximos meses", ya que "hay un piso difícil de perforar dados los reducidos márgenes de las empresas, las paritarias, la eventual reactivación de la economía, y los necesarios ajustes de tarifas".

En sintonía, Francisco Mattig, de Consultatio Plus enfatizó en su cuenta de la red social X : "disfrutemos el dato de inflación de mayo porque parecería que, por múltiples razones, puede ser un piso: tarifas, salarios, brotes verdes de actividad, suba del CCL, etc. La política monetaria sigue siendo una gran ayuda para evitar que al menos no suba demasiado".

A su vez, la consultora 1816 sostuvo que hay que empezar analizar si la volatilidad en el dólar financiero tendrá su correlato en los precios al consumidor, "algo que no se puede descartar de lleno" considerando que hay una porción pequeña (pero no trivial) de importadores que ya han optado prescindir del MULC y acceder al CCL para realizar sus pagos a proveedores del exterior".

Luz amarilla 3: las dudas en el frente fiscal

Collante afirmó que una cuestión que le pega ‘en la línea de flotación’ al esquema económico y el ancla fiscal es la posibilidad de que el Congreso modifique partidas del gasto e incrementen el déficit fiscal".

En ese sentido, la luz de alerta la encendió la media sanción en Diputados a una nueva fórmula jubilatoria impulsada por la UCR, el kirchnerismo y otros bloques no alineados con el gobierno. Los analistas de PPI señalaron que "tiene un costo fiscal de aproximadamente 0,4% del PBI lo que, de aprobarse, complicaría la sostenibilidad del programa de equilibrio fiscal del Gobierno" y "podría poner en riesgo el objetivo de déficit cero"..

Asimismo, Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Ferreres y asesor de Milei subrayó en su cuenta de la red social X que "solo 0,45%" del PBI es semejante a todo el paquete fiscal de la Ley de Bases".

El impacto de la suba de las tarifas de luz y gas, y otros precios regulados sobre la inflación de junio y los próximos meses

Ante la media sanción del proyecto, Milei aseveró que "defenderé la caja a veto puro" y "no voy a entregar el equilibrio fiscal".Sin embargo parece no ser suficiente para calmar al mercado y frenar la suba del riesgo país que el jueves cerró en 1.596 puntos.

En ese sentido, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que "más allá de la férrea defensa del equilibrio fiscal por parte del gobierno, generan incomodidad entre los operadores aquellas iniciativas parlamentarias que impliquen mayores erogaciones así como la incertidumbre que aún rodea a la demorada Ley Bases y al paquete fiscal".

Asimismo, los analistas de PPI alegaron que "la contundente victoria de la oposición en la Cámara Baja no solo demuestra lo difícil que será para La Libertad Avanza gobernar con minoría parlamentaria, sino que además pone en duda la factibilidad de implementar las reformas estructurales promovidas por el gobierno, y ello se refleja en un clima complicado para nuestros activos".

También explicaron que "existe la posibilidad de que el veto sea anulado si el Congreso vuelve a impulsar el proyecto y lo aprueba con dos tercios; esto no parece complicado, considerando que ya fue aprobado por 160 diputados de los 240 presentes (dos tercios exacto, aunque hubo 16 ausencias)".

"Adicionalmente, habría que considerar las consecuencias que dicho accionar (el veto) tendría en las negociaciones por la Ley de Bases y el proyecto fiscal. Probablemente no sea bien recibido por los bloques "dialoguistas" con quienes debe contar para pasar las leyes en el Senado. Es claro que, en este escenario, el gobierno se encuentra entre la espada y la pared", remarcaron.

Por su parte, la consultora 1816 juzgó que la media sanción de la movilidad jubilatoria "tiene un significado que trasciende las consecuencias económicas" dado que "se trata de la primera vez que la totalidad de la UCR se alinea cn UxP para sancionar un proyecto adverso al oficialismo aprovechando la principal debilidad del Gobierno (sus minorías legislativas). Y subrayó que "da cuenta del enorme desafío que es llevar adelante una agenda legislativa con minorías inéditas que enfrenta el Gobierno al menos hasta diciembre de 2025".