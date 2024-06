El economista Carlos Melconian analizó la actualidad económica del país y consideró que el tipo de cambio "está al límite", remarcó que será clave lograr un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo y dio su opinión sobre lo que puede llegar a ocurrir con la inflación en el corto plazo.

Al ser consultado sobre si está atrasado el tipo de cambio, Melconian respondió: "Está ahí, en el límite, donde en la foto no tenés riesgo. Si en la película no se derrumba la tasa de inflación, y vos querés seguir al 2% mensual, tenés una problema. Vamos a distinguir foto de película".

"Se vendía a la ley como que era un pacto de régimen, pero el verdadero cambio de régimen que ellos tienen es eliminar el déficit fiscal. Ni siquiera hay necesidad de este sobreajuste", agregó.

En declaraciones con Radio Mitre, el economista puso énfasis en el equilibro fiscal, una de las principales premisas del oficialismo. "Vos no podés perder ese equilibrio fiscal. Eso ayuda históricamente a no tener problemas con el tipo de cambio, pero si la inflación no la bajás al final te metés en un problema. Y va a depender del superávit de comercio, de los precios internacionales, de la eliminación del cepo, de la eliminación del impuesto PAIS.

En esa línea, señaló que "va a depender mucho más de todo eso y mucho menos de la competencia de monedas, de la eliminación de los pasivos del Banco Central y todo el relato".

¿Qué dijo Carlos Melconian de la baja de la inflación?

Al ser consultado sobre la inflación, Melconian habló del posible límite que tendrá la baja: "Vos te podés cuidar y podés correr, llega un momento que el flotador es difícil bajarlo, tenés que ir a cuestiones de cirugía. ¿Cuál es el flotador? ¿4% mensual? Es la primera vez desde que está este Gobierno que la cantidad de dinero es mayor que la inflación".

La inflación de mayo se desaceleró con fuerza, según informó este jueves el INDEC, y el dato fue celebrado por Luis Caputo. El IPC registró una variación de 4,2% mensual, su menor suba en 27 meses, para acumular un alza del 276,4% en la comparación interanual.

Si bien se preveía una inflación por debajo del 5%, el ministro de Economía destacó la baja con respecto al registro de abril (había sido 8,8%) y resaltó la variación de la "núcleo", que incluso perforó el 4%.

En un extenso mensaje en la red social X, Luis Caputo se refirió al dato de inflación que difundió este jueves el INDEC. "El IPC Nacional registró una variación de 4,2% en mayo, marcando el menor registro mensual desde enero de 2022. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, fue de 3,7%, el menor ritmo también desde enero de 2022".

"La variación interanual del IPC fue de 276,4% i.a., exhibiendo la primera desaceleración en la comparación de 12 meses por primera vez desde julio de 2023", sostuvo el ministro de Economía.

Luego de repasar los datos duros, volvió a cuestionar las proyecciones de distintos economistas: "La dinámica de precios volvió a ubicarse por debajo de lo esperado por el consenso de los analistas participantes en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA. En los relevamientos de abril y mayo, la mediana de la expectativa de inflación esperada para el mes pasado fue de 7,5% y 5,2%, respectivamente".