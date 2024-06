El ministro de Economía Luis Caputo habló mientras se llevaba a cabo el debate en el Senado y aseguró que "si la Ley Bases no pasa, la Argentina no va a cambiar su rumbo".

Asimismo, el funcionario confirmó que se renovó el swap con China por 5.000 millones de dólares hasta 2026. Caputo habló este miércoles en dos eventos: en la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI) y en un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Qué dijo Luis Caputo sobre la Ley Bases

"La Ley Bases es para los argentinos y es un potenciador", sostuvo el funcionario al hablar en un encuentro ante empresarios y economistas.

Además, le pidió a los empresarios "no tenerle miedo a los políticos", al hablar ante la Expo de Economía, Finanzas e Inversones (EFI).

"No pongamos en la misma bolsa a todos los políticos. Me estuve reuniendo con gobernadores de la oposición", destacó Caputo.

Y señaló: "Nosotros tenemos la llave para abrir la puerta que va a permitir que la Argentina salga adelante".

Elogió, a su vez, que "es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Hoy es al revés". Y alertó que la Argentina, "a diferencia de otras economías, no tiene crédito".

Luis Caputo aseguró que la tasa negativa contra la inflación "terminó"

En una fuerte señal al sistema financiero, el ministro Caputo, dio hoy por terminada "la época de tasas reales negativas".

"La época de la tasa real negativa para nosotros culminó hoy", dijo el funcionario, al explicar así que el sistema financiero volverá a tener rendimientos por encima de la inflación, un dato clave también para los ahorristas.

Esta definición de Caputo fue luego de la licitación de letras del Tesoro que realizó este miércoles el Palacio de Hacienda.

Además, defendió la política económica al señalar que "cuando llegamos los intereses de los pasivos remunerados representaban un 40%, hoy es de un 4%".

Luis Caputo se refirió a la herencia recibida y aseguró: "Se hicieron los deberes"

Advirtió, además, que la Argentina "a diferencia de otras economías no tiene crédito".

El titular del Palacio de Hacienda recordó que cuando asumió el gobierno del presidente Javier Milei "no es que no había reservas, no estaban los dólares de la gente". Además, "cuando llegamos, la inflación corría al 1% diario, terminamos en inflación mayorista 54%, que anualizado da 17.000%", enfatizó.

"Estar en donde estamos seis meses después, no es un milagro, es la consecuencia de haber hecho (gestionado) de la manera que en definitiva Argentina nunca hizo", remarcó Caputo.

En ese sentido, agregó que "se hicieron los deberes que nunca se han hecho". Asimismo, reveló que escuchó a "un economista con quién no puedo coincidir menos, decir que necesitábamos un clínico. Solamente un salame podía no saber cuál es el diagnóstico en ese momento. Un enfermo de cáncer con metástasis financiera cambiaria monetaria e institucional. Necesitaba un grupo de especialistas cirujanos de alta complejidad, porque cada cable que tocabas podía generarte que el paciente se te fuera", concluyó Luis Caputo.