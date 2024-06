Luego de que se conociera un informe de la consultora Econométrica en el que se reveló que la inflación de alimentos y bebidas fue del 0% en la tercera semana de junio, el presidente Javier Milei consideró que "eso significa que vamos por el camino correcto -en referencia a la inflación-, falta mucho pero aparecen indicios de que las cosas están funcionan".

Mientras continúa con su gira por Europa, el mandatario reafirmó el rumbo político-económico de su Gobierno y destacó que el mencionado dato de inflación se trataba de un hecho que no se había registrado hace 30 años.

Javier Milei y la inflación: qué dijo de los salarios

En diálogo con Radio Mitre, Mileu dijo: "Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación".

"La verdad que venir de 17.000% y bajar a 50% de inflación, sin que haya dos hiperinflaciones en el medio, que se licúen los salarios reales o una expropiación tipo Plan Bonex, o que se fijen precios o se fije el tipo de cambio, habla de la miseria de otros colegas", agregó Milei.

"Eso significa que vamos por el camino correcto, falta mucho, pero aparecen indicios de que las cosas están funcionando. Hay sectores a los que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes y nosotros creemos que funciona de otra manera la situación".

Además, Javier Milei aseguró que en el mundo le "ponderan la política social" a la que consideró "extremadamente buena" porque, en caso contrario, "hubiera sido una catástrofe".

Milei consideró que el país "va por el camino correcto" aunque todavía "falta mucho"

"No hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, del ajuste fiscal que estamos haciendo y, lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan porque entienden que, frente a un ajuste de este calibre, la política social ha tenido que ser extremadamente buena porque, si no hubiéramos actuado correctamente, hubiera sido una catástrofe", indicó.

Además, ratificó que no devaluará y culpó a un sector de la oposición por la caída de los bonos. El mandatario volvió a apuntar contra un grupo de legisladores, al que acusó de intentar "romper el equilibrio fiscal".

"No estamos emitiendo dinero para financiar al fisco, la única misión que nos queda es por el tema de los remunerados y los hemos limpiado prácticamente de una manera importante, porque digamos, ya lo que queda es remunerados que están en manos del sector público, por lo tanto, eso hace que no sea un problema como el que sería en condiciones normales y solamente está pendiente las cuestiones de los puts", agregó.