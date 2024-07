Desde este lunes los pagos con QR con tarjeta de crédito son interoperables en todo el país. Luego de cierta demora en su implementación, ya es posible realizar pagos con estos instrumentos desde cualquier app bancaria o fintech y con todo tipo de tarjetas.

Desde MODO, la billetera de los bancos, celebraron la noticia: antes, para pagar con la plataforma había que escanear un código y para pagar con las billeteras digitales, debía utilizarse otro. Ahora, cualquier código servirá para cualquier aplicación de banco o fintech.

Desde MODO, la billetera que cuenta con el respaldo de más de 35 bancos, celebraron que "desde ahora y gracias a la implementación de la interoperabilidad de QR impulsada desde el BCRA, será posible realizar pagos con QR con todos los medios de pago usando cualquier app bancaria o fintech".

"Después de años donde distintos QR convivían en cada punto de venta, contribuyendo a la confusión de usuarios y comerciantes, ahora los usuarios podrán escanear cualquier QR y pagar con dinero en cuenta o tarjeta de crédito con la billetera de su preferencia", resaltaron desde MODO,

En concreto, antes de que existiera la interoperabilidad, para pagar con MODO había que apuntar a un QR, mientras que para pagar con otras billeteras, debía apuntarse a otro. Por su parte, el comerciante podrá elegir con qué QR cobrar, simplificando también su operatoria y mejorando la competencia entre los adquirentes o proveedores de productos de cobro que contrata. Todo esto resultará en que el ecosistema de pagos se fortalezca, ya que todas las partes involucradas se benefician y empoderan al mismo tiempo.

Federico Barallobre, CMO de MODO, señaló al respecto: "Queremos con MODO seguir transformando la experiencia de pago simplificando el día a día de las personas. Combinada con las mejores promociones, esta nueva apertura nos permitirá continuar impulsando los pagos digitales, creando más y mejores soluciones para los argentinos".

"La completa apertura de los QR es un gran paso para continuar impulsando la digitalización de las finanzas en pos de la inclusión financiera, simplificando las operaciones diarias y permitiendo una mayor libertad de elección. En este sentido, MODO continúa trabajando junto a todo el ecosistema, poniendo siempre al usuario en el centro de la escena y evolucionando los medios de pago en la Argentina", concluyeron desde la billetera de los bancos.

El ultimátum del BCRA a Mercado Pago

En abril, desde el Banco Central había confirmado que a fines de ese mes se debía poner en marcha el QR interoperable para los pagos con tarjetas. La decisión implica que Mercado Pago, la principal red de receptores de pagos con código QR del país, debía abrir su sistema al resto de las billeteras.

Se trata de una medida que la empresa fundada por Marcos Galperin siempre se opuso y que es reclamada por los bancos desde el 2022.

"La fecha del 30 de abril sigue firme. Hay cosas para ajustar, pero esa fecha no va a moverse", había señalado uno de los directores del Banco Central, Pedro Inchauspe, quien aclaró que la entidad avanzará con la exigencia más allá de que la empresa de Galperín llegue o no a cerrar algún acuerdo con el resto del sistema.

"El Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no esta sujeta a eso. Hay un objetivo del BCRA que tiene que ver con cuidar al usuario como ordena la carta orgánica. Y ese es el camino que creemos q hay que seguir", expresó Inchauspe.

Si bien la puesta en funcionamiento al 100% se demoró más de lo previsto, lo cierto es que desde este lunes 15 de julio ya funciona en todo el país el QR interoperable para pagar con tarjeta de crédito.