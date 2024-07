El dólar blue cerró el viernes en $1.445 con lo cual tuvo una baja semanal $55 tras el récord de $1.500 de siete días antes, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también registraron descensos semanales de 7% y 6% respectivamente, en la primera semana de vigencia del plan de shock monetario que contempla intervenir en mercado de cambios. Tras una fuerte caída inicial por las medidas, luego los dólares libres paralelos recuperaron un poco lo perdido hacia el final de la semana. Y analistas prevén que exhibirán volatilidad en los próximos días ante la dificultad del BCRA de acumular reservas, aunque dependerá del nivel de intervención oficial.

La dificultad de acumular reservas es la contracara del plan anunciado. Así, el BCRA cerró la semana con ventas netas por u$s105 millones y en lo que va del mes suma apenas compras por u$s122 millones.

El balance positivo del efecto de las medidas fue contundente en reducir la brecha cambiaria de los dólares financieros, que se estabilizó en torno al 40%, luego de haber estado arriba del 50%. Otra noticia positiva fue el buen resultado en la recompra de PUTs que contribuye al proceso de saneamiento del balance de la autoridad monetaria, elimina un riesgo de emisión potencial y prepara el terreno para levantar restricciones cambiarias.

La incógnita ahora del mercado es si el BCRA subirá la tasa monetaria ante el inicio este lunes de la fase 2 del programa económico orientado a emisión cero con el debut de las Letras Fiscal de Liquidez (LEFI) para los bancos, que emite el Tesoro por $20 billones para trasladar los pasivos remunerados del BCRA cuyo stock es de alrededor de $11,8 billones a la Tesorería. Las LeFi se capitalizarán diariamente a la tasa de política monetaria informada por el BCRA.

Arranca fase 2 del plan económico: ¿el BCRA subirá la tasa para quitarle presión al dólar?

La consultora 1816 planteó que "no nos queda claro que hará el BCRA porque hay argumentos convincentes a favor tanto de subir como de mantener la tasa de política monetaria". Y esgrimió: "Mantener la tasa en 40% sería una nueva muestra de la convicción del equipo económico en mantener la trayectoria bajista de todas las variables nominales (inflación y tasas) con la idea de que converjan al 2% mensual del crawling peg. Subir la tasa, por su parte, podría dar el golpe de gracia a un CCL bajista tras el anuncio de intervención del BCRA, lo que podría desacelerar la desinflación a costa de un mayor costo financiero ahora enteramente a cargo del Tesoro".

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI juzgó que el debut de las LEFI "es una buena oportunidad para subir la tasa" y aseguró que "el mercado saludaría eso". No obstante, el experto sostuvo que "no queda claro que vaya a ocurrir, de corto plazo parece que van a dominar la brecha vendiendo dólares, se los ve muy convencidos de eso".

El mercado está expectante de si el BCRA subirá la tasa ente el debut este lunes de las LEFI

"La suba de tasa contribuiría pero no parece el camino predilecto del gobierno"

A su vez, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó que con la puesta en marcha de las LEFI "en los hechos va a haber una mejora de tasa los bancos porque no van a tener que pagar ingresos brutos, es un 8% más de remuneración, van a tener una suba efectiva de la tasa, por lo cual no creo que el BCRA vaya a subir la tasa monetaria de corto plazo salvo que se agrave la situación cambiaria".

Asimismo, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, alegó que el BCRA bajó el jueves la tasa de pases activos -la que le cobra a los bancos para prestarle pesos-de 60% a 48% anual, lo que les da los bancos una ventanilla de liquidez, y lo que parece buscar evitar un aumento inmediato en la tasa de política monetaria, actualmente en 40% anual". "Y es que si sube la tasa de política monetaria tiene un desencadenamiento sobre las tasas de mercado (la de préstamos, tarjetas de crédito, etc.), y eso para la economía es contractivo y no están buscando eso", fundamentó

Para el economista Federico Glustein "van a mantener la tasa igual para continuar en el sendero de desaceleración de la inflación en conjunto con las tasas y la emisión monetaria". Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras también dijo que "no veo una suba de tasas, porque lo que están intentando es bajar la inflación".

De igual mirada, Carla Alegre, investigadora del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI evaluó que "siguiendo la línea de convicción que ya ha mostrado el equipo económico, y a pesar de las presiones por una suba, hay una probabilidad de que mantenga la tasa tal cómo está, en 40%, dado que el anuncio de intervención en el CCL le puso un freno a los dólares paralelos".

Y estimó que "en el caso de que la tasa suba, no sería un aumento importante porque tampoco deberían quebrar la tendencia bajista, ya que les fue sirviendo en los últimos meses, y con bastante éxito, para licuar una gran parte de los pasivos remunerados del BCRA".

En cambio, el analista financiero Gustavo Ber opinó que "el BCRA podría aprovechar el debut de las LEFI, dentro de un exitoso proceso de ordenamiento monetario, para elevar la tasa de política monetaria en busca de contribuir a mejorar el rendimiento de las colocaciones en pesos".Y especuló que "la suba podría ubicarse entre los 5 y 10 puntos porcentuales dado que hacer más competitivas las tasas reales contribuiría también a reducir el apetito por dolarizar".

La mayoría de los analistas cree que el BCRA mantendrá sin cambios la tasa con el fin de que siga bajando la inflación

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios comentó que "el mercado apuesta por un ligero retoque en la tasa, no creo que sea mucho, pero seguramente serviría para aplacar más la demanda de divisas".

Dólares paralelos: ¿qué rumbo prevén para los próximos días?

En el marco del nuevo plan de shock monetario se vio al BCRA activo en el mercado, moderando la dinámica del CCL/MEP sin un uso excesivo de reservas. Sin embargo, el riesgo país, siguió con tendencia levemente alcista hasta cerca de los 1.600 puntos. Y el contesto externo no contribuyó. ya que se registraron caídas de los precios de los commodities y presión sobre las monedas latinoamericanas. Por otra parte, algunos analistas estiman que el buen resultado de la recompra de PUTs, traería tranquilidad sobre el CCL y ayudaría a estabilizar el mercado cambiario.

Ante este panorama, Reschini remarcó que "el dólar MEP sigue demandado y tampoco ayudó el panorama internacional,hubo tasas más altas en Estados Unidos, la, soja en Chicago bajando, dólar fortalecido y real débil". Y auguró que "de seguir así es probable que veamos volatilidad en el arranque de la semana".

Quintana espera que "la cotización de los distintos dólares se irá adecuando seguramente a un escenario que refleje cierto apretón monetario y creo que la volatilidad seguirá al menos toda la semana próxima y hasta el inicio de agosto". Y dijo que "el rango de valor no lo veo muy alejado del actual".

Por su parte, Ber manifestó que "los dólares financieros se vienen presentando más estables en las últimas ruedas, con una brecha en torno al 40%, y seguirían con dicho comportamiento a corto plazo". En ese marco, el experto proyectó que "de acentuarse las intervenciones, podrían dirigirse hacia los $ 1.200; en cambio, de desacelerarse, podrían reacomodarse hasta cerca de los $ 1.400 hasta fin de mes".

Para el economista Federico Glustein, tras la recompra de PUTs, "creo que deberían bajar porque hay una amenaza latente menos, anula parte de los pesos que podrían estar circulando y reorientarse a divisas". Y pronosticó que "si no pasa nada que cambie la dirección", el blue "debiera situarse hacia fin de mes por debajo de los $1.370 mientras que MEP y CCLl estar en torno a $1.300".

Analistas prevén que seguirá la volatilidad de los dólares paralelos en los próximos días

Para Ramírez, "con este debut de las LEFI va a tratar de absorber la mayor cantidad posible de pesos en el mercado con la idea de que los tipos de cambio en estas próximas semanas se logren estabilizar y empiecen a demostrar una dinámica hacia la baja". También consideró que "si la fuerte diferencia entre el blue y los dólares financieros se mantiene, el blue debería caer, porque van a empezar a hacer la típica bicicleta donde compras en el CCL y vendes en el mercado informal, lo que va a generar una sobreoferta en el blue y empezar a reducirlo a los niveles de los dólares financieros".

Según su visión, el piso para el blue y los dólares financieros está en $1.300, dado que el mercado continúa monitoreando la evolución del bajo nivel de reservas internacionales "Creo que hoy romper esta barrera de $1.300 es medio complicada, puede bajar algo, pero van a estar lateralizando en torno a ese valor".

Otro operador de amplia trayectoria en el mercado juzgó que "los dólares se pueden mantener unos días más en calma, pero la realidad es que con estas tasas y la expansión crediticia lo más probable es que vuelva en algunos días una presión alcista, y si se percibe que el BCRA sigue perdiendo divisas, la tensión va a ser mayor".