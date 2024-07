Caputo se reunió con empresarios y prometió "inflación cero" para antes de fin de año

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió este miércoles con representantes de las cadenas de supermercados y les aseguró que habrá inflación cero antes de fin de año. También les prometió brindar una ayuda para bajar los costos.

El encuentro de Caputo con los empresarios duró unos 40 minutos y fue allí que el funcionario se mostró optimista con que la inflación en alimentos y bebidas se ubicará en el 0%. Sobre la baja de costos, les aseguró que el Gobierno ya está trabajando en eliminar, o al menos bajar, las tasas que hoy aplican municipios de todo el país.

Reunión de Luis Caputo con representantes de supermercados

Además de Caputo, participaron de la reunión el secretario de Comercio Pablo Lavigne y representantes de las principales cadenas de supermercados del país (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima y Changomás). Allí, el ministro de Economía aseguró que en la actualidad no existen razones macroeconómicas para que haya inflación y se mostró confiado en que antes de fin de año el INDEC publique un índice mensual sin aumentos, al menos en el rubro alimentos y bebidas.

También destacó que la tendencia a la baja que ya muestra la inflación se tendría que acelerar en los próximos meses a partir de la decisión del Gobierno de avanzar con la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, que entraría a regir a partir de agosto o septiembre.

Para profundizar esa baja, Caputo también anunció que desde su cartera están trabajando con algunas medidas para frenar a las tasas que aplican algunos municipios a los grandes comercios y que impactan en los precios de los alimentos. Concretamente, en la reunión se mencionaron los casos de la "eco tasa" que implementó el municipio de Pilar -que grava con un recargo de $51 cualquier compra que se hace en un supermercado- y de la tasa de "comedores sociales" que aplica Hurlingham, con una alícuota del 1% sobre el valor total del ticket.

Luis Caputo prometió a los supermercados "inflación cero" antes de fin de año

Caputo les adelantó que desde el Ministerio de Economía están trabajando en dos alternativas. La primera es judicializar los casos para que el tema llegue a la Corte Suprema. La segunda es impulsar una ley en el Congreso nacional, que prohíba el cobro de estas sobretasas.

Por su parte, desde los supermercados remarcaron a los funcionarios que todavía no se ven señales de repunte en el consumo, aunque sí resaltaron como dato positivo que la última suba del dólar blue no se trasladó a precios. Y aseguraron que, a diferencia de otros momentos, la suba del dólar blue no se trasladó a precios y que las listas llegan con aumentos por debajo de la inflación.

La inflación puede perforar el 3% en julio

Los últimos relevamientos de precios de las consultoras privadas dan cuenta de una nueva desaceleración de los precios en la última parte del mes.

Consultoras como Eco Go y PriceStats dan cuenta de un índice de precios que podría marcar un descenso respecto del 4,6% de junio. La pregunta es si el IPC de este mes se ubicará incluso por debajo de mayo, cuando había sido del 4,2%. Si fuera así, se trataría del índice más bajo del año.

A esta altura, está claro que la Casa Rosada pretende mostrar al descenso de la inflación como el mayor logro de la gestión Milei, a la espera de que pronto haya señales claras de una recuperación de la actividad económica.

Alberto Cavallo, titular de PriceStats, consultora que monitorea la evolución de los precios en forma semanal, dijo en el comienzo de la semana que "la inflación mensual de Argentina volvió a caer al 2,6% al día 22 de julio, según las mediciones de PriceStats. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2021".

En su cuenta de la red X, Javier Milei festejó este registro. A su vez, la consultora Eco Go, también acompañó esa tendencia bajista en la dinámica de los precios. Sobre todo de los alimentos.

Para la consultora de Marina dal Poggetto, la inflación de alimentos se proyecta en tan sólo el 3,5%. Un verdadero récord para los últimos meses.

En tanto, el IPC que proyecta para todo el mes se acerca al 4,1%. Una décima por detrás del IPC de mayo, que fue el piso inflacionario de este año.