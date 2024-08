En su reciente aparición pública, Javier Milei hizo mucho más que oficializar su relación amorosa con la ex vedette Yuyito González. Frente a empresarios hizo un repaso de sus primeros ocho meses de su administración y dejó algunas pistas de lo que puede venir en materia económica.

La sensación que dejó el Presidente entre algunos ejecutivos es que se encuentra en plena revisión de su estrategia. Inclusive con las principales cuestiones que debe definir de acá en más, como el cepo y el régimen cambiario. Casi nada.

"Es falso creer que no se puede crecer con cepo", deslizó el jefe de Estado ante la sorpresa de una parte de su audiencia.

Antes de ganar las elecciones presidenciales, Milei había dicho exactamente lo opuesto. Aunque nunca prometió que la eliminación de las restricciones sería de un día para otro.

La otra cuestión que dejó flotando tras su discurso en el Council of the Americas refirió a las reservas del Banco Central. Por primera vez, Milei apuntó a que no necesita acumular dólares en el BCRA para llevar a cabo su plan.

Dudas entre la relación del cepo y las reservas

La posibilidad de que el Gobierno sostenga el cepo más allá de lo que resta de este año y extienda las restricciones hacia el año que viene ya forma parte del análisis de las principales consultoras de la City porteña.

La consultora 1816, una de las preferidas de los banqueros, sospecha un escenario negativo para el Banco Central. Lo plantea así:

"El riesgo de esperar (y mantener el cepo mucho tiempo) tiene que ver con las reservas: es que mientras haya brecha, el BCRA no acumulará divisas (se pudo al principio de 2024, pero por un tipo de cambio súper alto, por el desplome de la actividad y, fundamentalmente, por la calendarización de las importaciones). Y eso dificultará bajar sensiblemente el riesgo país".

El tándem Milei-Caputo parece decidido a explorar este camino: privilegiar una baja de la inflación a costa de tener menos dólares y, por lo tanto, una menor actividad económica.

¿Cuál sería el motivo de sacrificar un próximo crecimiento económico? Aparentemente por el respaldo que la desinflación tiene entre la sociedad, que mayoritariamente continúa respaldando al Presidente, según las últimas encuestas de popularidad.

El camino viable del Gobierno de Javier Milei

El profesor Juan Carlos de Pablo parece darle la razón a Milei, con quien se reúne cotidianamente. En una reciente columna de opinión publicada en el diario La Nación, De Pablo se preguntó "¿para qué necesita el Estado más reservas?".

"Nadie espera que el Estado argentino pague los vencimientos de capital con esfuerzo local, pero sí los intereses. Pero; ¿qué período de futuros pagos debería tener ya en caja el Tesoro para que los tenedores de títulos confíen en que van a cobrar? Con certeza, nadie lo sabe", definió De Pablo en esa columna en LN.

El debate sobre cuáles deberían ser las reservas "óptimas" es añejo en la academia. La última vez que se planteó en la Argentina fue a comienzos de la era kirchnerista. En aquel momento, el debate fue promovido por Martín Redrado. La diferencia entre aquel tiempo y la actualidad está a la vista: por esos años, el BCRA acumulaba dólares y la pregunta era hasta qué nivel convenía.

Ahora, el Banco Central tiene reservas negativas, que 1816 estiman en -u$s5.100 millones, y tiene por delante un exigente calendario de vencimientos de la deuda. "De aquí a enero inclusive hay que pagar vencimientos en moneda extranjera por u$s4.500 millones entre títulos soberanos, provinciales y FMI", recuerda la consultora.

El economista Ricardo Delgado, director de Analytica, plantea, de hecho, una luz de alerta hacia adelante. "A medida que se acerquen los vencimientos, las cosas se podrían complicar en el mercado cambiario, si es que el BCRA no acumula divisas".

De nuevo: por ahora, el Gobierno prioriza la baja de la inflación. Por ese motivo interviene con dólares en la brecha cambiaria para contener al CCL.

"Bajar el mes que viene diez puntos el impuesto PAIS sería redoblar la apuesta, ya que ampliaría la brecha entre el CCL y el Tipo de Cambio importador (algo que ceteris paribus nos aleja en el margen de la salida del cepo) para acelerar la desinflación", concluyó el último reporte de 1816.

Dólares de reserva, la experiencia internacional

A contrapelo de lo que significa tener reservas negativas, en el resto de la región, los países a los que mejor les va -los que tienen varios años de estabilidad- acumulan dólares en sus bancos centrales.

Brasil tiene 15,3% de su PIB en reservas (u$s349.000 millones), mientras que Colombia suma el equivalente al 15% (u$s58.000 millones).

A su vez, México tiene el 13,9% (u$s208.000 millones) y Chile dispone el equivalente a 12,7% de su PIB (u$s45.000 millones).

Del otro lado, Bolivia posee en reservas en el banco central el equivalente al 4,4% de su PIB (u$s2.000 millones) y Ecuador, tan solo el 3,3% (u$s4.000 millones).

Argentina, lo dicho más arriba, tiene 5.100 millones de dólares en negativo.

La pregunta, ante este panorama, refiere al camino que está recorriendo la Argentina. Los riesgos están expuestos en el índice de riesgo país, que se mantiene en torno a los 1.500 puntos.

¿Milei le ganará la pulseada al mercado?