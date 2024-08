El BCRA tuvo hoy saldo neto comprador de u$s50millones, y agrandó racha positiva a once ruedas seguidas. Las reservas brutas subieron u$s163 millones.

El Banco Central registró este martes compras netas por u$s50 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual extendió la racha positiva a once jornadas consecutivas, la más extensa desde fines de mayo último. El mercado sigue atento a la dinámica de la acumulación de reservas, y en ese sentido, los analistas plantean que los próximos 60 días serán claves por el blanqueo, el RIGI y la moratoria

El especialista Salvador Vitelli destacó en su cuenta de la red socia, luego de que "junio y julio fueron meses vendedores netos, con u$s85 millones, y u$s182 millones, respectivamente, es muy importante ver el BCRA comprando en el mercado de cambios".

La expectativa de baja de Impuesto PAÍS favorece la compra de dólares

A su vez, la consultora Outlier sostuvo que "todo indicaría que agosto viene mejor y que podría cerrar en positivo, en parte porque la oferta de divisas de la agroindustria se mantiene elevada a pesar de la caída de precios y la estacionalidad y en parte porque también se observa menos demanda por pago de importaciones, previa a baja del Impuesto PAIS".

"Las compras esta vez estarían explicadas por liquidaciones de exportaciones de mineras, en lo que sería el retorno, luego de muchas semanas de presencia no tan significativa, de la oferta de divisas de otros sectores. No podría ser más oportuno, porque la estacionalidad no juega a favor de cara a las próximas semanas y meses", señaló.

En este contexto, el stock de reservas brutas internacionales subió hoy u$s163 millones con respecto a la víspera, al alcanzar un monto de u$s27.674 millones, el más alto desde el 5 de agosto último. De esta manera, el volumen crece en lo que va de agosto u$s1.272 millones, y durante este año aumenta u$s4.601 millones

A pesar de que el BCRA pudo comprar divisas en el mercado cambiario durante agosto, las reservas netas continúan en niveles negativos en un rango de entre u$s4.200 millones y u$s6.400 millones, según distintos cálculos privados, y que difieren en base a si se computan o no los pagos de vencimientos de BOPREAL y depósitos del gobierno.

El BCRA verificó este martes compras netas por u$s50 millones en el mercado cambiario, con lo cual desaceleró un poco el ritmo en relación con el saldo favorable de u$s88 millones del día anterior, en una jornada en la cual el dólar blue subió $5 al cerrar a $1.355.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s214,186 millones, lo que muestra una caída de 31% frente a los u$s316,393 millones negociados en la rueda anterior.

Quintana comentó que "aún en un contexto de bajo nivel en el volumen operado, la demanda resultó nuevamente inferior a los ingresos desde el exterior, dando pie a una nueva jornada con saldo positivo para el BCRA".

Cuántos dólares lleva acumulado el Banco Central en las reservas

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula en lo que va de agosto compras netas por u$s445 millones, y totaliza un resultado positivo por u$s17.471 millones desde que asumió Javier Milei.

En este marco, los analistas de PPI precisaron que con las compras de agosto "el BCRA recuperó completamente los dólares que había perdido en el mercado oficial en los últimos dos meses".

"Esta notoria mejora en la performance del BCRA se explica por una menor demanda privada, que más que compensó la desaceleración en la oferta de los exportadores. Hasta acá, consideramos que primó el efecto de menores importaciones de energía. Hacia adelante, creemos que empezaría a impactar la expectativa de reducción de la alícuota del impuesto PAÍS de 17,5% a 7,5% en septiembre", evaluaron.

En ese sentido, subrayaron que el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo ratificó en un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba que sigue en la baja del impuesto PAIS, aunque no clarificó si ocurrirá a principio o fin de mes.

En este contexto, en PPI afirmaron que "los importadores tienen incentivos a postergar la importación, ya que el impuesto PAÍS se paga casi completamente al momento de la nacionalización de la mercadería".

"A modo de ejemplo, un bien que ingresa hoy en Aduana y tiene un esquema de acceso al MULC de 50% en 30 días y 50% en 60 días, tendrá que abonar prácticamente la totalidad del impuesto hoy. Según nuestros cálculos, si disminuyera el impuesto PAÍS hoy, el tipo de cambio efectivo de los importadores (considerando el costo de cobertura en ROFEX) bajaría 8,1% de $1.154 a $1.061, por lo que la brecha con el CCL se ampliaría de 11,8% a 21,6%", explicaron.

En consecuencia, argumentaron que "una eventual postergación de importaciones podría suavizar el salto en los pagos de septiembre, octubre y noviembre, meses en los cuales a priori podría requerir acceso más del 100% del flujo importador por la superposición del viejo y nuevo esquema".

"En caso de que la reducción del impuesto PAÍS se dé a fin de septiembre, el MULC se trabaría en noviembre, diciembre y enero. En cambio, si el recorte ocurre a principio de mes, este período se correría a octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, el BCRA podría tener un ‘veranito’ en el mercado oficial más extendido que lo previsto al momento en que se flexibilizó el esquema de importaciones",auguraron.