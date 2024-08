En la segunda rueda de la semana, el dólar blue arranca este martes a $1.350 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.286; mientras que el dólar MEP opera en $1.290.

Si bien el gobierno ha logrado avances en la consolidación fiscal, la escasez de reservas internacionales y la elevada inflación continúan siendo desafíos significativos. Según un consenso entre diversos analistas del mercado, la estrategia del gobierno se basa en la mejora de los fundamentos económicos, pero sin avanzar hacia una liberalización del mercado cambiario. Esta decisión, argumentada en la necesidad de mantener estables las variables macroeconómicas, enfrenta el obstáculo de la falta de financiamiento externo, esencial para sostener las reservas internacionales y hacer frente a los vencimientos de deuda.

Los expertos consultados coinciden en que la situación se agrava por la pérdida de competitividad del peso argentino y la caída en los precios de los commodities, principales fuentes de divisas para el país. A pesar de esto, el mercado financiero ha mostrado cierta cautela, celebrando el ajuste fiscal y la disminución de la inflación, mientras confía en que el gobierno pueda cumplir con sus proyecciones.

No obstante, las consultoras económicas advierten sobre los riesgos inherentes a esta estrategia. Por un lado, la persistencia del cepo cambiario genera una brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, lo que fomenta la dolarización de la economía y limita las posibilidades de inversión. Por otro lado, la falta de financiamiento externo podría llevar a una mayor dependencia de los organismos multilaterales de crédito, lo que podría condicionar las políticas económicas del gobierno.

En este contexto, los analistas han planteado diversos escenarios para la economía argentina. Algunos consideran que el gobierno podría seguir apostando por una política de gradualismo, con ajustes menores en el tipo de cambio y la tasa de interés. Otros, en cambio, estiman que una devaluación abrupta podría ser necesaria para restablecer el equilibrio en el mercado de cambios y reducir la inflación.

La decisión del gobierno sobre el futuro del tipo de cambio tendrá un impacto significativo en la economía argentina. Una devaluación podría generar un aumento de la inflación en el corto plazo, pero también podría favorecer las exportaciones y reducir el déficit comercial. Por otro lado, una política de tipo de cambio fijo podría mantener la estabilidad de precios, pero a costa de una pérdida de competitividad y un mayor riesgo de crisis cambiaria.

En conclusión, la economía argentina se encuentra en un punto de inflexión. La decisión que tome el gobierno en los próximos meses será crucial para determinar el rumbo del país en los próximos años. Los analistas coinciden en que la estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento económico dependerán de la capacidad del gobierno para diseñar e implementar políticas económicas consistentes y sostenibles en el tiempo.

Con mejores fundamentals pero sin financiamiento

De acuerdo con la la sociedad de bolsa Cohen, el gobierno se apoya en la mejora de los fundamentos económicos, pero sigue negando una liberalización del mercado cambiario, argumentando que "aún no están dadas las condiciones". Sin embargo, señalaron que esta estrategia enfrenta el desafío de que, sin financiamiento nuevo –difícil de obtener sin levantar el cepo–, las reservas netas seguirán disminuyendo debido al déficit en el mercado de cambios y a los pagos netos de deuda que deben afrontar tanto el Tesoro como el BCRA.

En este sentido, alertaron que la situación se ve agravada por la pérdida de competitividad del peso y la caída en los precios de la soja y otros commodities agrícolas. Por el momento, el mercado permanece expectante, celebrando el buen desempeño de las finanzas públicas –con un ajuste fiscal histórico que no ha afectado la popularidad del gobierno– y la baja en la inflación y siguen confiando en el plan del gobierno, que proyecta una baja de la inflación sin un salto cambiario.

Desde el bróker, detallaron que las reservas internacionales tuvieron un alza semanal de u$s 148 millones, cerrando la semana con un stock bruto de u$s 27.540 millones, mientras que las reservas netas mostraron un saldo negativo en torno a u$s 3.400 millones, extendiéndose a u$s 5.300 millones al considerar los vencimientos corrientes de los BOPREAL.

"Sin embargo, con la oferta disminuyendo y la demanda aumentando –especialmente en septiembre y octubre, debido a la baja del impuesto PAIS y la reducción de 4 a 2 cuotas mensuales en los pagos de importaciones– se espera un deterioro en los resultados del mercado de cambios. Esto, sumado a los pagos de deuda en moneda extranjera, continuará ejerciendo presión sobre las reservas internacionales netas", advirtieron.

Los escenarios para Caputo

Desde la consultora Eco Go, desarrollaron dos dos escenarios convergentes manteniendo los controles de capitales. Sus analistas estimaron que el gobierno no va a tomar el riesgo de salir del cepo en el año electoral cuando la prioridad es bajar la inflación y parte de un balance del BCRA con reservas negativas, mientras la limpieza de los pesos se hizo abultando la deuda del Tesoro con vencimientos muy cortos.

En ambos escenarios calcularon que prima el compromiso por la consolidación fiscal, alcanzando equilibrio financiero el próximo año, lo cual no es intuitivo frente a la eliminación del impuesto PAIS. Y en ambos escenarios todo el refinanciamiento de la deuda en pesos dentro del cepo se sigue haciendo con instrumentos que capitalizan o se emiten con cupón cero.

En este contexto, en el escenario "Siga Siga Trump nos salva", para que funcione se requieren desembolsos frescos por al menos u$s20.000 millones que financien el gap de divisas que genera el esquema de atraso cambiario, Blend y nuevo cronograma de pago en cuotas de importaciones.

"El BCRA reduce el crawling peg al 1% mensual en 2025 intentando pisar la inflación que cierra el año en torno al 29% anual. El salario crece por encima de la inflación los primeros meses y se erosiona parcialmente sobre el final con la aceleración de la inflación. La tasa de interés de política monetaria se mantiene algo arriba de la inflación y bien por encima del crawling presionando los stocks de deuda", detallaron.

Además, estimaron que el tipo de cambio multilateral termina en este escenario en los niveles previos al salto de arranque, y se ubica apenas por arriba de los de diciembre de 2001. La brecha cambiaria se maneja con intervención, pero recrudece sobre el final frente a la visualización de correcciones post elecciones. Se termina 2025 con reservas negativas en casi u$s9.000 millones, atraso cambiario y más deuda. Todo en el marco de que, a diferencia de 2019, la nueva inversión de Trump, funcione para convalidar el resultado electoral que estabilice el mercado de bonos.

En este escenario la economía crece 5% y el desempleo cae levemente respecto a los niveles de 2024.

Correcciones del FMI

De acuerdo con la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, en el escenario "Correcciones con el FMI", estimaron un salto del dólar del orden del 40% en enero (que lleva el tipo de cambio al nivel Post Paso de agosto 2023 cuando Massa devaluó), la eliminación del Blend, un crawling peg más cercano a la inflación y una tasa de interés levemente positiva. El timming de la corrección, de producirse, dependerá de los tiempos del acuerdo con el FMI.

Lógicamente detallaron que la inflación arrancaría más alta, aunque el traslado a precios de la devaluación es más acotado que en el salto de arranque en un contexto donde los aumentos tarifarios remanentes son menores y la monetización del déficit se frenó. El año finaliza con una inflación de 55% entre puntas, pero con una inflación en el margen más baja que la del escenario Siga Siga.

"El crawling peg descendiente cercano a la inflación permite sostener la competitividad del tipo de cambio real, y la combinación de dólar menos apreciado, sin Blend, permite sostener el superávit de la cuenta corriente cambiaria", señalaron

Para los analistas de Eco Go, en este escenario, la economía crece menos, pero al final del camino, si se ratifica eا resultado electoral que espera el gobierno; con un dólar menos atrasado, reser el BCRA y menos deuda contraída, probablemente la presión sobre la brecha sea menor. Como venimos sosteniendo desde el principio, para que funcione se necesita que baje el riesgo país. Es decir que además del compromiso con la consolidación fiscal, aparezca un programa financiero viable que permita ir reduciendo la dependencia de los controles de capitales.

"Por ahora el mercado local descansa en el cepo esperando que la brecha se mantenga contenida con los dólares del Blanqueo y Bienes Personales, mientras espera pacientemente que gane Trump, la escalada en la volatilidad se modere, y convalida el escenario de desinflación", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1350 para la venta y a $1330 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.286; mientras que el dólar MEP opera en $1.290.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $963.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $944.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.540,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 43%

• CCL: 36%

• MEP: 36%