El oro alcanzó un récord histórico, en medio de la polémica por los lingotes del Banco Central

El precio del oro tocó un récord histórico este martes, para sostenerse por encima de los u$s2.500 la onza, gracias a la debilidad del dólar y a compras de inversores que prolongaron el repunte del metal precioso en un contexto en el que se espera que la Reserva Federal de los EEUU recorte las tasas de interés en septiembre.

Este aumento en la cotización del oro tiene impacto directo en las reservas brutas del Banco Central, justo en medio de la polémica por el envío de lingotes a Londres. Se estima que en las arcas del BCRA hay 1,98 millones de onzas troy, que equivalente actualmente a u$s4.964,8, el 18% de los activos internacionales de la entidad.

El precio del oro en niveles récord: un lingote vale u$s1 millón

El oro al contado subía un 0,1% a u$s2.507,45 por onza este martes, tras tocar un pico histórico de u$s2.531,60. Los contratos futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,2% a u$s2.545,60.

Con el crecimiento del precio del 22% en lo que va de año, el lingote se encamina a su mejor año desde 2020, mientras que desde el punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa del oro -actualmente en 67,5- lo ve acercarse gradualmente a la zona de "sobrecompra", que comienza en 70.

En tanto, según señalan medios especializados, el lingote de oro vale por primera vez en su historia u$s1 millón. Es porque se considera que los lingotes de oro suelen pesar 400 onzas. Aunque aclaran que la cifra tiene algunos matices. Si bien los lingotes de oro en el mercado de Londres (el centro mundial de comercio de este metal precioso) normalmente pesan alrededor de 400 onzas troy, pueden contener entre 350 y 430 onzas de oro puro, según la London Bullion Market Association. También es posible que los particulares compren lingotes mucho más pequeños y más accesibles.

"El precio del metal subió más de un 20% en lo que va de año por las expectativas de recortes de tasas, fuertes compras de bancos centrales y demanda de refugio por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania. Sin embargo, hay indicios de que la racha estelar del oro puede estar pesando ahora sobre la demanda en China. Un informe mostró que las importaciones del mes pasado cayeron al nivel más bajo desde mayo de 2022", señaló la agencia Bloomberg.

Las tenencias de SPDR Gold Trust, el mayor ETF (fondo cotizado en bolsa) respaldado por oro del mundo, alcanzaron el lunes su nivel más alto en siete meses, con 859 toneladas.

El oro reanudó su repunte hasta alcanzar otro máximo histórico, mientras los operadores centran su atención en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a fines de esta semana. Powell hablará el viernes en el simposio anual de Jackson Hole en Wyoming, donde sus comentarios serán analizados en busca de pistas sobre los potenciales recortes de tasas de interés del banco central de Estados Unidos.

Un ajuste bajista para las tasas de referencia en los EEUU traería, entre otras consecuencias, un debilitamiento del dólar respecto de otras monedas y también un encarecimiento relativo de las commodities que son cotizadas en dólares, entre ellas, los metales preciosos.

El Banco Central se negó a dar información sobre los lingotes de oro de las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó bajo la lupa de los medios de comunicación, gremios y la oposición, luego de que la entidad que maneja Santiago Bausili confirmara que el oro físico del que dispone -como parte de sus reservas- sería enviado al exterior para obtener interés a cambio.

En este sentido, el gremio de empleados bancarios solicitó información sobre el destino de los lingotes al BCRA, que se negó a otorgar detalles. Al respecto, el secretario general del sindicato de La Bancaria, Sergio Palazzo, señaló: "El día jueves el BCRA contestó mis tres pedidos de acceso a la Información Pública. Las autoridades del BCRA resolvieron ‘En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo’".

Y añade: "Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: ‘…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…', también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: ‘…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario…’".

En su cuenta de X, el legislador de Unión por la Patria y gremialista detalló además: "La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son NULAS ya que no fundamentan los motivos por los que DENEGARON la información. La segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc".

"La tercera cuestión es que se me niega la información, pero por otro lado el ciudadano y ministro de Economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este Gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno", cerró.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado en una entrevista por el oro y aseguró que forma parte de una estrategia para administrar de manera "eficiente" las reservas internacionales. "Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada". "En cambio, si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos", aseguró.