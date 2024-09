El dólar blue subió el miércoles $5 al cerrar en $1.285. Se trata de la tercera alza seguida, con lo que acumula en la semana un aumento de $25. Mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP desaceleraron el ritmo bajista que venían exhibiendo.

Algunos analistas prevén que el dato de inflación de agosto de 4,2%, que fue más alto de lo esperado por el mercado, podría generar algún reacomodamiento al alza de los dólares paralelos, si bien otros esperan que sigan estables.

Para los especialistas, es "algo esperable" que el dólar blue, el CCL y el MEP frenaran en los últimos dos días la tendencia bajista porque tocaron precios que se perciben baratos y el mercado compra. Algunos creen que los dólares libres ya tocaron un piso en el valor actual, mientras que para otros aún tiene recorrido a la baja este mes por el efecto blanqueo y otros factores.

Los expertos atribuyen la calma de los dólares paralelos al blanqueo, la moratoria, la intervención oficial en el segmento de las divisas financieras, la necesidad de pesos para enfrentar los vencimientos impositivos que se avecinan, y la baja del Impuesto PAÍS, que incentivó a los importadores a volver al MULC, y eso le quitó presión al CCL.

En ese marco, la mayoría cree que la calma de los dólares seguirá en septiembre. Pero hacia adelante, algunos advierten que la estrategia cambiaria se va agotando porque cada vez es más acuciante el problema de las reservas.

Dólares paralelos: debate en la City

Maximiliano Ramírez, socio y director de Lambda Consultores, tildó de "mala" la cifra de inflación de agosto, y consideró que "este dato va a generar cierto resquemor en el mercado, lo que se va a ver en los bonos CER. La parte larga de la curva ya está mostrando cierta alza en la tasa".

En ese marco, Ramírez cree que "vas a tener repercusión en el dólar blue y en los dólares financieros, y el BCRA va a tener que empezar a intervenir un poco más fuerte de lo que viene haciendo".

En sintonía, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, estimó que "posiblemente veamos algún reacomodamiento" al alza.

En la vereda de enfrente está el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, quien dijo que el dato de inflación no presionará el alza del dólar blue, al afirmar que "la suba siempre estará vinculada a la cantidad de pesos".

En sintonía, el operador Leonardo Svirsky alegó que "no hay muchos motivos para que suban demasiado. La realidad es que cada vez hay menos pesos dando vueltas y eso hace que los dólares financieros aflojen".

Asimismo, Andrés Reschini también descartó un efecto significativo sobre los dólares alternativos: "En cuanto a la inflación, no veo que hayan cambiado las expectativas implícitas en bonos, más allá de que el dato sorprendió al alza, probablemente por haber estado influenciado por ajuste de precios que venían más atrasados".

"De modo que por ese lado lo veo relativamente tranquilo", auguró.

Para Juan Truffa, director de Outlier, "el proceso de desinflación es evidente, que en agosto haya dado un poquito por encima del mes anterior, no significa per se un problema". Y afirmó que "los procesos de desinflación no necesariamente son una línea recta hacia abajo,pueden tener idas y vueltas".

En ese contexto, el experto dijo que "no esperamos que el dato de inflación sea un game changer (cambio de juego) importante" sobre la dinámica de los dólares.

A su vez, el economista Federico Glustein también desechó un salto en el dólar blue y los financieros impulsado por la cifra inflacionaria al destacar que la ratificación en Diputados del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria "es un fuerte respaldo" que despeja incertidumbre.

Dólares libres: qué precio prevé el mercado

El analista Gustavo Ber planteó que "más allá de que la inflación se ubicó un poco por encima de lo previsto, lo cual podría generar un respiro (en los dólares) tras el descenso reciente, creo que se extendería la calma cambiaria a corto plazo ante los flujos del blanqueo, las obligaciones tributarias, la moratoria y las necesidades corrientes de pesos".

En ese marco, el experto estima que "de continuar esos flujos" los dólares paralelos "este mes podrían testear los $1.200".

Para Glustein, los valores actuales "no son piso", y vislumbra que los dólares financieros podrían bajar hasta un umbral de $1.215 porque "ayuda el blanqueo de capitales y las intervenciones del BCRA. pero creo que cuando se acaben estas podría subir levemente y que haya presión, aunque sin respuesta por la cotizacion oficial que estimo seguira al 2% mensual".

En cambio, Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores, consideró que era esperable que el dólar blue y los financieros frenaran en los últimos días la tendencia descendente "porque ya tocaron niveles bajos" por lo cual prevé que hacia adelante van a fluctuar "en un rango de $1.250 y $1.300".

Truffa consideró que "el nivel de brecha que estamos viendo son lo suficiente como para que el gobierno no intente forzarlo más, y se mantenga por acá. No vemos razones para que se recaliente por demás".

Asimismo, Quintana sostuvo que "después de una baja de varios días, es lógico algún reacomodamiento, pero no cambia la tendencia de fondo. El rango de fluctuación actual, con muy pocas modificaciones, tenderá a permanecer unos días más".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler opinó que los dólares paralelos "están en zona de piso; no es muy sostenible la idea del gobierno de que bajen y converjan al dólar oficial". Además, alegó que los dólares libres están contenidos por la intervención oficial.

De hecho, remarcó que el miércoles los dólares financieros mostraban una leve tendencia alcista, pero "en los últimos 15 minutos de la rueda, salen a reventar el precio del bono para que el cierre te de un dólar más bajo".

"Es lógico que los dólares dejen de caer. El mercado está aprovechando que están baratos, y sigue comprando y apenas se corre un poquito, el Gobierno en la intervención, suben. Sobre el final, con intervención, lo terminan bajando algo. Pero si se corren realmente, el dólar va a subir", auguró.

Reservas, clave para los dólares libres

Los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen S.A pronosticaron que "finalizada la ventana del blanqueo o moratoria, si el Gobierno no cambia de estrategia -como lo asegura-, la presión sobre la brecha volvería al centro de la escena, dado el deterioro del frente externo por la mayor venta de divisas y los pagos de deuda".

En este sentido, el BCRA acumula en lo que va de septiembre un saldo vendedor de 32 millones y en Cohen estiman "que seguirá así debido a la menor oferta de exportadores y la mayor demanda para pagar importaciones, esto último potenciado por el rezago de las compras de agosto, la baja del Impuesto PAIS y la incipiente recuperación del nivel de actividad".

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que "la duda es que va a pasar en octubre, quizás el blanqueo lo extienden un poco más, quizás sacan el dólar blend, pero la incógnita es si los dólares que consigan con el blanqueo son suficientes o no para seguir transitando lo que queda del año".

"La apuesta del gobierno es a bajar la inflación y que eso haga descender la brecha. Ellos piensan que esa baja es permanente pero sucede porque tenés un exceso de oferta en el CCL. La duda es cuál sería el exceso de oferta hacia adelante. Y por otro lado, tenés el tema de la presión sobre el MULC. Vas a tener mayores pagos de importaciones por el cambio en la modalidad de pago en las cuotas, por la baja del impuesto del impuesto PAIS", advirtió.

Así, Menescaldi aseguró que" todo va a depender de que el gobierno pueda convencer a todos de que está en el camino correcto, y que te baje el riesgo país y eso baje la brecha, pero si no acumulás reservas es dudoso. Veo complicado" el escenario.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, argumentó que "los dolares financieros están re bajos desde hace un mes y medido, desde que empezaron a intervenir en los mercados, pero es una estrategia que se va agotando, porque cada vez el problema de las reservas es más acuciante".

"En algún momento van a tener que tomar alguna decisión porque, en principio, el esquema empieza a ser cada vez más complicado y los dólares del blanqueo no son dólares del BCRA, son dólares de la gente que va a sumando depósitos que terminan siendo encajes. Pero esto no mejora el estado de las reservas netas, que caen permanente. El esquema se va agotando. Será cuestión de ver si están decididos a ejecutar algún plan alternativo o si están enamorados de este esquema y van a morir con las botas puestas", recalcó.

Para Quintana, "cuando finalice el blanqueo y la moratoria, no se si reaparecerán tensiones en el mercado, más bien todo lo contrario, la afluencia de dólares seguramente impactará algo en las cotizaciones".

Buteler especuló que "capaz termina el blanqueo y el gobierno se pone a intervenir más fuerte, pero todo dependerá de ese juego de hasta cuándo el BCRA acepta seguir poniendo dólares en este mercado". Igualmente, remarcó que "eso es una sábana corta porque te pega en las reservas y termina sufriendo por el riesgo país".

Nery Persichini, jefe estratega de GMA Capital, aseveró que "son innegables los avances en consolidación fiscal, moderación monetaria y desregulación de la economía, pero el modelo es tan fuerte como su eslabón más débil, que, en este caso, es la acumulación de dólares producto del cepo cambiario".

"Las reservas netas siguen en u$s3.500 millones en negativo. Nos cuesta ver una decisión en materia cambiaria para revertir esta situación más que el desmontaje definitivo del cepo, un evento que no creemos que ocurra en 2024. Para remediar esta coyuntura, la apuesta oficial recae fuertemente en el éxito del blanqueo y en potenciar el RIGI. Mientras tanto, es necesario dar mayor certidumbre a los inversores para que el riesgo país siga recortando y, por lo tanto, el Gobierno tenga alguna posibilidad en 2025 de regresar a los mercados voluntarios de crédito para rollear los u$s19.000 millones de vencimientos (de los cuales, el 40% es con organismos internacionales)", concluyó.