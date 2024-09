El Gobierno apuesta a que el blanqueo o la exteriorización de capitales ayude a la economía a salir de una prolongada recesión. La intención es que parte de esos dólares que ingresen puedan volcarse a la inversión a la producción y al consumo y es una de las principales apuestas del equipo económico para poder levantar el cepo cambiario.

Si bien el presidente de la Nación Javier Milei repitió en los últimos días que la salida del cepo cambiario no depende de las reservas internacionales del BCRA, la mayoría de los analistas económicos opina que se necesitan unos 10.000 millones de dólares extra en las reservas brutas del BCRA para poder salir del cepo cambiario.

Apuesta de Javier Milei para salir del cepo: ¿qué hará con los dólares del blanqueo?

Como la entrada de dólares por el blanqueo ya comenzó a impactar, se calcula que habrían ingresado unos 1.500 millones de dólares eso se traduce en un incremento de los depósitos en dólares, y esto a su vez podría generar un aumento de las reservas internacionales bruta del BCRA.

Según los últimos datos del BCRA, al 5 de septiembre, esos depósitos alcanzaron los 20.054 millones de dólares, mientras que, si se descuentan las colocaciones del sector público, llegaron a los 19.945 millones de dólares en la contabilidad de los depósitos privados en efectivo.

Este monto resulta el más elevado desde el 24 de octubre de 2019 cuando los mismos totalizaban unos 20.100 millones de dólares, antes de las elecciones presidenciales del 27 de octubre de aquel año.

"El blanqueo no traerá una gran cantidad de dólares a las reservas, pero comenzaremos a convivir con un mayor stock de dólares en el sistema financiero y un aumento genuino de negocios en el mercado. Inyectar dinero genuino hará que crezca la base imponible para cobrar impuestos, reactivará mercados, como lo veremos en la construcción, y los títulos púbicos estarán más demandados en este contexto y hay que recordar que puedo blanquear y comprar bonos sin pagar la multa", explicó a iProfesional el analista financiero Salvador Di Stefano.

El tanto que el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica, expresó que "los depósitos privados en dólares están creciendo unos 150 millones de dólares por día en estos primeros días de septiembre, una progresión que seguramente llevó al stock a superar los 20.000 millones de dólares antes de cerrarse la primera semana del mes y se ubican en su mayor nivel en casi cuatro años y 11 meses".

Los depósitos en dólares suben unos 150 millones por día

Según datos oficiales, en apenas 10 días estas colocaciones duplicaron el ritmo de crecimiento que venían mostrando en las últimas semanas de agosto, cuando se empezó a notar al aumento.

"El crecimiento de esos depósitos está en torno a 6000 millones de dólares desde que asumió Milei, lo que predispuso a los bancos a su vez a volver a asistir con préstamos a las empresas exportadoras, algo que se refleja en el aumento del 107% que registran en el año esos créditos" explicó Delgado a Iprofesional.

Este aumento está directamente relacionado con los ingresos de dólares a las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), ya que todo aquel que quiera entrar al blanqueo debe usar esas cuentas especiales para exteriorizar sus tenencias hasta aquí no declaradas en el país o traer fondos del exterior, la mayor parte de ellas abiertas en bancos.

De acuerdo a los cálculos de la consultora Adcap Grupo Financiero ya se llevan abiertas unas 23.000 cuentas.

Está regularización está enfocada a los pequeños y medianos inversores, tratando de estimular que vuelvan al sistema financiero buena parte de los millones que se fueron tras los resultados de las PASO de 2019 cuando Alberto Fernández le ganó a Mauricio Macri.

En aquel entonces, los bancos habían tenido depósitos privados en moneda extranjera por más de 32.000 de dólares millones, es decir, 60% más que la cifra actual.

Desde Adcap estiman además que los residentes atesoran unos 100.000 millones de dólares que estarían repartidos en unas 850.000 cajas de seguridad.

Termina la primera etapa del blanqueo: otra apuesta del Gobierno

El primer plazo de vencimiento, del blanqueo está fijado para el 30 de este mes que es cuando finaliza el beneficio de exteriorizar hasta 100.000 dólares sin ningún costo extra.

En relación al blanqueo desde la Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP) explican que una de las características de este blanqueo es que "no tiene un propósito recaudatorio sino el de incorporar más contribuyentes".

El blanqueo de capitales está contemplado en la Ley 27.743 denominada "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". Mediante la Resolución General N° 556 se detalla que el dinero negro ingresado en el sistema financiero deberá quedar hasta el 31 de diciembre de 2025 o se inviertan en destinos autorizados.

Se puede aprovechar en algunos casos la brecha entre el dólar de mercado y el que fija la ley del blanqueo.

La normativa también facilita la adhesión de personas que perdieron su residencia fiscal antes del 31 de diciembre de 2023, quienes podrán recuperar su residencia a partir del 1° de enero de 2024.

Además, los contribuyentes podrán manifestar su adhesión y realizar el pago adelantado obligatorio hasta el 30 de abril de 2025. Reducción de intereses resarcitorios y punitorios, según forma de pago y fecha de regularización (entre 70% y 20%).

Habrá tres etapas para acceder al blanqueo. En la primera, hasta el 30 de septiembre, se paga una alícuota del 5%; en la segunda, de que va desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, un 10%; y en la tercera, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025, un 15%.

Cabe señalar que no tiene costo alguno el blanquear hasta 100.000 dólares. Este blanqueo es para todos aquellos fondos que se pueda demostrar su tenencia, es decir si estaban en un colchón no se aplica. El dinero tiene que estar invertido, pero si decide sacarlo tendrá una retención del 5%.

En caso de que sea una transferencia de una cuenta de Estados Unidos se toman como billetes físicos.

Dado que los impuestos se coparticipan en pesos lo resultado del blanqueo se toma al tipo de cambio oficial del día.

El sistema está encapsulado, es decir se abren cuentas especiales, que todos los bancos están obligados a abrir ante el requerimiento del contribuyente.

Otra de las apuestas del Gobierno es que, a partir de este mes, la AFIP comenzó el intercambio con EEUU por FATCA y esto permitirá recibir más información para aquellos contribuyentes que no declararon sus tenencias.

El blanqueo ayuda a reforzar las reservas del BCRA

El beneficio hasta aquí para las reservas del BCRA, por vía del incremento de los encajes prudenciales, aún es acotado ya que aportaban unos 10.200 millones dólares hasta fin de julio y poco más de 10.600 millones de dólares hasta el viernes pasado. Lo que implica casi el 40 % de una tenencia bruta que estaba en esa fecha en torno a los 27.400 millones de dólares.

Por otra parte, un informe la Consultora 1816 señala que "el blanqueo está tomando impulso. Pero como solamente la multa aporta reservas netas y las CERA son tan atractivas, si el blanqueo terminara con una aceptación importante, le daría algo de oxígeno por el lado de las reservas brutas (por la disponibilidad de divisas de los encajes), pero hay que ver hasta dónde puede estirar la cuerda en materia cambiaria", explicaban.

"Lo que sí daría es mayor flexibilidad al Banco Central para ir hacia reservas netas más negativas, si es que los objetivos de política económica lo demandan, aunque es de imaginar que existe un nivel de reservas netas por debajo del cual el mercado (y/o el tenedor local de dólares) estaría incómodo y podría desatarse una dinámica inestable", explicita el informe.

En cambio, el mercado ve que el nivel de reservas netas seguirá bajo presión y desde esa consultora calculan que en la actualidad las reservas internacionales netas son negativas en unos 5.200 millones de dólares, pero que ese rojo podría duplicarse luego del pago de capital e intereses a los bonistas que se realizará en enero.

También habrá mayores pagos de importaciones en los próximos meses y pagos de deuda netos de desembolsos por unos 1.100 millones de dólares en lo que resta de 2024, sumarán presión en la previa del vencimiento de los títulos del canje de 2020.

Desde 1816 consideraron que "las reservas netas podrían ir a buscar la zona de 10.000 millones de dólares en la segunda semana del año entrante" (los Bonares y Globales vencen el 9 de enero), prácticamente el doble que el rojo actual, en caso de que no haya financiamiento externo para el pago de esos vencimientos.

Un informe del ministerio de Economía dice que el Gobierno no necesitará ir al mercado de capitales externo hasta 2026 y que habrá un repo para afrontar la amortización de capital de los bonos durante 2025, pero por ahora no hay ninguna precisión hasta 2026 y que habrá un repo para afrontar la amortización de capital de los bonos durante 2025, pero por ahora no hay ninguna precisión sobre esa eventual operación financiera.

La diferencia de criterios se plasma en un riesgo país que aún ronda los 1.450 puntos básicos.

Las reservas internacionales: se confirman los temores de los especialistas

En la actualidad las reservas internacionales brutas totalizan unos 27.245 millones de dólares y hasta el presente el BCRA acumula compras netas de dólares en el mercado de cambios por unos 17.297 millones de dólares desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en unos u$s6.036 millones o 28,5%, desde los u$s21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Más allá de la calma cambiaria que refleja la compresión de la brecha durante las últimas ruedas, los agentes económicos siguen con preocupación la perspectiva adversa para la acumulación de divisas del Banco Central.

Los datos de la autoridad monetaria, mientras tanto, parecen venir a ratificar las advertencias de los analistas sobre las dificultades que tiene el Gobierno para cumplir la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para septiembre ya que faltarían unos 1.500 millones de dólares de reservas netas para cumplir con ese compromiso.

El número se desprende de uno de los gráficos que exhibió el vicepresidente del BCRA Vladimir Werning durante la presentación que realizó la semana pasada en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Mendoza.

En su exposición, del viernes pasado en la reunión del IAEF en Mendoza titulada "Programa de estabilización de Argentina: el avance del proceso desinflacionario y el punto de giro en el ciclo económico", Werning se refirió a la cuestión de las reservas y su relación con las expectativas del mercado, como

Werning sostuvo que "el nivel de reservas no presenta desvío relevante pero el mercado anticipaba una implementación inversa de fase 2 y fase 3", es decir, que se priorizara primero la acumulación de reservas para abrir más rápido el cepo y que luego se terminaran de cerrar los grifos de emisión.

Al 30 de julio las reservas internacionales netas (RIN) acumulaban un crecimiento de 7.200 millones de dólares con respecto del 10 de diciembre de 2023, según los cálculos del BCRA en base a la metodología del Fondo.

Pero la meta actualizada, que se pactó en la última revisión del programa con el organismo, establece que para fines de este mes las RIN tienen que ubicarse 8.700 millones de dólares por encima del nivel que tenían cuando asumió Javier Milei.