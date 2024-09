De cuánto es el ajuste que Javier Milei le pide a los gobernadores

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 ante el Congreso, un paso clave en su plan para reducir el déficit fiscal y controlar el gasto público. En un movimiento poco habitual, fue él mismo quien expuso los detalles del proyecto, lo que normalmente es tarea del Ministro de Economía. Milei explicó que tomó esta decisión debido a su formación en economía y al simbolismo que el presupuesto representa para su gestión.

El punto central del Presupuesto 2025 es la nueva metodología de cálculo diseñada para sostener el equilibrio fiscal, una de las prioridades del gobierno actual. Según Milei, este presupuesto busca poner un freno al "gasto compulsivo" de los gobiernos anteriores y establece como objetivo fundamental lograr un déficit cero. "Hoy presentamos un presupuesto que va a cambiar la historia de nuestro país, para volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos", afirmó el presidente durante su intervención.

Entre las proyecciones incluidas en el presupuesto, el gobierno anticipa que la economía crecerá un 5% en el próximo año, la inflación se reducirá al 18,3%, y el tipo de cambio oficial alcanzará los $1.207 en diciembre de 2025. Además, se espera un superávit primario del 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y un equilibrio en el resultado financiero del Tesoro. Estos datos forman parte de un plan macroeconómico que busca estabilizar las finanzas públicas y reducir la dependencia del endeudamiento.

Uno de los elementos más destacados del discurso de Milei fue el llamado a los gobernadores a implementar un ajuste adicional en sus provincias. El presidente les pidió recortar gastos por un total de 60.000 millones de dólares con el objetivo de reducir el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI, un compromiso que el gobierno nacional ya ha comenzado a cumplir, según afirmó el mandatario. "Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes", sostuvo el jefe de Estado, al enfatizar la necesidad de que las provincias colaboren en este esfuerzo para bajar la inflación y reducir impuestos.

Milei insistió en que los argentinos sabrán valorar los recortes en el gasto provincial, ya que se traducirán en una menor presión impositiva. "Por cada peso que dejen de gastar las provincias y municipios, lo podrán devolver en baja de ingresos brutos u otras tasas", explicó el presidente. Además, advirtió que los ciudadanos no permitirán que las provincias aumenten sus propios impuestos si el gobierno nacional decide eliminarlos o reducirlos. "Los argentinos son un pueblo rebelde y están cansados de las avivadas de los políticos", remarcó Milei, en un tono desafiante hacia los gobernadores.

Para Javier Milei, Argentina atraviesa un "momento bisagra" en su historia

El mandatario subrayó que el país está atravesando un "momento bisagra" en su historia, y que es fundamental no subestimar la magnitud de los desafíos económicos actuales. "No vine a guiar corderos, sino a despertar leones", sentenció, refiriéndose a su promesa de campaña de despertar a la sociedad argentina frente a las malas prácticas de la política tradicional. "Si no lo han visto o no lo quieren ver, los leones han despertado", agregó.

En cuanto a la presentación del presupuesto, Milei lo calificó como la "ley de leyes", ya que es la herramienta fundamental para organizar y gestionar los recursos del Estado. A lo largo de su discurso, insistió en la importancia de mantener el equilibrio fiscal como un pilar de su gobierno, argumentando que el presupuesto propuesto está diseñado para garantizar ese equilibrio sin importar las fluctuaciones del entorno macroeconómico. "Este presupuesto blinda el equilibrio fiscal, independientemente de lo que suceda a nivel macro", aseguró el presidente.

El plan de ajuste propuesto por el gobierno nacional también incluye la expectativa de una reducción gradual de la inflación y un crecimiento sostenido de la economía. Según las previsiones oficiales, el crecimiento del 5% proyectado para 2025 estará impulsado por un aumento de la inversión privada y un repunte en las exportaciones, factores que serán claves para estabilizar las finanzas públicas y reducir la dependencia del financiamiento externo.

Con este presupuesto, el gobierno de Javier Milei busca marcar un punto de inflexión en la política fiscal de Argentina, dejando atrás años de déficits crónicos y gasto público desmedido. La propuesta también refleja el enfoque ortodoxo del presidente en términos de política económica, con un fuerte énfasis en la austeridad y la disciplina fiscal. Durante su discurso, Milei reiteró su compromiso con estos principios y dejó claro que no habrá margen para políticas expansivas que aumenten el gasto público en el corto plazo.

La reacción de los gobernadores será clave para el éxito del plan propuesto. Si bien algunos mandatarios provinciales ya han expresado su preocupación por el impacto que estos recortes podrían tener en las economías locales, el presidente fue claro en su mensaje: no habrá marcha atrás en el ajuste, y las provincias deberán alinearse con las metas de reducción del déficit fiscal si quieren evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas.