El presidente Javier Milei presentó ante el Congreso el Presupuesto 2025, pero en lugar de dar los detalles puntuales de las previsiones para el año próximo se enfocó en resumirlo como una "guerra contra el gasto público" para blindar el "déficit cero", con fuertes mensajes políticos a los legisladores y un fuerte desafío los gobernadores, con el público como testigo.

Como había adelantado iProfesional, el Presidente habló ante un recinto semivacío. A pesar de haber querido recrear el clima de una Asamblea Legislativa, solo asistieron unos 120 diputados y una decena de senadores, que ayudaron a disimular el vacío entre las 257 bancas que hay en total. Tanto el kirchnerismo como la oposición dialoguista enviaron una representación mínima.

A Milei no lo importó. Ni siquiera se privó de chicanear a la bancada kirchnerista. El mandatario rompió con la tradición en varias formas. Además de haber sido la primera vez que un Presidente va personalmente a presentar el la ley de presupuesto al recinto de la Cámara de Diputados, también es la primera vez que en la presentación no se hace referencia a las previsiones sobre inflación, dólar, gasto total e ingresos totales.

En cambio, el Presidente usó la cadena nacional para volver a plantear su rivalidad con la política tradicional con el déficit fiscal como eje de la confrontación. Según afirmó, el déficit es culpa de "la compulsión de los políticos por el gasto público" y es la razón de todos los males del país: "La pobreza y la indigencia son producto del déficit (…) no hay nada más empobrecedor que el déficit fiscal y no hay nada que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal", afirmó.

Con ese mensaje, Milei evitó los detalles del Presupuesto para plantear, en su lugar, el espíritu que tiene el proyecto pero que además será el que caracterizará el resto de su mandato: la "guerra contra el gasto público" o el "cepo al Estado", según lo denominó. Como parte de esa batalla defendió el reciente veto a la ley que aumentaba las jubilaciones y anunció que habrá otros. Esta fue la clave central de su presentación.

Javier Milei y el Presupuesto: ¿cómo funcionará la "guerra al gasto público"?

Según el resumen del Presupuesto 2025 al que accedió iProfesional, el proyecto prevé que el año próximo el PBI tenga una suba del 5,0% y que "continúe un crecimiento sostenido en los años siguientes". Se proyecta que el dólar llegue a $1.207 para diciembre de 2025 y que la inflación se desacelere "a un 18,3% interanual en igual período".

No obstante, en lugar de enfocarse en esos detalles el mandatario puso el acento en el cambio de metodología para elaborar el Presupuesto a partir de pensar "primero cuánto hay que ahorrar para después ver cuánto se puede gastar" y anunció que ésta será la "regla fiscal inquebrantable para todos los que vengan en adelante".

"El sueprávit primario tiene que equivaler o exceder al monto de los intereses de deuda a pagar", afirmó el mandatario en primer término. En esta definición, junto con otras, se concentra uno de los objetivos que buscó al decidir presentar él mismo el proyecto: enviar un mensaje a los acreedores que ven con preocupación la capacidad de la Argentina de hacerse con dólares.

Luego explicó que "el gasto corriente está compuesto por el gasto automático indexado por ley y por el gasto discrecional que no está indexado, es el mismo no importa la inflación que haya", a lo que agregó que en el Presupuesto 2025 "si los ingresos son mayores a los estimados el gasto automático podrá aumentar en línea, pero el gasto discrecional se mantendrá congelado".

En tanto, "si el crecimiento económico es permanente, el Estado va a poder devolverle a la sociedad esa mayor recaudación en reducción de impuestos". Si la economía no crece "caerá también el gasto automático y se reducirá el gasto discrecional para que igualmente se alcance el déficit cero". Milei aseguró que con esto "será el sector público y no el privado" el que absorba los desequilibrios de la economía y "se blinda el resultado fiscal sea cual fuera el escenario macroeconómico".

"La reducción del gasto para lograr superávit va a estar en el centro de la solución", aseguró el Presidente, al tiempo que destacó que "el déficit cero va a hacer que la deuda sea sostenible". Este proceso al que denominó como "guerra contra el gasto público" o "cepo al Estado" fue la clave central de su anuncio en el Congreso.

Que los gobernadores haga un ajuste adicional: la segunda clave del discurso de Milei

Sobre esa lógica y luego de reiterar su discurso ya conocido en contra de la "emisión" y el endeudamiento para financiar el déficit fiscal, Milei defendió su veto a la ley que impulsó la oposición para subir las jubilaciones, aunque la llamó "proyecto de aumento de gasto público".

En la misma línea anunció que vetará "todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal". Esta semana le tocará a la ley de financiamiento universitario. "Hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo por una medida populista", explicó al tiempo que señaló que todo gasto deberá tener una explicación sobre qué partida se usará para cubrirlo.

Pero además, el Presidente le pidió a los gobernadores que cada provincia haga lo mismo que el Ejecutivo nacional, en lo que fue la segunda clave de su discurso ante el Congreso por la presión que les puso a quienes son jefes de muchos de los diputados y senadores que tendrán que empezarán a debatir el Presupuesto 2025.

Milei les reclamó que "las provincias en su conjunto hagan un ajuste de 60 mil millones de dólares" y remarcó: "Nosotros ya hemos cumplido, ahora les toca a ustedes". Pero además los desafió al apuntar -en cadena nacional- que "los argentinos no van a permitir que cuando el Estado nacional elimine o baje impuestos ustedes quieran ocupar ese espacio subbiendo los suyos, no va a caminar, los argentinos son un pueblo rebelde".

Entre líneas y en combinación con su anunció sobre el "gasto discrecional" que muchas veces se destina a las provincias, el Presidente le advierte así a los gobernadores que si ellos no acomodan sus cajas para lograr el mismo equilibrio fiscal que la Nación, el Ejecutivo no financiará los faltantes. A su vez, de esta manera plantea su posición inicial en la dura negociación que empieza ahora por la aprobación del Presupuesto.

Milei vuelve a hablar de "ratas" en el Congreso: la pelea que viene

El debate sobre el proyecto empezaría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la semana próxima, según indicaron fuentes parlamentarias a este medio. Las definiciones técnicas que dio Milei ya anticipan que será difícil y, por si fuera poco, el mensaje político calentó el clima inicial.

La tercera clave de la presentación del mandatario fue la forma en que recargó su discurso de confrontación con el Congreso, al señalar que de allí "han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado a este país" y les dijo directamente a los legisladores que tienen la opción de acompañar la eliminación del déficit que él propone o hacer "lo mismo de siempre dejando todo como está y manteniendo este sistema putrefacto".

Pero el tramo más fuerte del discurso fue cuando que según la decisión que tomen -es decir si aprueban o no el Presupuesto 2025- será "la ciudadanía la que los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y su gente". El discurso original que tenía escrito decía "mezquinos", pero el Presidente lo reemplazó por "ratas miserables". Volvió al mismo tono que exhibía con frecuencia al inicio de su mandato.

Todo esto, combinado con un cruce verbal con los pocos diputados de Unión por la Patria presentes, a quienes les dijo que "tienen dificultades para sumar". Y por si fuera poco, en la clave política de su exposición Milei también apuntó elípticamente contra Mauricio Macri así como contra Cristina Kirchner. Los dos ex presidentes todavía tienen influencia en los bloques de diputados y senadores de sus respectivos espacios.

¿Contra Mauricio Macri, Cristina Kirchner o ambos?: Milei vuelve a pelea con "la política"

En un repaso y una defensa de su recién iniciada gestión, el Presidente resaltó que ya recortó "alrededor de 90 mil millones de dólares, que no es otra cosa que decir que le estamos devolviendo a los Argentinos ese dinero" y agregó: "Por eso no me deja de llamar la atención que dirigentes de diversos colores y banderas nos acusen tan seguido de no tener gestión".

La frase pareció una respuesta a la crítica más recurrente que trasciende desde el macrismo, pero más adelante profundizó en el tema de la supuesta "falta de gestión", pero en realidad fue una reacción general que incluyó los cuestionamientos que públicamente le lanzó Cristina Kirchner días atrás.

Al respecto, sostuvo que "gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones (…) no es hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere; gestionar no es saber usar bien el GDE como decía el ex candidato (Sergio) Massa" sino "haber evitado la híperinflación que nos dejaron en puerta y haberla bajado al 4% mensual".

De esta forma, Javier Milei mostró su discurso contra "la política" pero recargado y casi sin distinciones entre aliados circunstanciales y adversarios, ante un Congreso que lo desairó al dejarle medio recinto vacío donde en breve empezará la discusión del Presupuesto 2025, el primero de su gestión y, según deslizó, el que marcará los años que le quedan por delante.