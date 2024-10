El índice de inflación de septiembre, que se situó en el 3,5%, marcó el nivel más bajo del crecimiento de precios en los últimos tres años. No obstante, considerando la posibilidad de un aumento en las tarifas, el analista Claudio Zuchovicki destacó los próximos desafíos que enfrenta la economía.

Que tiene que revisar el Gobierno después de bajar la inflación

"Hay dos maneras de analizar ese 3,5%. Viendo el vaso medio lleno, contempla un montón de cosas bastante relevantes que a veces pasan desapercibidas. Porque hace un año atrás teníamos tenías tarifas reprimidas, precios relativos distorsionados y un dólar de $ 350 que era una ficción porque no le vendías a nadie", señaló el economista.

Además, señaló: "Este es un 3,5% mejorando todos los precios relativos, actualizando tarifas, y con una devaluación real que provoca el Gobierno del 2%, por lo que la inflación real sería del 1,5% restante".

Zuchovicki reconoció que este "es el primer Gobierno que está atacando a las causas y no van atrás de las consecuencias. No hay controles de precios, no hay policías en la calle para que no se operen distintos tipos de cambios, con tarifas que no existían, con escasez de un montón de productos, antes no había repelentes, no llegaban productos importados, repuestos de autos".

No osbtante, para el economista "si uno mira el vaso medio vacío, sigue siendo la inflación más alta de Latinoamérica, no es que ya lo resolviste, sigue siendo un montón".

En ese sentido, pidió observar las tarifas: "El consenso de los economistas habla de un ajuste pendiente del 20% al 25%, pero el otro día me corregía algo Ricardo Arriazu, que señala que en la Argentina, como aumento mucho la producción de gas, ahora está mucho más barato, así que el ajuste que hace falta podría ser del 15%".

Y añadió: "Yo escucho mucho las críticas de la gente que habla del tarifazo y del aumento de costos. Pero yo tuve que pagar más de ARBA que de luz y de teléfono, yo recibí más de patente del auto que de seguro. Y en la Ciudad pasa lo mismo. El luz y el gas los necesito, son esenciales, pero ¿el impuesto inmobiliario qué me da a cambio? Todos acusan al tarifazo, pero nadie habla de lo que hacen las provincias o los municipios, eso no está en agenda".

La inflación de septiembre

La inflación de septiembre experimentó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales, situándose en un 3,5%, conforme a las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2021, según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un aumento del 101,6%, mientras que la variación interanual se ha reducido significativamente al 209%, en comparación con el 236,7% registrado en agosto.

De este modo, la inflación logró romper la barrera del 4%, la cual no había podido superar desde mayo, cuando se ubicó en el 4,2%. En los meses siguientes, el índice mostró fluctuaciones sin una tendencia definida: junio (+4,6%), julio (+4%) y agosto (+4,2%).

Por otro lado, la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, experimentó un incremento del 2,6% en septiembre. Así, una familia "tipo" necesitó $964.620 para no ser clasificada como pobre.

De acuerdo con los datos publicados este jueves por el INDEC, tanto la CBT como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se utiliza como referencia para evaluar la indigencia, aumentaron a un ritmo inferior al de la inflación general, que fue del 3,5% en el noveno mes del año. Para evitar caer en la indigencia, la misma familia mencionada anteriormente, compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó un ingreso mínimo de $428.720.