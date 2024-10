La conducción de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó con la cámara empresarial una mejora salarial para los meses de octubre y noviembre, en el marco de la paritaria 2024-2025, beneficiando a los trabajadores y trabajadoras nucleados en el convenio colectivo 507/07.

Según informaron voceros del gremio, las negociaciones sufrieron una serie de marchas y contramarchas que, inclusive, amenazaron con disparar un conflicto en varias de las empresas del sector, con paros y hasta movilizaciones.

Finalmente, los paritarios de UPSRA y los representantes de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) limaron diferencias y cerraron un incremento por dos meses, anunciando que retomarán las discusiones en diciembre, presumiblemente para cerrar el primer trimestre del año próximo.

Vigiladores: de cuánto es el incremento y como quedaron los salarios conformados

La organización gremial informó que el aumento salarial del 11 por ciento se aplicará de la siguiente forma:

6% a partir de octubre.

5% a partir de noviembre.

De esta forma, el haber bruto será de:

$1.155.000 en octubre.

$1.210.000 en noviembre.

Los paritarios del sindicato explicaron a iProfesional que el salario básico de un vigilador general será de 658.000 pesos en octubre y noviembre. A ese importe se le debe sumar un adicional por presentismo de 140.000 pesos mensuales y un viático no remunerativo de 330.000 pesos con la liquidación de octubre y de 385.000 pesos en noviembre. Vale detallar que los ingresos variarán de acuerdo a la antigüedad del trabajador, la zona geográfica donde desempeñe labores y la categoría en la escala salarial.

Aumento de sueldo para el personal de Córdoba, Rosario, Tucumán y la Patagonia

La conducción de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FATRASEP), que nuclea a cuatro sindicatos del interior del país, también firmó una paritaria con salarios conformados a 1.155.000 pesos a partir de octubre y 1.210.000 pesos a partir de noviembre. La mejora impacta en los sueldos del personal bajo convenio regional de SUVICO de Córdoba, UESEVI de Rosario, SIVISEP de Tucumán y la UPSAP de la Patagonia.

La Federación es conducida por el santacruceño Julio Gutiérrez y también había amenazado con medidas de fuerza ante la postergación del acuerdo salarial. Los dirigentes coincidieron en apuntar a las cámaras, señalando que "en principio, la propuesta era de no otorgar una mejora en estos meses y recibir una suba del 2 por ciento para noviembre y del 3 para diciembre".

El clima entre las partes fue tan tenso que se anunciaron movilizaciones a las cámaras empresariales y hasta a algunas compañías con la finalidad de visualizar el conflicto. Finalmente, la Federación y las patronales resignaron posiciones y pudieron firmar el acuerdo salarial.

Se suspendieron las elecciones en UPSARA: cuándo podrían llevarse a cabo

En otro orden, las elecciones en UPSARA volvieron a suspenderse, ya que el oficialismo no logró encauzar el proceso electoral y las listas opositoras mantienen las impugnaciones por padrones y mesas designadas. Ante este panorama, la Junta Electoral fijó el miércoles 11 de diciembre como nueva fecha para llevar adelante la contienda electoral.

Las listas opositoras ratificaron las quejas por los padrones y la distribución de mesas de votación con presentaciones ante la Justicia laboral y dependencias del Estado, pero la decisión final sobre la fecha de elección quedó en manos de la Justicia.

Los magistrados involucrados en la causa deberán ratificar la fecha dispuesta por la Junta o adelantar los comicios. Desde el entorno de la Lista Verde que encabeza Julio Gutiérrez, impulsores de la cautelar que suspendió los comicios en agosto pasado, aseguran que el 11 de diciembre es la fecha límite y apuntaron que "la Justicia ratificará la nueva fecha o fijará una más adelante, pero la elección no se realizará más allá del 11 de diciembre".

La lista Azul que lidera Christian López, sostuvo que "es tan obsceno y descarado todo el proceso que García pretende llevar adelante, que no les quedó otra que posponer la fecha, pero eso es lo único que ocurre, las irregularidades no se subsanan, todo es un vergonzoso mamarracho, la siguen estirando, pero no arreglan nada".