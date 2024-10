Dos nuevas desregulaciones se sumarán a la eliminación de Registros del Automotor y la digitalización de los trámites de transferencia de vehículos ordenada por el Ministerio de Justicia: la renovación de la licencia de conducir y la libre importación de autos.

El Gobierno hará oficial el nuevo código de tránsito

El viernes pasado en el programa de Eduardo Feiman en LN +, el ministro de Desrregulacion y Transformación Federico Sturzenegger expresó que: "Es inminente el proximo decreto que oficializará el nuevo código de tránsito" y también adelantó que se eliminarán las trabas burocráticas que impiden la libre importación de vehículos por parte de particulares.

Sturzenegger explicó que las nuevas normativas de desregulacion y transformación incluirán modificaciones significativas, entre ellas, la manera en la que se realizarán las renovaciones de las licencias de conducir, un trámite que ya no será obligatorio realizar de manera presencial.

Tambien adelantó que el reglamento ya fue rediseñado y que actualmente el Gobierno se encuentra en el proceso de aprobación de los DNU para concretar su publicación en el Boletín Oficial en los próximos días.

Según detalló el ministro, "se realizaron cambios bastante grandes con el objetivo de ir a un sistema de mayor simplificación".

Registro de conducir: cómo será el nuevo trámite

En este sentido, Sturzenegger se explayo sobre una de las reformas centrales de la norma y dio detalles acerca de cómo planean que sea la renovación del registro para los conductores entre 18 y 65 años, quienes ya no tendrán que hacerlo presencialmente, como sucede en países como Estados Unidos.

"Cuando se necesita renovar el registro, uno no tiene que volver a probar que sabe manejar, porque uno no se olvida" explicó.

Además agregó que: "Lo relevante es tu condición psicofísica, cómo estás de la vista, de la audición".

"La pregunta es", dijo Sturzenegger, "si eso necesariamente lo tenés que hacer en el registro o lo podés hacer con tu médico o con algún lugar autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que cumpla con los requisitos para que estemos seguros".

Luego de hacerse esa pregunta explicó la importancia de mantener estos estudios para asegurar la seguridad de los conductores y los peatones.

Sin embargo, subrayó la necesidad de realizarlos de una manera simplificada para que el trámite sea menos engorroso. También comentó que durante este proceso de cambios se mantuvo en diálogo constante con Vivian Perrone, de Madres de Dolor, con quien evaluó qué cambios eran factibles llevar a cabo.

"Tenemos que ser muy cuidados de que estas simplificaciones que hacemos no pongan en riesgo la seguridad? Hoy estaba chateándome con Vivían sobre este tema. La ANSV dirá quienes son los médicos e instituciones autorizados para esta certificación, pero dada esta validación la gente no necesariamente tendrá que ir a hacerlo al registro. Lo tenemos así hasta los 65 años, a partir de entonces, por razones obvias, pedimos que vengan", señaló.

Además agregó que: "Esto que vamos a hacer es en la reglamentación del código de tránsito nacional, que es una cosa a las que las provincias y los municipios tienen que adherir y si un municipio después no quiere adherir y seguir con las viejas prácticas, lo puede hacer".

Con el nuevo esquema y tal como sucede actualmente, el conductor que tramite el registro por primera vez deberá presentarse en las sedes dispuestas por cada localidad para cumplir con los trámites y pruebas de rigor.

Pero,a partir de ese momento, ya no será necesario que regrese a una oficina pública para realizar el trámite de renovación de la licencia de conducir.

"La idea es que cada persona renueve su licencia cada cinco años presentando una declaración jurada psicofísica digital, sin la necesidad de realizar el trámite presencial que se exige actualmente",explicó Sturzenegger.

Hay que destacar que en la actualidad, el trámite para obtener por primera vez la licencia de conducir varía ligeramente según la jurisdicción, pero sigue una estructura básica que incluye requisitos previos y la evaluación de requisitos previos y la evaluación de aptitudes.

En primer lugar, los solicitantes deben presentar su DNI, demostrar residencia en la jurisdicción donde realizarán el trámite y completar el curso de educación vial, que puede hacerse de manera presencial o virtual, dependiendo de la provincia.

Además, es necesario abonar las tasas correspondientes y contar con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), que acredita que el conductor no posee infracciones graves a nivel nacional.

Una vez reunida la documentación, los solicitantes deben someterse a una serie de evaluaciones presenciales para asegurar que están en condiciones de conducir.

Estas pruebas incluyen un examen médico que evalúa la visión, audición, coordinación y estado general de salud. Además, se realiza un examen teórico que cubre aspectos fundamentales de las normas de tránsito, señalización, y seguridad vial.

Para la preparación de esta instancia, los aspirantes suelen acceder a materiales de estudio proporcionados por las autoridades locales. También es común que, en muchas jurisdicciones, el examen teórico se realice de forma digital.

Luego, superada la etapa teórica, los aspirantes deben aprobar una prueba práctica de manejo. Esta evaluación se realiza en un circuito establecido por cada municipio y tiene como objetivo medir las habilidades del conductor en situaciones controladas, como estacionar, respetar señales de tránsito, y maniobrar con seguridad.

En algunas provincias, este circuito es más exigente y puede incluir situaciones de tráfico simuladas. Es importante destacar que, en caso de no aprobar alguna de las instancias, el solicitante puede reprogramar el examen tras un período determinado.

Finalmente, si se aprueban todas las evaluaciones, el solicitante obtiene el registro de conducir, el cual tiene una validez que varía entre dos y cinco años, dependiendo de la categoría y de la edad del conductor.

Las renovaciones del registro requieren menos pasos que el trámite original, pero igualmente implican la presentación del examen trámite original, pero igualmente implican la presentación del examen médico y, en algunos casos, una nueva prueba teórica.

Las autoridades recomiendan iniciar el proceso de renovación con antelación para evitar la caducidad del registro y posibles sanciones.

Libre importación de autos: principales cambios

Por otra parte Sturzenegger, señaló que en la reforma del Código de Tránsito se hará un cambio para que los vehículos certificados en Europa y Estados Unidos puedan circular directamente en la Argentina y los importe un particular.

En el marco de las reformas que introducirá en el Código de Tránsito, el Gobierno quiere facilitar los trámites para que los particulares puedan importar autos por su cuenta siempre que estén homologados en mercados como Estados Unidos o Europa. De esta forma, un comprador podría importar directamente un modelo que hoy no se vende en la Argentina si cumpliera con dicha autorización.

Este tema, Sturzenegger, tambien lo explicó en la entrevista con LN + con Feinmann.

"Estamos haciendo una reforma importante del Código de Tránsito, que uno de los capítulos más importantes que tiene son los requisitos de importación de vehículos. Ahí vamos a hacer un cambio para que los autos que estén certificados para ser conducidos en Estados Unidos o Europa, queden automáticamente certificados para la conducción acá" afirmó Sturzenegger ante la consulta del periodista sobre si el Gobierno estaba analizando permitir que un particular pueda importar su propio auto.

"Vamos a arrancar un poquito agilizando la registración y la posibilidad de vender autos. Si están autorizados afuera, repito, van a estar autorizados adentro por la Argentina. Así que vamos a ir con pasos incrementales", agregó el ministro.

Para que un modelo de auto pueda venderse en la Argentina debe ser homologado en sus características técnicas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en un trámite que demanda meses a automotrices e importadores.

Si el Gobierno agiliza ese trámite y permite que un particular importe directamente su propio auto, se valdría de la homologación obtenida para circular por ese modelo en su mercado de origen, como un país europeo o Estados Unidos, según dijo el ministro. Con esa autorización alcanzaría para certificar su seguridad.

De esta manera, en las calles podrían verse entonces marcas y modelos que hoy no se consiguen en el país (como Tesla, por caso, si a un importador o un particular le interesara traer ese vehículo ).

Hoy cualquier persona puede importar un auto. La única restricción que hay es que el vehículo tenga la LCM aprobada, la Licencia de Configuración de Modelo que deben obtener los fabricantes de vehículos para poder vender. Es una homologación de cuestiones técnicas, emisiones y seguridad.

Si tiene la LCM se puede importar de cualquier origen pero no es fácil conseguir la LCM. "Si te querés traer un auto que no está homologado en la Argentina, la fábrica no te la cede" explicó a Iprofesional un despáchate de aduana consultado.

El experto con más de 30 años en el sector aduanero explicó que: "La automotriz te va a poner reparos. Y los que están homologados, difícilmente te lo vendan en otro país porque van a decir que ya tienen una filial en la Argentina. Que lo compres acá. Pero si se consigue la LCM, se puede importar".

Además enfatizó que: "Legalmente se puede pero técnicamente es muy complicado".

En relación a si se puede importar el vehículo de cualquier país el experto explicó que mientras esté homologado, sí. De Brasil, de México, y de extrazona, y no hay ninguna normativa que impida a un particular importar un auto nuevo, pero un usado no se puede.

En relación al costo de importación explicó que: "Un particular paga lo mismo que un importador. Si viene del Mercosur no paga arancel. De México, lo mismo. Si viene de extrazona tiene que pagar el 35%".

A eso hay que sumarle el IVA, la tasa de estadística, el impuesto PAÍS, Internos, entre otros impuestos, que es todo lo que paga cualquier terminal. El particular tiene a favor que no se tiene que hacer cargo del costo de sacar la LCM porque ya lo pagó la automotriz.

Con todo esto no se entiende porque no se importan autos de particulares. "No lo sé, pero podría ser por desconocimiento y también porque no es fácil hacer toda la operación por parte de un particular", dijo el despachante de aduana.

Y añadió: "Hay que buscar el auto, hacer montones de trámite, y ver cómo traerlo y, tal vez, no se justifique la diferencia económica. Cada tanto entra algún auto importado por un particular, pero es algo muy puntual. Hay algunos casos que se hicieron conocidos".