El transporte, los alquileres, las prepagas y las cuotas escolares tendrán nuevos valores en septiembre, mientras se esperan ajustes en luz, gas y agua

Septiembre comenzará con una nueva serie de aumentos que impactará sobre distintos gastos habituales de los hogares. Transporte, medicina prepaga, colegios privados, alquileres y servicio doméstico ya tienen incrementos definidos, mientras que todavía resta conocer los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas.

Los ajustes no responden a un único criterio. Algunos fueron establecidos por organismos públicos o empresas, otros se desprenden de mecanismos de actualización previstos de antemano y, en determinados casos, dependen de indicadores económicos que se conocen sobre el cierre de cada mes.

Colectivos, trenes y subte: cuánto costará viajar

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá nuevas tarifas desde septiembre, aunque el porcentaje dependerá del medio utilizado y de la jurisdicción.

En los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el incremento será del 4,1%. Para un viaje de hasta 3 kilómetros abonado con una tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasará a $887,99.

En las líneas de colectivos correspondientes a la provincia de Buenos Aires, el ajuste será algo mayor, del 4,3%. En ese caso, el mínimo llegará a $1.158,97.

Los trenes tendrán el aumento más elevado dentro del sistema. Las tarifas de las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirán 14,29%, por lo que el boleto mínimo quedará en $480.

El subte porteño también aplicará una suba del 4,1%. Con este ajuste, la tarifa mínima alcanzará los $1.753.

Prepagas: los aumentos varían según la empresa y el plan

Las cuotas de medicina prepaga también tendrán modificaciones durante septiembre. Las compañías comunicaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes que aplicarán, aunque no existe un aumento uniforme para todo el sector.

Entre las empresas que ya definieron sus incrementos se encuentra Swiss Medical, con una suba del 3,11%, mientras que Omint elevará sus cuotas un 2,9%.

En OSDE, el aumento dependerá del plan contratado y se ubicará entre 1,9% y 2,3%. Galeno aplicará incrementos de entre 2,3% y 2,8%, mientras que Avalian ajustará sus valores un 2,5%.

Por eso, el impacto final sobre cada afiliado estará determinado por la empresa y el plan específico que tenga contratado.

Colegios privados: cuánto subirán las cuotas

Las familias con hijos en colegios privados también deberán afrontar nuevas cuotas en septiembre. En este caso, los porcentajes serán diferentes entre CABA y la provincia de Buenos Aires para los establecimientos que reciben aporte estatal.

En los colegios porteños, el incremento promedio será del 4,2%. En territorio bonaerense, en cambio, las cuotas subirán 2,5%.

Como referencia, una escuela primaria bonaerense con jornada de cuatro horas y 100% de aporte estatal tendrá una cuota de $38.070. Para un establecimiento con características similares ubicado en CABA, el valor mensual será de $49.366 a partir de septiembre.

Luz, gas y agua: todavía faltan los nuevos cuadros tarifarios

En los servicios públicos todavía hay valores pendientes de confirmación. Se espera que durante los próximos días se conozcan los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN.

Aunque aún no fueron informados los porcentajes definitivos, electricidad y gas volverán a tener aumentos en septiembre.

La situación del agua es diferente porque el próximo ajuste surge de un mecanismo automático vinculado al Coeficiente de Modificación K.

Entre mayo y agosto se había aplicado un límite de aumento mensual del 3%. Ese esquema termina con el mes de agosto, por lo que el incremento correspondiente a septiembre podría quedar por encima de ese tope.

Alquileres: qué inquilinos tendrán una suba del 6,22%

El mercado locativo presenta actualmente contratos con diferentes modalidades de actualización, debido a que conviven acuerdos firmados bajo distintos marcos y en diferentes momentos.

Para una parte importante de los alquileres vigentes, los aumentos se calculan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dato correspondiente a julio mostró una variación del 2,1%.

Con ese indicador, los contratos que establezcan una actualización cada tres meses tendrán en septiembre un incremento del 6,22%. Así, un alquiler de $500.000 pasará a $531.100 después de aplicar ese ajuste.

Sin embargo, no todos los inquilinos tendrán una modificación en septiembre. El momento y el porcentaje dependen de la periodicidad acordada en cada contrato: algunos tienen actualizaciones trimestrales, mientras que otros contemplan revisiones cada cuatro meses, seis meses o una vez al año.

Personal de casas particulares: nuevos valores por hora y mes

El servicio doméstico formal también tendrá una actualización en septiembre. Para el personal de casas particulares, el incremento será del 1,8%.

En la categoría de tareas generales, que comprende entre otras actividades las vinculadas con la limpieza, el valor de la hora llegará aproximadamente a $3.871,87 para quienes trabajan con retiro.

Para quienes cumplen sus tareas sin retiro, la hora quedará en $4.144,32. En el caso de una jornada mensual completa, los nuevos valores serán de $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro.