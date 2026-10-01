Crece la dolarización entre ahorristas y el BCRA envía una poderosa señal al mercado

El BCRA compró ayer u$s160 millones, la mayor compra en dos meses. En contraparte, los ahorristas aceleran las compras de dólares en los bancos

El riesgo país sube ante dudas sobre la actividad y la estrategia económica oficial.

La alta dolarización de ahorristas absorbe divisas y frena el crecimiento del Central.

En las últimas 48 horas, Santiago Bausili envió un mensaje categórico al mercado financiero. La mesa de operaciones del Banco Central adquirió u$s230 millones cortando una racha en la cual -salvo alguna jornada en particular- las compras nunca superaron los u$s10 millones diarios.

Esas intervenciones no empujaron la cotización del dólar, que terminó el mes en $1.516,50, con una suba de apenas 0,6% a lo largo del mes, por detrás de una inflación minorista que las consultoras estiman entre 1,8% y 2,0%.

A lo largo del año, la cotización del mayorista subió sólo 4,1% frente a una inflación de algo más del 23% desde enero.

Esta cotización del dólar mayorista indica que la distancia respecto del techo de la banda se amplió a 26,5%, el mayor nivel desde el 8 de mayo.

La especulación en el mercado fue que las abultadas compras de dólares de las últimas dos jornadas pudieron deberse a la liquidación de divisas por parte de la provincia de San Juan, que días pasados había colocado deuda por u$s600 millones.

Dólar y reservas: la City analiza la estrategia del Gobierno

Las fuertes compras del BCRA, bien por arriba del promedio mensual, se dieron justo en momentos de un debate sobre la estrategia oficial en relación al mercado cambiario.

Un grupo de economistas de la City -desde Martín Redrado a Carlos Melconian o Roberto Cachanosky y Domingo Cavallo- vienen reclamando que el Gobierno incremente los volúmenes de compras de dólares para reforzar las reservas del Banco Central.

Lo mismo pidió la ex número dos del Fondo, Gita Gopinath.

El Gobierno, sin embargo, puso en marcha una estrategia mucho más cautelosa, con compras diarias promedio de u$s12 millones. Algo que recién se rompió en las últimas 48 horas.

Las compras promedio del mes se ubicaron en u$s22 millones diarios.

La gran pregunta que se formulan en el mercado refiere a la estrategia que despegará el BCRA con el comienzo del nuevo mes.

Para los economistas de la City, la adquisición de reservas es clave para reducir el riesgo país, que cerró septiembre en 607 puntos, con una suba del 18% a lo largo del mes. La interpretación de varios consultores es que buena parte de esa disparada se debió a la desaceleración en las compras de reservas en el Banco Central.

Los ahorristas aceleran la dolarización

En los bancos hablan de un nuevo escalón estructural en el nivel de dolarización de los argentinos. Un dato que se ha vuelto esencial a la hora de analizar la sustentabilidad del plan económico.

En concreto, durante el mes de septiembre que acaba de terminar, la compra de billetes verdes en los bancos habría cruzado la barrera de los u$s2.700 millones netos.

Se trata de un ritmo frenético, algo superior al del mes anterior. Y sólo superado por la demanda de julio, influida por la estacionalidad de las vacaciones de invierno y el Mundial en los Estados Unidos, hacia donde viajaron miles de argentinos.

El salto en el nivel de dolarización, en el cual coinciden tres bancos líderes, tanto públicos como del sector privado, consultados por iProfesional, se da en un momento de intrigas en la dinámica del plan económico.

Los últimos registros dan cuenta de un enfriamiento en el nivel de actividad, que puso sobre la mesa de las consultoras la posibilidad de que la economía haya entrado en una fase de recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de (leve) caída.

En este contexto, el Gobierno acaba de enviar mensajes al mercado financiero -tanto a nivel local como en Wall Street- de que no está dispuesto a modificar la estructura del plan.

Esa férrea posición oficial, lejos de ser aplaudida por los financistas, levanta sospechas sobre la imagen a la que llegará el presidente Milei a las elecciones del año próximo, en las cuales buscará la continuidad.

El riesgo país ya superó los 600 puntos y en el mercado temen por una recaída en la actividad económica y en la ponderación pública de la imagen presidencial.

Los últimos números del BCRA

Lo dicho más arriba: durante este mes, los bancos habrían vendido al menos u$s2.700 millones en forma neta, según cálculos preliminares realizados en el sistema financiero.

Para tener una idea: los ahorristas compraron u$s2.853 millones -que, si se descuenta el monto de aquellos que vendieron divisas- da un resultado neto de u$s2.463 millones.

De acuerdo a los datos del BCRA, la demanda de agosto fue menor a la de julio, pero se ubicó un 24% por encima del registro de junio.

Según el último informe cambiario del Banco Central, los compradores de dólares en las ventanillas de los bancos fueron 1,7 millones de ahorristas. El reporte oficial destacó que, de la demanda total, unos u$s1.100 millones -casi 40% del total- quedaron depositados en el sistema bancario, y no se fueron a engrosar el "colchón".

Este nivel de compras fue abastecido por un superávit comercial, cada vez más holgado, que en agosto arrojó un saldo de u$s2.187 millones.

Esta es la clave para entender que la demanda récord de dólares no desemboque en una crisis cambiaria. Dólares hay. El problema es que la mayor parte se los termina "llevando" la demanda de los ahorristas.

Y le dejan un resabio al Banco Central. El Banco Central tuvo que resignarse a recortar su nivel de compras a un promedio de u$s38 millones por día durante agosto, un tercio del ritmo que había adquirido el mes previo. Y a un pálido saldo de u$s22 millones por día durante este mes de septiembre.