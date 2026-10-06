BCRA cortó racha de megacompras de dólares y la City sospecha de una nueva estrategia

El Banco Central compró tan sólo u$s14 millones este lunes, a pesar de una jornada espectacular en los mercados tras el triunfo de Bolsonaro

El FMI pide más compras rápidas de reservas, incluso con depreciación, por su urgencia.

Se espera el ingreso de divisas por la cosecha y flujos financieros, lo que permitiría una posible suma de reservas.

Y al cuarto día, la compra de dólares del Banco Central (BCRA) se desplomó. Ayer, en el inicio de la semana, la autoridad monetaria adquirió tan sólo u$s14 millones, el monto más bajo de la última semana.

Precisamente, en las tres jornadas anteriores, la mesa de operaciones del BCRA llevaba embolsados u$s388 millones a los que ahora se añadieron estos u$s14 millones.

El promedio apenas supera ahora los u$s100 millones diarios. Se trata de la mejor perfomance diaria desde julio último.

Sin embargo, en la City creen descifrar que -a diferencia de lo acontecido durante los primeros siete meses del año- ahora Santiago Bausili será muy estratégico a la hora de comprar billetes verdes.

Los motivos detrás de una decisión del BCRA

Luego de que el Banco Central sorprendiera con una masiva compra de dólares en las primeras jornadas del mes, en la City creyeron ver un cambio en la estrategia oficial.

De esa modificación no estuvo exento el Fondo Monetario Internacional, que le viene reclamando al Gobierno elevar los montos de las compras de reservas.

Sin embargo, el Gobierno tendría otros planes. Al menos de eso están convencidos en l City. Los financistas -y también en las consultoras económicas- suponen que el BCRA mantendrá una estrategia de suma cautela en relación al mercado cambiario.

Un conservadurismo que ni siquiera se rompió ayer lunes, día en que los mercados financieros fueron una fiesta.

El riesgo país mejoró 8,4% -el índice volvió a quedar por debajo de los 600 puntos (terminó en 599)- y los activos financieros registraron fuertes alzas. Los bonos de largo plazo registraron subas de hasta 2,4 por ciento.

Sin embargo, en la cabeza de los funcionarios sigue mandando la cautela extrema.

"No van a comprar más dólares si no ven que la oferta de divisas es abultada. No quieren correr ningún riesgo. Hoy en día, el objetivo sigue siendo un dólar calmo y la desinflación", argumenta el director de un banco de capitales extranjeros que conoce bien al equipo económico.

La oferta de dólares que se viene

En el último reporte a clientes de EconViews -del economista Miguel Kiguel- se plantea las fuentes de divisas para el resto del año, en un momento de tensión financiera internacional por la expectativa de suba de tasas de interés en los Estados Unidos.

"Esos dólares vendrían por varios lados. Se esperan mayores flujos financieros por colocaciones de ONs de las empresas, bonos provinciales y préstamos en dólares, que volvieron a acelerarse", refirió el informe.

"Además, todavía queda bastante cosecha por vender y las perspectivas para el trigo, que se comercializa en diciembre, son muy buenas. A esto se suma un petróleo que sigue cerca de u$s100 el barril y un saldo energético que volverá a crecer con las importaciones de gas del invierno terminadas", agregó Kiguel.

El informe de EconViews destacó que "si se da ese escenario, el Gobierno debería aprovechar para comprar unos u$s3.000 a u$s4.000 millones en lo que resta del año. Sería una señal que traería algo de calma a los inversores, porque con el mercado de deuda cerrado el Tesoro va a tener que comprar parte de esos dólares para pagar los vencimientos de 2027".

"Lo que estamos viendo es la tensión en el mercado cambiario. El BCRA prefiere comprar pocos dólares, aun con tasas de interés que repuntaron un poco. La conclusión es que la autoridad monetaria no quiere bajar el costo del dinero, con tal de mantener la paz cambiaria", apuntó, a su vez, el economista Martín Polo.

El reclamo del FMI: ¿lo escucharán?

La aparente estrategia oficial se choca con el pedido que el Fondo Monetario le acaba de realizar al equipo económico.

La posición del organismo es que el Banco Central acelere el ritmo de compras de dólares, aun cuando la cotización vaya para arriba. El argumento es que esa estrategia, lejos de generar dudas en el mercado, le dará una posición de fuerza al Gobierno.

Los técnicos de Washington argumentan que, actualmente, hay margen de sobra para avanzar en esa línea. La brecha entre la cotización del dólar mayorista -de $1.520- y el techo de la banda cambiaria es del 26%.

La postura es que el Gobierno no debería focalizarse en el proceso de desinflación en la actualidad ya que es más urgente y necesario que el Banco Central fortalezca el nivel de las reservas.

La sugerencia es similar a la que días pasado hizo la ex número dos del organismo Gita Gopinath.

"Argentina tiene que ajustar el tipo de cambio y comprar reservas más rápido", dijo la economista.

"Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente", apuntó la actual profesora en la Universidad de Harvard.

"Dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente; todo ello sin perder de vista las elecciones que se celebrarán el próximo año", completó.