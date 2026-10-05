El riesgo país cayó con fuerza y los ADR saltaron hasta 9,6% tras el triunfo de Bolsonaro

El optimismo se adueñó de la plaza financiera tras el resultado en Brasil. Saltaron ADR y el riesgo país cayó hasta los 599 puntos básicos

Las acciones y bonos argentinos cerraron este lunes con fuertes subas impulsadas por el resultado electoral en Brasil. El triunfo del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial desató un rally que se expandió por toda la región.

En ese contexto, el riesgo país argentino cayó con fuerza y perforó los 600 puntos básicos.

Los mercados celebraron con euforia. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 3,7% en pesos, cerrando en los 2.869.488 puntos. El panel líder venía golpeado: había retrocedido 4,4% la semana previa y cerró septiembre con una caída de 7,1%.

El resultado electoral de Brasil generó un efecto contagio inmediato en Argentina, con inversores apostando a que un real más fuerte y la presencia de un aliado natural dentro del Mercosur favorecerán los planes económicos del presidente Milei.

En Wall Street, los papeles argentinos brillaron con luz propia. Mercado Libre trepó 9,6%, liderando las ganancias entre los ADR locales. Le siguieron Banco Francés (+7,7%), Banco Supervielle (+7,6%) y Telecom (+7,1%).

El sector financiero motorrizó el rebote bursátil argentino. Los bancos aprovecharon la mejora del contexto regional para recuperar terreno perdido en las últimas ruedas.

Brasil votó y los mercados reaccionaron con fuerza

El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo protagonizó un salto espectacular de 8,9%, ubicándose en los 209.176 puntos. Fue la respuesta del mercado brasileño al triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta.

Los números finales sorprendieron a todos. Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Lula. Las encuestas previas no habían anticipado esta ventaja de dos puntos.

El balotaje está programado para el 25 de octubre. Ambos candidatos se preparan ahora para una segunda vuelta que definirá el futuro político de la mayor economía de Latinoamérica.

"Los activos financieros de Brasil reaccionaron con un contundente rally este lunes 5 de octubre, impulsados por la lectura pro-mercado que hicieron los inversores", explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

En los EEUU, los principales indicadores también cerraron en verde. Wall Street marcó ascensos entre 0,2% y 1,1%, con los valores tecnológicos recuperando impulso después de semanas complicadas.

El riesgo país perforó los 600 puntos básicos

Los bonos soberanos en dólares registraron ganancias de 2,1% en promedio. Tanto los Bonares como los Globales participaron del rally generalizado que vivieron los activos argentinos.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial entre las tasas de retorno de los bonos del Tesoro estadounidense y sus pares emergentes, descontó 49 unidades para Argentina (-7,6%), ubicándose en los 599 puntos básicos.

La consultora Max Capital destacó el impacto positivo para Argentina: "Consideramos que el resultado electoral de ayer en Brasil es favorable. La ventaja de dos puntos de Bolsonaro lo deja al borde de una victoria".

"Un real más fuerte, tasas más bajas y la presencia de un aliado natural dentro del Mercosur juegan a favor de los planes del presidente Milei", agregó la firma en su análisis matutino.

El Banco Central siguió comprando dólares

El dólar mayorista finalizó sin cambios en los $1.520 para la venta. El Banco Central mantuvo su política de intervención activa en el mercado cambiario.

La entidad monetaria adquirió u$s14 millones en la jornada. La semana previa había absorbido u$s369 M, consolidando su estrategia de reforzar reservas internacionales.

Las compras acumuladas del año se acercan a los u$s15.000 M. El BCRA busca fortalecer su posición antes de enfrentar los vencimientos de deuda del próximo año.

EEUU podría volver a asistir financieramente a Argentina

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de repetir la ayuda financiera brindada a Argentina. Sus declaraciones generaron expectativa en el mercado local.

"Consultado por Axios sobre la posibilidad de nuevas intervenciones en los mercados financieros, Bessent citó el caso de Argentina y señaló que EEUU podría volver a hacerlo", informó Max Capital.

En octubre de 2025, el Tesoro estadounidense compró moneda argentina y acordó un swap de divisas por u$s20.000 M con el BCRA. Ese respaldo fue clave para estabilizar el mercado cambiario en un momento crítico.

"La reciente suba del riesgo país junto con el mal contexto externo agregan presión al programa financiero 2027. Para conseguir los u$s5.000 M previstos de emisiones locales, la tasa a convalidar es más del 11%, algo que hasta hace poco era considerado caro", expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

Los próximos días serán clave para confirmar si este rebote se sostiene. El mercado argentino quedó expuesto a la evolución de las elecciones brasileñas y a las señales que lleguen desde Washington.