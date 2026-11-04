Tras la última negociación salarial, los valores básicos, adicionales y valores de movilidad de la seguridad privada registran subas históricas

Los empleados de seguridad privada comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 tienen nuevos salarios en noviembre de 2026. La actualización forma parte del acuerdo firmado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que fijó incrementos escalonados hasta diciembre.

El entendimiento contempla aumentos en los salarios básicos, una suma no remunerativa mensual y actualizaciones de viáticos y adicionales. Fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictada el 17 de julio de 2026.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en noviembre de 2026

En noviembre, el salario básico del Vigilador General es de $1.069.000. A ese importe se agregan $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos mensuales y una suma no remunerativa de $70.000.

De esta manera, el total conformado asciende a $1.864.000 brutos, antes de los descuentos correspondientes.

Para las demás categorías, los salarios básicos y los totales conformados de noviembre son los siguientes:

Vigilador Bombero: básico de $1.140.500 y total conformado de $1.950.600

y total conformado de Administrativo: básico de $1.173.400 y total conformado de $1.991.400

y total conformado de Vigilador Principal: básico de $1.210.200 y total conformado de $2.035.900

y total conformado de Verificación de Eventos: básico de $1.140.500 y total conformado de $1.950.600

Operador de Monitoreo: básico de $1.140.500 y total conformado de $1.950.600

Guía Técnico: básico de $1.173.400 y total conformado de $1.991.400

Instalador de Sistemas Electrónicos: básico de $1.210.200 y total conformado de $2.035.900

Controlador de Admisión y Permanencia General: básico de $1.069.000 y total conformado de $1.864.000

Los totales conformados incluyen el básico, el presentismo correspondiente a cada categoría, los viáticos mensuales de $545.000 y la suma no remunerativa de $70.000. Son importes brutos de referencia: el salario neto puede variar según los descuentos, la antigüedad, la jornada, las horas extras y otros conceptos particulares.

Cuánto aumentó el sueldo de seguridad privada respecto de octubre

La paritaria estableció una actualización mensual de los salarios básicos durante el segundo semestre de 2026.

Para el Vigilador General, el básico pasó de $1.053.200 en octubre a $1.069.000 en noviembre, una diferencia de $15.800, equivalente a aproximadamente 1,5%.

En octubre, el total conformado de esta categoría era de $1.827.200, integrado por un básico de $1.053.200, $180.000 de presentismo, $534.000 de viáticos y $60.000 de suma no remunerativa.

La evolución de los básicos entre ambos meses para las principales categorías fue:

Vigilador General y Controlador de Admisión y Permanencia General: de $1.053.200 a $1.069.000

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: de $1.123.000 a $1.140.500

Administrativo y Guía Técnico: de $1.155.100 a $1.173.400

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: de $1.191.000 a $1.210.200

Cuánto cobran los vigiladores por viáticos y otros adicionales

El acuerdo paritario también actualizó los viáticos para los trabajadores comprendidos en el convenio. En noviembre, el importe es de $21.800 por cada día efectivamente trabajado, con carácter no remunerativo.

En la escala salarial, el monto mensual computado por este concepto asciende a $545.000.

Además, se actualizaron otros adicionales contemplados en el CCT 507/07. El adicional aeroportuario es de $144.900 durante noviembre, mientras que el adicional Neuquén alcanza los $82.400 para los trabajadores comprendidos en ese régimen.

También se contempla un adicional vacacional remunerativo, fijo, transitorio y extraordinario de $21.800 por cada día de vacaciones efectivamente gozadas, con un máximo de 21 días.

Qué suma no remunerativa cobran los empleados de seguridad privada

La paritaria fijó una suma no remunerativa mensual para todas las categorías, con importes diferentes según el período: $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre.

Los importes se abonan por cada período y se extinguen con su pago, excepto el correspondiente a diciembre, que se incorporará a los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan su carácter no remunerativo, estas sumas no se computan para el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las horas extraordinarias ni la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tampoco generan equivalentes sobre adicionales como presentismo, antigüedad, nocturnidad y adicional aeroportuario, entre otros.

El acuerdo contempla condiciones específicas para los aportes y contribuciones aplicables a estos conceptos, incluidos los correspondientes a la obra social y los aportes sindicales.

Qué descuento tienen los empleados de seguridad por el aporte solidario del 2%

El acuerdo establece un aporte solidario del 2% del salario básico de convenio para los trabajadores comprendidos en el CCT 507/07.

La retención se calcula exclusivamente sobre el básico de cada categoría, sin incluir viáticos, presentismo ni otros adicionales. Las empresas actúan como agentes de retención y deben depositar los importes a la UPSRA.

En noviembre, el descuento representa $21.380 para el Vigilador General y el Controlador de Admisión y Permanencia General. Para el Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo asciende a $22.810; para el Administrativo y el Guía Técnico, a $23.468; y para el Vigilador Principal y el Instalador de Sistemas Electrónicos, a $24.204.

El aporte tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cuánto cobra un empleado de seguridad privada en diciembre de 2026

En diciembre se aplicará el último tramo de la actualización salarial acordada entre UPSRA y CAESI. Para el Vigilador General, el básico llegará a $1.085.000, frente a los $1.069.000 de noviembre.

Los salarios básicos previstos para ese mes serán de $1.159.500 para el Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo; $1.194.000 para el Administrativo; $1.232.300 para el Vigilador Principal y el Instalador de Sistemas Electrónicos; y $1.193.900 para el Guía Técnico. El Controlador de Admisión y Permanencia General tendrá un básico de $1.085.000.

Al incorporar los adicionales previstos en la escala, los totales conformados de diciembre serán de $1.930.000 para el Vigilador General y el Controlador de Admisión y Permanencia General; $2.019.600 para el Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo; $2.062.000 para el Administrativo; $2.108.000 para el Vigilador Principal y el Instalador de Sistemas Electrónicos; y $2.061.900 para el Guía Técnico.

Para el Vigilador General, el total de $1.930.000 se compone de $1.085.000 de básico, $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos y $120.000 de suma no remunerativa.

La paritaria tiene vigencia salarial desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026 y forma parte del Anexo X del CCT 507/07. La suma no remunerativa de diciembre pasará a integrar los básicos desde enero de 2027.