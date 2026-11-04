Un relevamiento sobre el costo de vida de personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires reveló una profunda brecha en el acceso a servicios básicos

La canasta de consumo para personas adultas mayores que elabora la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires registró en septiembre valores de hasta $3.077.375 para una pareja de jubilados con vivienda propia y cobertura de medicina prepaga. Para una mujer de 75 años o más que vive sola y es propietaria, el gasto mensual estimado fue de $963.253. En noviembre, la jubilación mínima con el bono extraordinario de $70.000 alcanza los $514.158,46.

Los informes de septiembre también muestran cuánto representan los alimentos, la vivienda, la salud, los medicamentos, el transporte, el mantenimiento del hogar y los gastos personales dentro del presupuesto mensual. La medición contempla seis tipos de hogares y registra aumentos interanuales de entre 34,2% y 38,7% en el costo total de las canastas.

La comparación con los haberes previsionales permite dimensionar la diferencia entre los ingresos de quienes cobran la prestación mínima y los gastos estimados para cubrir las necesidades de una persona mayor. Sin embargo, los períodos no son coincidentes: los valores de consumo corresponden a septiembre, mientras que las jubilaciones y pensiones son las vigentes en noviembre de 2026.

Cuánto cuesta la canasta de consumo para adultos mayores

El sistema de canastas de la Defensoría del Pueblo porteña calcula el monto necesario para cubrir gastos vinculados con una alimentación adecuada, condiciones habitacionales dignas, medicamentos, cuidados, vestimenta y esparcimiento, entre otros consumos básicos.

El relevamiento contempla seis perfiles. Los primeros tres corresponden a parejas de un varón y una mujer en edad jubilatoria, de hasta 74 años: una con vivienda propia, otra con vivienda propia y prepaga y una tercera que alquila. Los otros tres casos corresponden a mujeres de 75 años o más que viven solas: una propietaria, otra propietaria con prepaga y una tercera que alquila.

En septiembre, los valores mensuales fueron los siguientes:

Pareja con vivienda propia: $1.742.128 , con un aumento de 1,6% respecto de agosto

, con un aumento de 1,6% respecto de agosto Pareja con vivienda propia y prepaga: $3.077.375 , con una suba mensual de 1,9%

, con una suba mensual de 1,9% Pareja que alquila: $2.552.915 , con un incremento de 1,1%

, con un incremento de 1,1% Mujer de 75 años o más con vivienda propia: $963.253 , con una variación de 1,5%

, con una variación de 1,5% Mujer de 75 años o más con vivienda propia y prepaga: $1.630.876 , con un aumento de 1,8%

, con un aumento de 1,8% Mujer de 75 años o más que alquila: $1.563.201, con una suba de 1%

En la comparación interanual, la canasta de la pareja propietaria aumentó 38,4%; la de la pareja propietaria con prepaga, 34,6%; y la de la pareja que alquila, 34,3%. Para los hogares unipersonales, las variaciones fueron de 38,7% en el caso de la mujer propietaria, 35% para la propietaria con prepaga y 34,2% para quien alquila.

Desde enero hasta septiembre, los incrementos acumulados fueron de 18,7% para la pareja propietaria; 20,4% para la pareja con prepaga; 17,8% para la pareja inquilina; 19,1% para la mujer propietaria; 20,5% para la mujer propietaria con prepaga y 17% para la mujer que alquila.

Cuánto se necesita por día para cubrir los gastos

El informe también calcula el costo diario de cada canasta. Para una pareja con vivienda propia, el gasto total equivale a $58.071 por día. En el caso de una pareja con prepaga asciende a $102.579 diarios, mientras que para una pareja que alquila llega a $85.097.

En los hogares unipersonales, el valor diario es de $32.108 para una mujer propietaria, $54.363 para una propietaria con prepaga y $52.107 para una mujer que alquila.

La alimentación representa $21.839 diarios para las parejas y $9.214 para las mujeres que viven solas. En los hogares de dos personas, los bienes y servicios básicos del hogar suman $19.367 diarios cuando son propietarios y $46.393 cuando alquilan. Para una mujer propietaria, ese componente equivale a $12.751 por día y, para una inquilina, a $32.750.

En salud, el gasto diario estimado es de $6.384 para las parejas sin prepaga y para las mujeres sin esa cobertura. En los hogares que pagan un seguro de salud, el valor diario asciende a $50.892 para la pareja y a $25.615 para la mujer sola. El mantenimiento del hogar representa $2.466 diarios para las parejas y $3.210 para las mujeres; los bienes y servicios personales, $8.015 y $3.572, respectivamente.

Qué gastos incluye la canasta de adultos mayores

La Defensoría divide los consumos en cinco grandes componentes: alimentación; bienes y servicios básicos del hogar; salud; mantenimiento de la vivienda; y bienes y servicios personales.

La canasta alimentaria se calcula a partir de una estimación propia que considera los requerimientos calóricos y la relación entre proteínas, grasas e hidratos de carbono que debe satisfacer la dieta de este grupo poblacional. Para los servicios de vivienda se tienen en cuenta el tamaño del hogar y los consumos promedio. Los restantes rubros se estiman mediante coeficientes sobre el gasto alimentario y pautas de consumo de esta población relevadas por la Encuesta Nacional de Hogares 2017/18. Los componentes se valorizan con precios de la Ciudad de Buenos Aires.

En septiembre, la alimentación de una pareja demandó $655.184 mensuales, mientras que para una mujer sola el costo fue de $276.416. En ambos casos, el rubro aumentó 2,5% respecto de agosto.

En el presupuesto de una pareja, las carnes y sus derivados representaron $249.397; los vegetales y las frutas, $155.085; los productos lácteos, $104.601; y los cereales y panificados, $83.475. A esos rubros se sumaron $23.138 en azúcar y dulces, $7.104 en aceites, $10.611 en bebidas y $21.771 en otros alimentos.

Para una mujer sola, el gasto en carnes y derivados fue de $105.218; en vegetales y frutas, $65.429; en lácteos, $44.130; y en cereales y panificados, $35.217. El resto se distribuyó entre azúcar y dulces ($9.762), aceites ($2.997), bebidas ($4.477) y otros alimentos ($9.185).

Vivienda, servicios y transporte: cuánto cuesta mantener un hogar

El componente de bienes y servicios básicos del hogar incluye alquiler, expensas, gas, electricidad, agua, comunicaciones y transporte.

Para una pareja, los gastos mensuales considerados fueron de $810.787 en alquiler, cuando corresponde; $202.697 en expensas; $33.537 en gas; $27.256 en electricidad; $27.134 en agua; $85.502 en comunicaciones y $204.887 en transporte.

En el caso de una mujer sola, el alquiler estimado fue de $599.948. Las expensas representaron $149.987; el gas, $29.653; la electricidad, $26.255; el agua, $22.805; las comunicaciones, $58.667; y el transporte, $95.176.

Por eso, el costo de los bienes y servicios básicos del hogar fue de $581.012 para una pareja propietaria y de $1.391.799 para una pareja que alquila. En el caso de una mujer sola, el componente llegó a $382.543 si tiene vivienda propia y a $982.492 si alquila.

Cuánto se destina a salud y medicamentos

La canasta de salud contempla productos y servicios médicos y terapéuticos, además de seguros de salud. El informe distingue el gasto en atención y productos médicos del costo de una cobertura prepaga.

En septiembre, los productos y servicios médicos y terapéuticos sumaron $191.528 para una pareja y $100.833 para una mujer sola. En ambos casos, el rubro aumentó 2,2% frente al mes anterior.

Para quienes cuentan con prepaga, el informe incorporó un gasto mensual de $1.335.246 para una pareja y de $667.623 para una mujer sola. De esa manera, la canasta total de salud alcanzó $1.526.774 para la pareja con cobertura y $768.457 para la mujer que vive sola y paga un seguro médico.

El informe también incluye el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) de la Defensoría del Pueblo porteña, que registró un aumento de 1,4% en septiembre y una variación interanual de 27,7%.

El indicador releva 99 productos correspondientes a 34 drogas o principios activos, elaborados por 38 laboratorios con alta y baja participación en el mercado. Su canasta está integrada por nueve categorías: analgésicos; antibióticos y antisépticos; antihistamínicos; antiinflamatorios; cardiovasculares y medicamentos para la presión; dermatológicos; digestivos; psicofármacos y vitaminas. El mes base del índice es julio de 2025.

Entre las categorías, los mayores aumentos mensuales se registraron en medicamentos cardiovasculares y para la presión, con 2,3%; antibióticos y antisépticos, con 2%; y psicofármacos, con 1,5%. También subieron los digestivos (1,3%), las vitaminas (1,2%), los analgésicos (1,1%), los antihistamínicos (1%), los antiinflamatorios (0,9%) y los dermatológicos (0,8%).

En la comparación interanual, los psicofármacos encabezaron las subas, con 36,5%, seguidos por los medicamentos cardiovasculares y para la presión (33,9%), los dermatológicos (28,2%), los analgésicos y los antibióticos y antisépticos (26,4% en ambos casos), las vitaminas (25%), los antihistamínicos (24,5%), los digestivos (23,2%) y los antiinflamatorios (16,8%).

El relevamiento por principio activo mostró aumentos destacados en el acenocumarol, con 5,3%; la amoxicilina y la iodopovidona, con 2,8% cada uno; el pantoprazol, con 2,2%; y la vitamina C, con 2,1%. En cambio, 30 productos no registraron variaciones de precios durante el período relevado.

El informe también comparó los precios según la participación de los laboratorios en el mercado. En los de alta participación, el promedio pasó de $1.134.848,16 a $1.154.592,44, con una suba de 1,7%. En los de baja participación, pasó de $692.255,98 a $700.569,92, con un incremento de 1,2%. La diferencia entre ambos promedios fue de 0,5 puntos porcentuales.

Mantenimiento del hogar, indumentaria y esparcimiento

La canasta contempla además los gastos para mantener la vivienda y cubrir consumos personales. En el caso de las parejas, el mantenimiento del hogar sumó $73.967 mensuales: $31.285 en bienes durables para equipar la vivienda, $18.455 en servicio doméstico y de asistencia y $24.227 en artículos de limpieza.

Para una mujer sola, ese componente llegó a $96.313. El informe asignó $16.020 al equipamiento de la vivienda, $70.073 al servicio doméstico y de asistencia y $10.221 a los artículos de limpieza.

Los bienes y servicios personales de una pareja sumaron $240.437: $72.318 para cuidado personal, $86.843 para indumentaria y $81.276 para esparcimiento.

En el caso de una mujer sola, el total fue de $107.147. El informe calculó $29.483 para cuidado personal, $43.375 para indumentaria y $34.290 para esparcimiento.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026

En noviembre, los haberes previsionales aumentaron 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

Con esa actualización, la jubilación mínima quedó en $444.158,46. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo reciben un total de $514.158,46.

La jubilación máxima se ubicó en $2.988.765,82. Ese haber no recibe el bono extraordinario.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto de noviembre es de $355.326,77. Con el bono completo, llega a $425.326,77. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez ascienden a $310.910,92 y, con el refuerzo de $70.000, alcanzan los $380.910,92.

La pensión para madres de siete hijos o más equivale al haber mínimo. Por eso, con el bono completo, también llega a $514.158,46.

El refuerzo se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima o un haber inferior. Para quienes perciben un monto superior a la mínima, el bono se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope de $514.158,46. Quienes superan ese límite no reciben el adicional.

La diferencia entre la canasta y los haberes previsionales

La comparación entre los valores de septiembre y los ingresos de noviembre permite observar cuánto representa la jubilación mínima frente al costo estimado de los consumos de una persona mayor.

Una mujer de 75 años o más que vive sola y tiene vivienda propia necesitó $963.253 en septiembre para cubrir la canasta calculada por la Defensoría. Frente a ese monto, una jubilada que cobra la mínima y recibe el bono completo dispone en noviembre de $514.158,46. La diferencia es de $449.094,54: ese ingreso equivale a aproximadamente el 53,4% del gasto estimado.

Si la mujer vive en una vivienda alquilada, la canasta asciende a $1.563.201. En ese escenario, la distancia con el haber mínimo más el bono es de $1.049.042,54. Para una mujer sola que es propietaria y paga prepaga, el gasto llega a $1.630.876, con una diferencia de $1.116.717,54 frente al mismo ingreso previsional.

En el caso de una pareja en la que ambos integrantes cobran la jubilación mínima y reciben el bono completo, el ingreso conjunto suma $1.028.316,92. La canasta de septiembre para una pareja propietaria fue de $1.742.128, por lo que la diferencia asciende a $713.811,08. Si esa pareja paga prepaga, el gasto estimado llega a $3.077.375 y la brecha es de $2.049.058,08. Para una pareja que alquila, la canasta de $2.552.915 supera en $1.524.598,08 el ingreso conjunto considerado.