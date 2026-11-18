El Banco Central sumó compras por octava rueda consecutiva y ya suma u$s341 millones en lo que va de noviembre. Por qué cayeron las reservas

El Banco Central (BCRA) mantuvo las compras de dólares por octava rueda consecutiva, pero las reservas cayeron por una baja en la cotización del oro.

Este miércoles, el Banco Central sumó otros u$s11 millones y las reservas brutas cerraron u$s49.551 millones, u$s190 millones por debajo del nivel del martes. Esta reducción en el nivel de reservas se explicó fundamentalmente por una caída en la cotización del oro, que cedió en torno al 2%.

En lo que va de noviembre, el BCRA lleva comprados u$s341 millones, cifra que se ubica por debajo del nivel de compras de los primeros 18 días del mes pasado: en el mismo período, había comprado u$s982 millones.

En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula compras por u$s16.306 millones, ya muy por encima de la meta de u$s10.000 prevista a comienzo del 2026 contemplada por el FMI.

El dólar subió y la brecha tocó máximo en 13 meses

El dólar oficial alcanzó este miércoles 18 de noviembre un nuevo máximo nominal, en una rueda con escaso volumen de operaciones en el mercado de contado y una mayor intervención compradora del Banco Central (BCRA). Aun con las últimas subas, el tipo de cambio acumula en 2026 un avance muy inferior al de los precios, lo que profundiza la apreciación real del peso.

En el segmento mayorista, la cotización aumentó $7,50 y terminó la jornada en $1.559,50. En tanto, el dólar minorista avanzó $5 y cerró a $1.580 para la venta en el Banco Nación. El promedio minorista que releva diariamente el BCRA se ubicó en torno a los $1.580,161.

En ese escenario, el dólar financiero (CCL) que usan las empresas para girar al exterior, volvió a subir con fuerza y estiró la brecha con el mayorista al 10%, la más elevada en más de un año: la última vez que había estado en niveles similares fue a fines de septiemnre y principios de octubre del 2025, antes de las elecciones legislativas.

Con el minorista, la diferencia es del 8,5%.

En el mercado informal, el dólar blue registró un salto de $25 y se negoció a $1.630, con lo que alcanzó un nuevo máximo nominal. Así, la diferencia respecto del tipo de cambio mayorista quedó cerca del 4,5%.

Los dólares financieros también operaron en terreno positivo. El MEP avanzó un 1,5% y llegó a $1.608,09, mientras que el contado con liquidación (CCL) subió un 0,7%, hasta los $1.708,22. De esta manera, la brecha es la mayor en 13 meses.

De acuerdo con los datos aportados por Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, el volumen negociado alcanzó los u$s356.671 millones en el segmento de contado y otros u$s1.529 millones en el mercado de futuros. Desde el mercado también señalaron que hubo una fuerte actividad en los instrumentos vinculados al dólar de enero.

"Muchísimo operado en USD Linked de enero, herramienta que usa el Gobierno para mantener a raya el oficial", señaló una fuente del mercado.

La City pone la lupa en las reservas del BCRA y su poder de fuego

Una de las preguntas claves en el debate sobre el tipo de cambio es cuál será el verdadero "poder de fuego" del Banco Central en caso de que en 2027 haya, como se prevé, un aumento en la demanda de dólares por parte de los ahorristas. Y surgen advertencias inquietantes, como por ejemplo que hay apenas una cuarta parte de los dólares necesarios para calmar al mercado.

A pesar del publicitado argumento oficial de la "bazooka de dólares", lo cierto es que en el mercado financiero se sigue considerando como dato clave el número de reservas netas del BCRA. Es decir, los dólares que realmente habrá en caja disponibles para ser usados.

Y la cuenta implica restar de los u$s49.000 millones de reservas brutas del Central, los rubros que no pueden ser usados para vender divisas en el mercado. En primer lugar, está el rubro de los encajes bancarios -es decir, buena parte de los ahorros que los depositantes tienen en el sistema bancario, y que por obligación regulatoria quedan en el BCRA-. Esto representa una tercera parte de las reservas totales, nada menos que u$s16.700 millones.

Además, hay que considerar el fondo de garantías Sedesa, más obligaciones del Central con organismos internacionales, más la devolución de un préstamo "repo" y la necesidad de pagar los vencimientos del Bopreal. Esto agrega otros u$s6.000 millones.

Y, finalmente, hay que restar el swap con el Banco Popular de China, que actualmente también engrosan las reservas brutas. Al "limpiar" esos rubros, las reservas netas son unos u$s7.300 millones, según la estimación que hizo la consultora Yier.

Es cierto que no es una cifra despreciable, sobre todo si se la compara con la situación, mucho más precaria, que tenía el Central durante la campaña electoral previa a las legislativas de 2025. Pero, aun así, hay advertencias en el sentido de que lo que hay en la caja del BCRA no alcanza.

Cuál es el potencial de dolarización

El problema es que, del otro lado del mostrador, habrá una demanda alta de dólares, que será mayor cuanta más incertidumbre haya respecto del resultado electoral.

No siempre hay coincidencia entre los economistas respecto de qué tan grande es la masa de pesos que potencialmente podría correr hacia el dólar. Si se toma la base monetaria que informa el BCRA, que es de $50 billones, esto implicaría un potencial dolarizador de u$s31.000 millones -tomando como referencia el dólar minorista de Banco Nación-

En otras palabras, una cantidad de pesos que supera en 50% las reservas líquidas y que cuadruplica el monto de reservas netas.

Si, en cambio, se consideran otros agregados monetarios que incluyen depósitos, la situación empeora considerablemente. El llamado "M2 transaccional privado", que equivale al dinero circulante más los depósitos, más los pesos depositados en cuentas corrientes y cajas de ahorro, implica un potencial dolarizador es de $67,9 billones, según el informe más reciente del BCRA -con datos al 11 de noviembre-.

Sí, además, se consideran los depósitos a plazo fijo -el agregado M3- entonces la cifra sube a $194 billones. Pero hay economistas que sugieren tomar como dato de referencia un agregado más abarcativo, el M4, que también incluye bonos de deuda pública con vencimiento a menos de un año.

Ese sería el monto máximo de pesos que podrían dolarizarse, en caso de una situación de corrida generalizada. Según el ex viceministro Gabriel Rubinstein -que sufrió en carne propia la corrida de 2022 y 2023- estima que ese máximo potencial dolarizador equivale a u$s130.000 millones al tipo de cambio oficial -serían unos u$s128.000 millones al cambio del Banco Nación-.

Las reservas no alcanzan

"Considero que contar con una fracción de ello en reservas ‘usables’, del orden del 25% o 30%, sería suficiente para enfrentar/ disuadir una corrida importante", apuntó Rubinstein, en un debate con otros economistas respecto de qué tan grave puede ser la dolarización pre-electoral.

Según ese criterio, el BCRA debería contar con al menos u$s32.000 millones disponibles para enfrentar una dolarización masiva. Es una cifra, por otra parte, que coincide con el cálculo que otros analistas están haciendo respecto del potencial de dolarización de carteras.

Por caso, Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, estima que los ahorristas comprarán unos u$s30.000 millones en el año electoral. Eso implica un promedio de u$s2.500 millones al mes, una cifra que ya actualmente se está constatando.

Si, en cambio, se produjera una situación similar a la de 2025, la dolarización podría ser más alta, dado que en el momento más caliente de la campaña electoral la demanda de los ahorristas llegó a u$s5.000 millones mensuales.

Medido en términos de base monetaria, el BCRA informó que la caída en la demanda de pesos fue de tal magnitud que se dolarizó casi un 50% del M2 privado transaccional. En precios de hoy, eso implicaría una magnitud de u$s34.000 millones.