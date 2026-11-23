El cierre del año suma presión a quienes emplean personal de casas particulares con nuevas cargas, pagos extras y obligaciones fiscales clave

Aguinaldo vence en diciembre. Sueldo de diciembre puede pagarse en enero 2027 para mensualizados.

El cierre de 2026 concentra varias obligaciones para los empleadores de personal de casas particulares. Además de pagar los salarios con los aumentos establecidos para noviembre y diciembre, deberán ingresar los aportes y contribuciones a la seguridad social, abonar la cobertura de riesgos del trabajo (ART) y liquidar la segunda cuota del aguinaldo.

La planificación de esos pagos requiere distinguir los períodos trabajados de sus respectivos vencimientos. En particular, el aguinaldo correspondiente al segundo semestre debe abonarse en diciembre, mientras que el sueldo de ese mes podrá pagarse durante los primeros días hábiles de enero de 2027, en el caso del personal mensualizado.

También deberán contemplarse los adicionales salariales, las vacaciones, las horas extras y las obligaciones de registración y documentación laboral. El cumplimiento de estos conceptos es responsabilidad del empleador, independientemente de la cantidad de horas semanales que trabaje la persona contratada.

Qué debe pagar el empleador por una empleada doméstica en noviembre

Durante noviembre, el empleador debe afrontar dos obligaciones correspondientes a períodos diferentes:

El salario de noviembre, con el incremento del 1,6% establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)

establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) Los aportes, las contribuciones previsionales y la ART correspondientes a octubre

El aumento salarial fue dispuesto mediante la Resolución 6/2026 y las escalas fueron rectificadas por la Resolución 7/2026. Los valores mínimos dependen de la categoría y de la modalidad de contratación.

Para una jornada mensual completa, los salarios mínimos de noviembre son:

Supervisores: $614.186,76 con retiro y $677.369,70 sin retiro

y Personal para tareas específicas: $574.828,75 con retiro y $633.158,89 sin retiro

y Caseros: $562.284,09

Asistencia y cuidado de personas: $562.284,09 con retiro y $619.810,80 sin retiro

y Personal para tareas generales: $511.639,37 con retiro y $562.284,09 sin retiro

Para quienes cobran por hora, los mínimos son:

Supervisores: $4.923,44 con retiro y $5.339,08 sin retiro

y Tareas específicas: $4.695,59 con retiro y $5.093,82 sin retiro

y Caseros: $4.447,11

Asistencia y cuidado de personas: $4.447,11 con retiro y $4.918,66 sin retiro

y Tareas generales: $4.170,52 con retiro y $4.447,11 sin retiro

A estos importes se suma la incorporación al salario básico del último tramo de la suma no remunerativa abonada en agosto. El cronograma estableció su incorporación progresiva: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Los importes originales de esa suma extraordinaria fueron de $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas semanales, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas y $20.000 para quienes trabajaban 16 horas o más.

Cuánto debe pagar el empleador a ARCA en noviembre

Además del salario, el empleador debe ingresar mensualmente los importes correspondientes al régimen de seguridad social y a la ART. Los montos varían según la cantidad de horas semanales trabajadas y la situación previsional de la persona contratada.

En noviembre vencen los importes correspondientes a octubre. Para el personal activo mayor de 18 años, los valores son:

Menos de 12 horas semanales: $10.856,52

Desde 12 y menos de 16 horas: $17.007,37

16 horas semanales o más: $44.784,77

Para el personal de entre 16 y 18 años, los importes son:

Menos de 12 horas: $10.126,62

Desde 12 y menos de 16 horas: $15.547,89

16 horas o más: $42.655,98

En el caso de trabajadores jubilados, los valores ascienden a:

Menos de 12 horas: $8.771,67

Desde 12 y menos de 16 horas: $13.144,07

16 horas o más: $19.090,22

Los importes incluyen los conceptos correspondientes a obra social, contribuciones previsionales y ART, según la situación de cada trabajador.

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que el pago que realiza el empleador a través de ARCA reúne conceptos con distinto tratamiento: los aportes personales de la trabajadora se descuentan de su remuneración, mientras que las contribuciones previsionales y la cobertura de ART integran las obligaciones económicas del empleador.

La cuota de ART es obligatoria y debe ingresarse incluso cuando la persona trabaja menos de 12 horas semanales.

Qué aumento deberá pagar el empleador en diciembre

En diciembre se aplicará otro incremento del 1,6% sobre las remuneraciones mínimas de noviembre. La actualización alcanza a todas las categorías y modalidades de contratación y fue establecida por la Resolución 6/2026 de la CNTCP, con las correcciones introducidas por la Resolución 7/2026.

Para una jornada mensual completa, los empleadores deberán tomar como referencia los siguientes valores:

Supervisores: $624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro

y Personal para tareas específicas: $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro

y Caseros: $571.280,64

Asistencia y cuidado de personas: $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro

y Personal para tareas generales: $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro

Para quienes cobran por hora, los mínimos serán:

Supervisores: $5.002,21 con retiro y $5.424,50 sin retiro

y Tareas específicas: $4.770,72 con retiro y $5.175,33 sin retiro

y Caseros: $4.518,27

Asistencia y cuidado de personas: $4.518,27 con retiro y $4.997,36 sin retiro

y Tareas generales: $4.237,25 con retiro y $4.518,27 sin retiro

Estos valores son los pisos salariales que debe respetar el empleador. Se pueden acordar remuneraciones superiores, pero no inferiores a las fijadas para cada categoría y modalidad.

A la remuneración básica también deben incorporarse los adicionales que correspondan:

Antigüedad: equivale al 1% del salario por cada año de antigüedad con el mismo empleador. Se computa desde el 1 de septiembre de 2020

con el mismo empleador. Se computa desde el 1 de septiembre de 2020 Zona desfavorable: representa un adicional del 31% sobre la remuneración y corresponde cuando el lugar de prestación de tareas se encuentra en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o el partido bonaerense de Patagones

Por lo tanto, al liquidar diciembre, el empleador debe verificar la categoría, la modalidad con o sin retiro, la cantidad de horas y los adicionales aplicables. La escala mínima no reemplaza el cálculo de esos conceptos.

Cuánto deberá pagar el empleador a ARCA en diciembre

En diciembre también habrá que ingresar los aportes, las contribuciones y la ART correspondientes a noviembre. ARCA publicó los siguientes importes para el personal activo mayor de 18 años:

Menos de 12 horas semanales: $10.953,66

Desde 12 y menos de 16 horas: $17.162,80

16 horas semanales o más: $45.024,63

Para el personal de entre 16 y 18 años, los valores serán:

Menos de 12 horas: $10.223,76

Desde 12 y menos de 16 horas: $15.703,32

16 horas o más: $42.895,84

En el caso de trabajadores jubilados, los importes serán:

Menos de 12 horas: $8.868,81

Desde 12 y menos de 16 horas: $13.299,50

16 horas o más: $19.330,08

Estos son los valores oficiales correspondientes a noviembre, con vencimiento en diciembre de 2026.

Es importante recordar que los aportes y contribuciones se ingresan a mes vencido, mientras que la cuota de ART se paga a mes en curso. Por eso, el importe total reúne conceptos que no necesariamente corresponden al mismo período de cobertura.

Cuándo debe pagar el empleador el aguinaldo de diciembre

Otra obligación central del cierre del año es el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El artículo 26 de la Ley 26.844 establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota, el empleador debe comparar los salarios correspondientes al período julio-diciembre y tomar como referencia el mes de mayor remuneración.

El SAC debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre. Por lo tanto, no corresponde postergar ese pago hasta enero junto con el sueldo mensual.

El aumento salarial del 1,6% previsto para diciembre puede modificar el cálculo. Si el salario de ese mes resulta el más alto del semestre, será la base para determinar el medio aguinaldo.

Por ejemplo, si una empleada de tareas generales con retiro trabajó durante todo el semestre y su mejor remuneración mensual fue de $519.825,60, el empleador deberá pagarle $259.912,80 en concepto de SAC.

Para una trabajadora de la misma categoría sin retiro, con una remuneración de $571.280,64, el aguinaldo será de $285.640,32, siempre que ese importe represente su mayor remuneración del semestre.

En ambos casos, el cálculo debe incluir los conceptos remunerativos que correspondan, como antigüedad, zona desfavorable y horas extras.

Si la relación laboral comenzó después de julio o no comprende los seis meses completos, el empleador deberá liquidar el aguinaldo en forma proporcional al tiempo trabajado durante el semestre.

Cuándo debe pagar el sueldo de diciembre y qué obligaciones tiene en enero

El sueldo correspondiente a diciembre debe liquidarse con los valores salariales vigentes durante ese mes, aunque el pago se concrete en enero de 2027.

El artículo 19 de la Ley 26.844 establece que las remuneraciones del personal mensualizado deben abonarse dentro del cuarto día hábil posterior al vencimiento de cada mes calendario.

En consecuencia, el empleador tendrá plazo hasta el jueves 7 de enero de 2027 para pagar el sueldo de diciembre, considerando que el 1 de enero es feriado y los días 2 y 3 son sábado y domingo.

Para quienes cobran por hora o jornal, la norma establece que el pago debe realizarse al finalizar cada jornada o cada semana, según lo convenido entre las partes.

La diferencia entre ambos conceptos es importante para organizar los pagos: el aguinaldo debe abonarse en diciembre, mientras que el salario mensual de diciembre puede acreditarse en enero para el personal mensualizado.

El empleador deberá emitir el recibo correspondiente al período diciembre y conservar la documentación que acredite el pago. Que el sueldo se abone en enero no modifica la escala que debe utilizarse para liquidarlo.

Qué otras obligaciones laborales debe cumplir el empleador

El cumplimiento de las obligaciones salariales y previsionales no agota las responsabilidades de quienes contratan personal de casas particulares. La Ley 26.844 establece otros derechos que deben garantizarse durante toda la relación laboral.

1. Registrar la relación laboral ante ARCA

El empleador debe dar de alta a la trabajadora desde el comienzo de la prestación de servicios. La obligación alcanza a todas las modalidades de contratación, incluso cuando la persona trabaja pocas horas por semana o presta servicios con retiro para distintos empleadores.

En el registro deben consignarse los datos personales, la fecha de ingreso, la categoría, la cantidad de horas semanales, la modalidad de trabajo y la remuneración. Si cambian las condiciones de contratación, corresponde actualizar la información.

2. Contratar y mantener vigente la ART

El empleador debe contar con una cobertura de riesgos del trabajo para proteger a la persona contratada frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La contratación es obligatoria, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. La cuota se ingresa junto con los pagos mensuales correspondientes a la seguridad social.

3. Emitir el recibo de sueldo electrónico

Desde las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 y la reglamentación de ARCA, el recibo debe confeccionarse electrónicamente mediante el servicio habilitado para el personal de casas particulares.

La Resolución General 5912/2026 incorporó el denominado Recibo Asistido, una herramienta que calcula determinados conceptos salariales y permite al empleador aceptar o modificar los importes sugeridos.

Sin embargo, el sistema no reemplaza la responsabilidad del empleador de verificar la liquidación, incorporar los adicionales correspondientes y controlar que los importes sean correctos.

Además, cuando el salario se paga en efectivo o la trabajadora solicita una copia impresa, el recibo electrónico debe imprimirse por duplicado. El empleador debe conservar el ejemplar firmado por la trabajadora. Si el pago se realiza por medios electrónicos, también debe guardar el comprobante de la operación.

4. Pagar las vacaciones

Las vacaciones anuales son pagas y su extensión depende de la antigüedad de la trabajadora:

14 días corridos: hasta cinco años de antigüedad

hasta cinco años de antigüedad 21 días corridos: más de cinco y hasta diez años

más de cinco y hasta diez años 28 días corridos: más de diez y hasta veinte años

más de diez y hasta veinte años 35 días corridos: más de veinte años

El empleador debe otorgarlas entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo, comunicar la fecha con 20 días de anticipación y pagar la remuneración correspondiente antes de que comiencen.

5. Liquidar las horas extras

Cuando la trabajadora realiza tareas fuera de su jornada habitual, el empleador debe pagar las horas suplementarias con los recargos legales:

50% adicional en días comunes

en días comunes 100% adicional los sábados después de las 13, domingos y feriados

También debe respetar los límites de jornada y los descansos establecidos por el régimen.

6. Proveer ropa, elementos de trabajo y alimentación

El empleador debe proporcionar los elementos necesarios para realizar las tareas y garantizar alimentación suficiente y adecuada, de acuerdo con la modalidad de contratación y la duración de la jornada.

7. Respetar las licencias laborales

También debe garantizar las licencias previstas por la Ley 26.844, entre ellas las correspondientes a enfermedad, maternidad, matrimonio y fallecimiento de familiares, según los plazos y condiciones establecidos para cada situación.

En definitiva, los empleadores de personal de casas particulares deberán organizar el cierre de 2026 contemplando distintos compromisos: pagar los salarios actualizados, ingresar los conceptos de seguridad social y ART, liquidar el aguinaldo y emitir los recibos correspondientes.

La diferencia entre el vencimiento del SAC y el del sueldo mensual de diciembre será especialmente importante: el primero debe abonarse en la última jornada laboral del año, mientras que el segundo podrá pagarse hasta el 7 de enero de 2027 para el personal mensualizado.