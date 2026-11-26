Hace una semana debutó en Wall Street la firma de IA tras la plataforma Claude, y analistas muestran cautela. Qué pasó con su precio

Hace una semana, empezó a cotizar una de las empresas con mayor valuación bursátil de la historia, Anthropic, la compañía de inteligencia artificial creadora de Claude, y el dato es que el precio de las acciones se ubica en la actualidad en el mismo nivel con el que salió inicialmente a cotizar: alrededor de u$s83.

En concreto, si bien este jueves, 26 de noviembre, no hubo actividad en los mercados estadounidenses por el feriado del Día de Acción de Gracias, el día anterior Anthropic (ANT) había cerrado a u$s82,79, aumentando en esa jornada 1%. Y en el post-market se acomodó a u$s84,25, otro 1,8% adicional de suba.

Es decir, se mantiene estable en el precio inicial de su OPI, cuando debutó a u$s83 el jueves pasado, por encima del rango previsto en la previa de u$s70 a u$s78, por lo que amplió la oferta a 980 millones de acciones y recaudó más de u$s81.000 millones, por lo que se transformó en la mayor salida a bolsa de la historia.

Durante esa primera rueda, su cotización llegó a tocar un techo de hasta u$s115 en un momento, y luego descendió para cerrar a u$s97.

Por otro lado, el volumen negociado en la actualidad es casi un tercio al de su debut.

Una valuación exigente que genera cautela entre los expertos

"Con ingresos de u$s16.300 millones en el primer semestre, la compañía factura a un ritmo cercano a u$s33.000 millones anuales. A u$s83 previstos por acción, vale alrededor de u$s1,1 billones, unas 33 veces sus ventas anualizadas. Cabe aclarar que es un nivel muy exigente, que solo se justifica si el crecimiento se sostiene y si la ganancia operativa del segundo trimestre se consolida, en un contexto de compromisos de inversión en infraestructura muy elevados", detalla Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Por eso, tras la euforia de la primera rueda, Anthropic cayó en la crisis que sufren el resto de las empresas de inteligencia artificial, causada por los enormes gastos que implican las inversiones en desarrollo, infraestructura y uso energético, mientras que los resultados financieros de los negocios no marchan en sintonía.

Por eso, los analistas llaman a la cautela y advierten que puede ocurrir algo similar al furor que causó a inicios de junio la salida a la bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que empezó a cotizar a u$s150, llegó a escalar a los u$s211 de máximo, pero en la actualidad vale menos de u$s140. Es decir, cae 8% desde su lanzamiento.

"Los debuts bursátiles muy esperados suelen estar marcados por la ansiedad de entrar el primer día y por el miedo a quedarse afuera, dos factores que pueden amplificar los movimientos de precio. En una salida a bolsa de este estilo, el precio puede moverse muy rápido, tanto para arriba como para abajo", afirma Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

CEDEAR de Anthropic: cómo invertir desde Argentina

Cabe recordar que el mismo día en que empezó a cotizar Anthropic (ANT) en Wall Street, también comenzó a cotizar en Argentina el Certificado de Depósito (CEDEAR) de esta compañía, que son fracciones de las acciones originales que se pueden comprar en pesos, de manera local.

Así, cada acción de Anthropic representa a 15 CEDEARs de esta compañía.

Por ello, permite generar al ahorrista argentino una cobertura cambiaria porque ajusta por el precio del dólar contado con liquidación y, al mismo tiempo, también depende de la cotización de ANT en Wall Street en dólares.

"Es una empresa con muchísimo potencial dentro de la IA, pero también con una valuación muy exigente. La demanda por la IPO es enorme y eso podría generar bastante volatilidad en las primeras ruedas", dice Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss.

Por lo que recomienda que hay que esperar a que corran los días y se acomode el precio: "A mí me gusta para cuando se ubique en un rango de entre u$s55 a u$s75", sentencia.