El Banco Central cortó la racha más larga sin intervención en lo que va del año. Con el dólar estable, este viernes sumó u$s61 millones

Después de cuatro días sin intervenciones que alertaron a los inversores, el Banco Central aprovechó una jornada positiva en los mercados para volver a comprar dólares. Si bien fue una suma relativamente baja, le sirvió para cortar la racha negativa.

Fue una rueda positiva para los activos argentinos. Los bonos subieron y el riesgo país cayó con fuerza, perforando los 1.000 puntos básicos, luego de los triunfos del Gobierno en el Congreso el jueves y contagiados por el clima externo. Además, el dólar oficial se mantuvo estable y cayó el CCL.

El BCRA volvió a comprar dólares después de cuatro ruedas

Este viernes, el BCRA compró u$s61 millones y llegó a los u$s405 millones en lo que va de noviembre. De todas formas, las reservas cedieron u$s35 millones a u$s48.698 millones.

Las compras del Banco Central volvieron en un día de calma en todos los tipos de cambio. Tal es así que hasta el CCL cayó con fuerza y se achicó la brecha con el oficial, que se mantuvo prácticamente estable.

El volumen operado en el segmento de contado este viernes fue de u$s912,820 millones y en futuros u$s2.869 millones, según señaló Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio.

En este escenario, el dólar oficial se mantuvo sin variaciones a $1.625 en las pantallas del Banco Nación. En tanto, el dólar mayorista también se mantiene casi sin cambios a $1.605.

Por su parte, el dólar blue cede $15 a $1.695.

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP opera cedió levemente a $1.660, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 2,8% y alcanza los $1.783. De esta manera, la brecha con el oficial perforó el 10%.

Por qué el BCRA "desapareció" del mercado durante cuatro ruedas

Lo cierto es que el BCRA puso fin así a cuatro días sin intervención en el mercado, la racha más larga en todo el año. Las causas que esgrimieron en la City al respecto es que, en un escenario en que el precio del dólar trepaba, el BCRA prefirió no pagar un alto valor para hacerse de divisas, en medio de un escenario mundial y local volátil.

Asimismo, a nivel estacional, noviembre es un mes de baja liquidación de divisas de los exportadores, y eso complica más el equilibrio del mes por la menor oferta.

Por otra parte, según expertos de la City, obedeció a la situación internacional, es decir, a la caída en las principales bolsas del mundo, que generó un fortalecimiento del dólar, lo que provocó una devaluación de las monedas latinoamericanas.

"El BCRA está administrando la demanda de dólares, en un marco donde los dólares no abundan. Además, este jueves fue feriado en EE.UU., así que hubo menos movimiento en general", indicó Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

En ello coincidió Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, que considera que la estrategia del Banco Central es "habitual, que se utiliza cuando ve que hay demanda, por lo que se corre del mercado y no interviene".

Entonces, entre los feriados y "volatilidades" locales y mundiales, se considera que la autoridad monetaria tomó una decisión de precaución para no presionar al mercado y tampoco para salir a pagar precios más altos para hacerse de reservas, en un escenario donde localmente escasean.

"Creo que a nadie le molesta mucho que en este tipo de ruedas el Central no intervenga, para esperar a que se tranquilice un poco todo", resume Nahuel Bernues, CFA y fundador de la consultora Quaestus.

Dólares y reservas en la mira

Más allá de la cautela del Banco Central por la volatilidad mundial y de elegir correrse del mercado en los últimos días para no presionar la plaza local, desde la City se analizan algunas otras cuestiones de fondo que impactan en esta decisión.

"Venimos insistiendo que uno de los factores que generan incertidumbre económica es si el Gobierno cuenta con las reservas monetarias y el financiamiento para hacer frente a los pagos de deuda del año que viene, por unos u$s29.000 millones. A ello se suma que este jueves se conoció que el BCRA va a activar el swap con China, algo que reafirma lo anterior. Es que al Central no le sobra nada para sostener el tipo de cambio, faltan los meses de verano y el pago de aguinaldo, donde la compra de moneda extranjera de los particulares y empresas aumenta", advierte Raúl Sánchez, economista y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la UBA (CEDEAM).

En este sentido, Federico Glustein, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también detalla diversas alertas que se encienden:

El mercado atraviesa una menor actividad y oferta producto de la estacionalidad agropecuaria , con menor liquidación del campo antes de fin de año

, con menor liquidación del campo antes de fin de año Las complicaciones climáticas vinculadas a El Niño en el noreste frenaron la salida de granos

La inestabilidad externa impulsó el riesgo país hacia los 1.100 puntos básicos y golpeó a los bonos en dólares

y golpeó a los bonos en dólares El dólar contado con liquidación llegó a los $1.800, dificultando las compras de divisas por parte del Banco Central

"A este escenario se suman las sospechas de intervención oficial en el mercado abierto, bonos, futuros y el tipo de cambio oficial, un adelantamiento de demanda de ciertos sectores y las dudas de la City sobre la estrategia del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda y la activación del swap con China. Todo alimenta la preocupación sobre la disponibilidad de dólares y las condiciones de eventuales préstamos de cara a 2027", concluye Glustein a iProfesional.

Y otro aspecto que se suma son datos concretos: tras el salto del precio del dólar de los últimos días, en todo el 2026 avanza menos de 10%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período es de 28%. Es decir, más allá de la escalada registrada, igual es notorio el atraso cambiario en el año y que su avance es inferior a la inflación.

Por eso, para algunos economistas, el Gobierno aprovechará para convalidar este pequeño salto que dio el dólar, que también está muy debajo de la banda superior de flotación establecida por el BCRA para no intervenir, que ronda los $1.984, y que se actualiza diariamente en base a la inflación de dos meses atrás (t-2).

"No se ve una caída en los depósitos, ni tampoco se vislumbra que hayan crecido exponencialmente las compras para atesoramiento, ni mucho menos. Con lo cual, no creo que haya mucha preocupación por esta pequeña corrección", destaca un ejecutivo de un importante banco.