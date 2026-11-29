El ministro, Luis Caputo, explicó el esquema que utilizará el Gobierno para hacer frente al vencimiento de deuda en bonos en dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó la semana pasada en varias entrevistas el esquema que utilizará el Gobierno para hacer frente al vencimiento de deuda en bonos en dólares por unos 4.400 millones de dólares para llevar tranquilidad al mercado local e internacional.

En esas entrevistas, Caputo detalló que ingresarán cerca de unos 1.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, otros 1.000 millones de dólares correspondientes a financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata),y otros 360 millones de dólares de la privatización de AySA. De esa forma, proyecta reunir unos 2.500 millones de dólares. "Van a estar entrando del FMI y de los multilaterales aproximadamente 1.200 millones de dólares", afirmó, y a esa cifra agregó otros 1.000 millones de financiamientos garantizados por la CAF y Fonplata.

Para la mayoría de los analistas financieros consultados por iProfesional, el punto más complejo son los 1.800 millones restantes del Tesoro. Caputo dijo que esa cifra corresponde a pago de intereses, los cuales siempre se cubren con el superávit fiscal primario del Tesoro para comprar al BCRA los dólares necesarios.

En su explicación, Caputo confirmó que el Tesoro comprará unos 1.800 millones de dólares al BCRA y que la operación integra el programa financiero oficial, que contempla un límite de hasta 5.000 millones de dólares para 2027.

Al respecto, de acuerdo con la última información disponible, el Tesoro cuenta con unos 3,7 billones de pesos en depósitos oficiales en el BCRA para comprarle dólares, a lo que se deben sumarle los pesos que absorbió de más en la última licitación de deuda de la Secretaría de Finanzas. Pero el volumen de la compra prevista para enero abrió interrogantes sobre el uso de ese margen.

En caso de que el Tesoro recurra a esa alternativa desde el primer mes del año, el mercado seguirá muy de cerca las operaciones posteriores.

La alternativa de que el Tesoro compre dólares al BCRA instaló la incertidumbre sobre la disponibilidad efectiva de divisas frente a una eventual corrida cambiaria.

Hay que destacar que hace unos días el presidente Javier Milei señaló que: "el Gobierno tiene una bazuka" de unos 125.000 millones de dólares para enfrentar eventuales tensiones sobre el dólar durante el año electoral".

En este punto hay que señalar que en septiembre del año pasado, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires (PBA), los particulares compraron unos 5.900 millones de dólares al BCRA por el temor a que el Gobierno perdiera las elecciones de medio término que finalmente ganó en octubre.

El dato a considerar es que en octubre de este año los particulares compraron unos 3.000 millones de dólares al BCRA. Por lo tanto, de mantenerse esa dolarización de los particulares, el BCRA tendría que vender una importante cantidad de dólares.

Pero hay que considerar que, en caso de que se suspendan las PASO —el miércoles ya hubo media sanción del Senado, donde el oficialismo obtuvo 43 votos a favor—, el Gobierno contará con una ayuda adicional, ya que no se podrá dar el fenómeno de agosto de 2019, cuando el kirchnerismo, con Alberto Fernández a la cabeza, triunfó en las PASO del 13 de agosto frente a Mauricio Macri y luego se fugaron en solo 3 meses unos 25.000 millones de dólares por el temor de la vuelta del kirchnerismo al poder, con una fuerte suba del dólar, que pasó de 45 a 60 pesos, y del riesgo país, que llegó a los 1.500 puntos básicos.

La discusión sobre los dólares del BCRA apareció en un escenario de menor disponibilidad de depósitos en dólares del Tesoro en la entidad, una situación que ganó relevancia luego de que el equipo económico suspendiera las colocaciones del Bonar 2029 (AO29), ante la suba de las tasas de interés internacionales, que podrían volver a subir luego de la reunión de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, que será el 9 de diciembre.

Por ese motivo, y tal vez frente a condiciones externas menos favorables, Caputo mencionó la posible utilización de activar el tramo disponible del swap con China por el equivalente a unos 5.000 millones de dólares como una alternativa para reforzar el esquema, frente a un total de 18.500 millones de dólares que es el monto total de ese swap.

El ministro afirmó en esas entrevistas que el Gobierno pidió la disponibilidad de hasta 5.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas. "Ya le pedimos a China 5.000 millones de dólares del swap que ya están disponibles", expresó Caputo.

Lo que no aclaró el ministro es si China pondrá algún tipo de condición comercial o de otro tipo para activar esa cantidad.

El ministro vinculó esa herramienta con la posibilidad de que el mercado no refinancie la totalidad de los vencimientos, aunque el Gobierno espera conseguir financiamiento privado en el mercado local.

Caputo también afirmó que existen mayores flujos exportadores y un excedente de dólares y, según explicó, los flujos más grandes se venden de manera directa al BCRA, que adquiere esas divisas cuando no detecta movimientos inusuales y el dólar se mantiene estable o baja. Caputo destacó que, si aparece ruido en la cotización, el BCRA puede volcar al mercado una parte o la totalidad de los dólares adquiridos.

"La idea es que no haya con el dólar una volatilidad que preocupe a la gente", dijo.

Pero todavía existen dudas, tanto en el mercado local como en Wall Street, acerca de cómo enfrentará Caputo los futuros pagos de vencimientos hasta fines de 2027.

Al respecto, es importante citar un tuit del periodista Eduardo Feinmann, publicado en su cuenta de X el viernes por la tarde.

El tuit arranca afirmando que: "Altísimas fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía me explican que la utilización de 5.000 millones de dólares del swap con China tiene un objetivo específico: garantizar los vencimientos de deuda de octubre de 2027, aun si la Argentina no consiguiera refinanciarse en el mercado local".

El tuit continúa destacando que: "La decisión es anticiparse y despejar cualquier incertidumbre sobre la capacidad de pago del país y estos dólares estarán en la cuenta del Tesoro".

Además, agrega que: "Me aclaran, además, que esto es estrictamente parte del programa financiero y no de la política cambiaria. Los bazookas a los que hace referencia el presidente Milei son otra cosa: el poder de fuego del Gobierno para intervenir, de ser necesario, en el mercado cambiario. Allí se incluyen los swaps, la posición de futuros, las reservas adquiridas y el superávit comercial. Y el mensaje que buscan transmitir desde el equipo económico al mercado es contundente: la Argentina va a cumplir con todos sus compromisos de deuda, consiga o no refinanciamiento".