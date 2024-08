La Secretaría de Finanzas dio a conocer el informe mensual de deuda a julio 2024. Aquí podemos ver que el stock de deuda bruta ascendió a un monto equivalente de u$s 452.071 millones.

El 44% de la deuda se encuentra en moneda local, mientras que el 56% está nominada en moneda extranjera.

Crecimiento de la deuda bruta

En el mes, si bien hubo amortizaciones de la deuda en moneda extranjera por u$s 1.115 millones, el incremento fue de u$s 9.555 millones (2.1%) por el crecimiento de la deuda en pesos por un equivalente a u$s 10.670 millones.

Un mayor nivel de deuda exigirá más esfuerzo en el plano fiscal

En el año el incremento de la deuda asciende a u$s 81.398 millones (22%). El principal rubro de crecimiento fue el ajuste por valuación que implicó un incremento de u$s 64.565 millones. Recordemos que el 27% de la deuda se encuentra ajustada por CER y los altos índices de inflación combinado con un crawling peg del 2% tiene como resultante un incremento en dólares de la deuda total.

Está claro que el incremento de la deuda ha sido importante, aún cuando el Gobierno muestra un superávit financiero, pero parte de este incremento se debe al saneamiento del balance del Banco Central (BCRA) que implicó pasar parte de la deuda de la entidad reguladora al Tesoro.

El desarrollo de la deuda

Por eso para analizar mejor el desarrollo de la deuda podemos observar en forma consolidada (Tesoro + BCRA). Allí apreciamos que a finales del 2023 el Tesoro tenía una deuda total de u$s 370.664 millones, el BCRA u$s 32.092 millones sumando entre ambos u$s 402.756 millones y a fines de julio la deuda es u$s 452.071 millones, u$s 10.975 millones respectivamente, haciendo un total de u$s 463.046 millones. Así el incremento de deuda consolidado es de 15%, sensiblemente inferior al 22% que muestra la deuda pública nacional.

El traslado de la deuda del BCRA al Tesoro implica que este último deberá hacer frente a mayores intereses por lo que tendrá que incrementar y sostener su superávit primario para sostener el equilibrio en el resultado financiero.

Esta semana también se dio a conocer el resultado fiscal del Tesoro:

Ingresos totales $ 9.333.748 millones

Gastos primarios $ 8.425.495 millones

Resultado primario $ 908.253 millones

Intereses $ 1.509.210 millones

Resultado financiero -$ 600.957 millones

El déficit financiero se debe al pago de amortización e intereses de la deuda nominada en dólares. Más allá de eso, en los primeros 7 meses del año el gobierno acumula un superávit financiero de casi 0.4% del PIB.

Es importante resaltar que en dicho resultado, por una forma de registración, no impacta los intereses de las Lecaps que ya acumulan un stock equivalente a u$s 30.810 millones y devengan intereses entre 4%/4.5% mensual.

La semana pasada hablamos de las complicaciones de la deuda en moneda extranjera por la falta de dólares, pero también debemos seguir con atención el crecimiento de la deuda en pesos por la presión que la misma pondrá sobre el resultado fiscal primario si se desea mantener el equilibrio financiero y más si se busca un resultado positivo a los efectos de bajar impuestos como prometió el Ministro de Economía. El gobierno promete equilibrio fiscal, 0 emisión, cumplir con sus compromisos financieros, no incrementar la deuda y una eventual salida del cepo (cada vez se aprecia más lejana). Para cumplir con todo esto deberá hacer que la economía comience a crecer lo antes posible, no solo para acumular los dólares que hoy no tiene sino también para hacer frente a los vencimientos en moneda local.

Hoy la deuda en pesos tiene como "ayuda" al cepo. En un contexto de libre disponibilidad y sin emisión el rendimiento de la deuda en moneda local debería incluir la expectativa de devaluación, el riesgo de impago y una tasa real, muy lejos del 3.9% mensual de la última licitación. Su paridad debería acercarse más a los bonos hard dollar. La exigencia no solo vendrá por una deuda en moneda local más cara sino también probablemente con menos pesos disponibles. Si el peso será la moneda escasa en la economía también lo será para el gobierno y todo bien escaso eleva su precio.