Javier Milei asegura que el Gobierno tiene garantizado el roll over de la deuda para parte del 2025

El presidente Javier Milei afirmó que el Gobierno ya cuenta con el "roll over de la deuda garantizado para una parte del año que viene" gracias a la recomposición de las cuentas públicas. Además, reiteró el compromiso con la política de déficit cero para 2024 y confirmó que se está rediseñando el Presupuesto 2025 para hacerlo a prueba de cambios macroeconómicos.

Durante su discurso en la Expo Real Estate, Milei repasó la actualidad económica y detalló que el ajuste fiscal implementado fue equivalente a 7 puntos del PBI, superando la meta inicial de 5 puntos.

Destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, para acelerar la reducción del déficit, logrando el equilibrio fiscal en enero de este año en lugar de diciembre como se había planificado.

Javier Milei adelanta que absorberán 9 billones de pesos extra para afrontar la deuda de 2025

El mandatario explicó que si bien julio arrojó un número negativo por cuestiones estacionales, al considerar el acumulado hay un excedente de fondos. Precisó que en la cuenta del BCRA hay 17 billones de pesos ahorrados, por lo que el programa de déficit cero sigue en marcha.

Milei reveló que, gracias a la mejora en las cuentas públicas y los recortes en el gasto, el Gobierno absorberá 9 billones de pesos adicionales de acá a fin de año.

Esto le permitirá hacer frente a los vencimientos de deuda pública para 2025: "Ya tenemos garantizado el roll over de la deuda para parte del próximo año".

Rediseño del Presupuesto 2025: partirá de la hipótesis de déficit cero

Respecto al Presupuesto 2025, el Presidente confirmó que se está reescribiendo su presentación. Explicó que hasta ahora se determinaban los gastos, se estimaban los ingresos en base al crecimiento y la inflación esperados, y eso generaba un resultado fiscal al que se le sumaban los intereses para obtener el resultado financiero y determinar el financiamiento.

Milei señaló que este enfoque cambió, y que de ahora en más el Presupuesto partirá de la hipótesis de déficit cero. "El déficit cero es la regla. No va a haber más déficit fiscal financiero. Eso quiere decir que no vamos a tomar nunca más deuda para financiar al fisco. Lo que habrá es roll over", afirmó.

Los cálculos se harán de forma inversa: primero se asegurará que el resultado primario sea igual a los intereses, luego se determinarán los ingresos en función del crecimiento y la inflación esperados. Dado el escenario actual de inflación elevada pero en descenso, se incluirán partidas que se ajustarán automáticamente para evitar que el Presupuesto quede descalzado.

Javier Milei habló de la competencia de monedas y cierre del BCRA

Milei también se refirió a los posibles efectos de la restricción monetaria en un contexto de crecimiento económico, advirtiendo sobre el riesgo de deflación o depresión.

Su propuesta es permitir la "competencia de monedas": una vez levantado el cepo, los argentinos podrán realizar transacciones en otras divisas, lo que permitirá monetizar la economía sin necesidad de emisión.

"En algún momento van a ser tantos los dólares que haya en la economía que quizás ese día podamos cerrar el Banco Central. Y ese día, si yo sigo estando en el Gobierno, no tengan duda que lo voy a cerrar", enfatizó el Presidente, reiterando su propuesta de dolarización.

Críticas al kirchnerismo por los índices de pobreza

Milei retomó sus cuestionamientos al kirchnerismo por los recientes reclamos de ese sector político por el aumento de la pobreza. Recordó que cuando ese espacio dejó el poder en 2019, la pobreza alcanzaba al 40% de la población, la indigencia al 10%, dos de cada tres niños eran pobres y un tercio de los trabajadores también, en un contexto de inflación creciente.

Comparó esa situación con el éxito de la convertibilidad en los '90 y el modelo actual, afirmando que "fue el mejor programa económico de la historia, salvo por el que estamos mejorando nosotros".

Aseguró que de haber continuado la senda previa, en un día se hubiera quintuplicado la cantidad de dinero, desatando "una crisis que la oposición hubiera aprovechado para volver al poder".