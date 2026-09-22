La producción nacional alcanzó los 929.000 barriles diarios en agosto. La Cuenca Neuquina explicó más del 80% del total con un salto interanual del 21,7%

La industria petrolera volvió a marcar un hito histórico, y la producción nacional de petróleo crudo alcanzó en agosto de 2026 un promedio de 929.363 barriles diarios (bpd), de acuerdo con las cifras oficiales del Capítulo IV publicadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Se trata de la marca mensual más alta en la historia del país, un desempeño que consolida la aceleración del sector no convencional impulsado fundamentalmente por la Cuenca Neuquina.

El análisis detallado de los registros oficiales evidencia una trayectoria expansiva sostenida tanto al contrastar con el mes previo como al analizar el comportamiento frente al mismo período del año pasado, de acuerdo al análisis de las cifras públicas disponibles realizado por iProfesional.

En este marco, la industria energética renueva sus expectativas de alcanzar la simbólica meta del millón de barriles diarios en los próximos meses. Para lograr este hito, será determinante la puesta en operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya entrada en funcionamiento está proyectada para fines de diciembre y permitirá destrabar el cuello de botella del transporte abriendo una vía directa de evacuación hacia el Océano Atlántico.

En términos intermensuales, la extracción de crudo a nivel nacional experimentó un alza del 1,50% en comparación con julio de 2026, cuando se habían alcanzado los 915.610 bpd. En términos netos, la industria sumó cerca de 13.750 barriles diarios adicionales en apenas un mes, confirmando que el dinamismo productivo no retrocedió tras la exigencia del período de invierno.

Al ampliar la proyección hacia la variación interanual, el salto a los 929.363 bpd de agosto de 2026 superó en un 12,55% los 825.688 bpd registrados en agosto de 2025. Esto significa que la oferta nacional incorporó más de 103.600 barriles por día en un lapso de doce meses, reflejando el ritmo de escalada productiva que atraviesa la matriz energética de la Argentina.

Cuenca Neuquina: el motor indiscutido del récord

La Cuenca Neuquina reafirmó su rol central como el motor del crecimiento energético en la industria de los hidrocarburos. Durante agosto último, la región aportó un promedio de 749.807 bpd. Esta cifra implica que la cuenca explicó el 80,68% de la producción total del país; es decir, más de 8 de cada 10 barriles extraídos en el territorio nacional provinieron del mapa petrolero neuquino.

Al interior de la propia cuenca, el peso del no convencional es prácticamente absoluto. La extracción específica de shale oil representa ya cerca del 90% del total producido en la región, lo que equivale a aproximadamente 671.600 barriles por día provenientes de los pozos de Vaca Muerta. Este volumen no convencional por sí solo explica el 72% de todo el crudo que se extrae en la Argentina, consolidando el dominio operativo de la formación no convencional.

En la comparación con agosto de 2025 -cuando la región promediaba 616.039 bpd-, la Cuenca Neuquina registró un incremento interanual del 21,75%, sumando más de 133.700 barriles diarios netos a la oferta energética del país.

El contraste entre el crecimiento neuquino (+21,75%) y el promedio del total país (+12,55%) pone de manifiesto la dinámica actual de la industria: la contundente expansión de Vaca Muerta compensa con holgura la declinación natural de las cuencas convencionales maduras y empuja los totales nacionales hacia nuevos máximos históricos.

El comportamiento del gas natural en cifras diarias

En lo que respecta al gas natural, los datos expresados en promedios diarios reflejan la estacionalidad del sistema y el efecto de la demanda al cierre del invierno. La producción nacional total en agosto de 2026 promedió 153.595.335 m³/día. Este volumen representa una contracción intermensual del 2,82% frente a los 158.055.076 m³/día de julio y una caída interanual del 2,85% en comparación con los 158.098.990 m³/día registrados en agosto de 2025.

Esta fluctuación diaria responde directamente al comportamiento estacional del consumo residencial y prioritario. Durante los meses más fríos de invierno, la demanda interna experimenta picos agudos que tensionan la capacidad del sistema de transporte, superando el volumen promedio de entrega diaria de los yacimientos locales.

Esta brecha entre la capacidad máxima de evacuación por gasoductos y los picos de consumo obliga al país a recurrir a la importación de Gas Natural Licuado (GNL) a través de los buques regasificadores. Este esquema de auxilio técnico continuará siendo indispensable durante los meses invernales hasta tanto se completen las obras de infraestructura de transporte pendientes para evacuar todo el potencial del no convencional.

Pese al reajuste en el volumen total país registrado al declinar las bajas temperaturas, la Cuenca Neuquina ratificó su protagonismo en el segmento gasífero al producir un promedio de 119.375.172 m³/día durante agosto de 2026. El registro marca una suba interanual del 1,56% frente a los 117.544.245 m³/día de agosto de 2025. De este modo, la cuenca aportó el 77,72% de todo el gas ofertado a nivel nacional.

Respaldo del ritmo de fracturas y exportaciones

Este volumen histórico de crudo se sostiene sobre un ritmo de trabajo en el campo que no afloja. Según los relevamientos privados del sector, durante agosto de 2026 se completaron 2.262 etapas de fractura en Vaca Muerta, lo que representó un repunte del 12,5% respecto de julio. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, las punciones ya superan las 19.200 etapas, marcando un avance del 17% frente al mismo período del año anterior.

A su vez, el excedente de producción por encima de las necesidades del refino doméstico continúa robusteciendo la plataforma exportadora de la Argentina. Con despachos al exterior que se consolidan en torno a los 300.000 barriles diarios y una proyección de divisas para el complejo de combustibles que apunta a superar los u$s 8.000 millones anuales, la Argentina consolida a Vaca Muerta como un abastecedor clave y competitivo para el mercado petrolero internacional.