Milei vuelve a Neuquén para abrir la mayor feria de negocios de la industria petrolera

El mandatario abrirá la AOG Patagonia 2026 en Neuquén. Con la mirada en el RIGI y las exportaciones, el sector debate obras clave y mega inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsa billones en proyectos, vital para evitar cuellos de botella y la expansión de GNL.

El presidente Javier Milei encabezará el próximo lunes la apertura oficial de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 en Neuquén, el evento energético más importante de la región que reunirá a más de 500 empresas de la industria hidrocarburífera en el Espacio DUAM. La llegada del mandatario nacional suma una fuerte impronta política a un encuentro clave para definir las inversiones, la infraestructura y el futuro desarrollo exportador de Vaca Muerta.

Será la segunda visita oficial del jefe de Estado a la provincia patagónica desde que asumió la presidencia, tras su paso por Loma Campana en agosto de 2024. Según confirmaron fuentes oficiales, Milei será recibido por el gobernador Rolando Figueroa, con quien mantendrá una reunión privada antes de recorrer la exposición y brindar su discurso inaugural ante empresarios, gobernadores y referentes del sector energético.

Cómo será el evento del que participará Javier Milei

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) junto con Messe Frankfurt Argentina, se extenderá del 19 al 22 de octubre y convocará a los principales actores del mercado: compañías operadoras, firmas de servicios, proveedores locales, pymes, entidades financieras y autoridades gubernamentales.

Entre los ejecutivos confirmados para los tradicionales encuentros de CEOs destacan directivos de YPF, Pan American Energy, Chevron, TotalEnergies, Pluspetrol, Tecpetrol, Halliburton, Calfrac, Tenaris, Oldelval, TGN y TGS.

La agenda de este año estará fuertemente marcada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta macroeconómica con la que el Gobierno busca catalizar desembolsos de escala internacional en proyectos estratégicos.

En ese marco, los proyectos vinculados al desarrollo no convencional y la infraestructura de transporte que ya fueron aprobados bajo el esquema del RIGI representan alrededor de US$ 21.800 millones. En tanto, las solicitudes que se encuentran actualmente en trámite superan holgadamente los US$ 77.000 millones, impulsadas principalmente por iniciativas de gran envergadura enfocadas en la licuefacción de gas natural (GNL) y el transporte masivo de crudo.

El crecimiento de Vaca Muerta se consolidó como uno de los mayores activos de la economía argentina gracias a su capacidad transformadora para aportar divisas, generar empleo cualificado y atraer capitales. Sin embargo, el desafío de la industria pasa hoy por evitar cuellos de botella mediante la aceleración de obras claves de evacuación y transporte, la ampliación de la disponibilidad de financiamiento y la mejora en la competitividad de los costos operativos.

El impacto de Vaca Muerta

A las perspectivas del encuentro empresarial se suman los cálculos del presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, quien cuantificó la magnitud de la transformación que atraviesa la balanza energética del país.

Según precisó el directivo, la Argentina alcanzará a fin de año un superávit comercial en el sector de unos US$ 10.000 millones. Sin embargo, el verdadero impacto radica en considerar la alternativa de no contar con la formación neuquina: de depender exclusivamente de cuencas convencionales en declive, el país tendría que haber destinado entre US$ 20.000 millones y US$ 25.000 millones a la importación de hidrocarburos.

De este modo, la existencia y puesta en valor de Vaca Muerta genera un diferencial positivo cercano a los US$ 35.000 millones para las cuentas nacionales.Este salto cualitativo responde al vertiginoso ritmo de extracción en la cuenca neuquina, donde la producción física de petróleo registró un crecimiento del 40% en los últimos 20 meses.

Con volúmenes que se aproximan rápidamente a un nivel de un millón de barriles diarios frente a un consumo doméstico cercano a los 600.000 barriles por día, el esquema productivo del país cambió de escala: toda la producción incremental de crudo y gas que se sume de aquí en adelante estará destinada de manera casi íntegra a los mercados de exportación.

Para sostener este sendero de expansión y evitar cuellos de botella en el transporte, el titular del IAPG remarcó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como motor de atracción de capitales.

López Anadón destacó la presentación continua de proyectos que superan los US$ 3.000 millones en áreas clave como la perforación de pozos, el tendido de ductos, plantas de tratamiento y megaobras de infraestructura enfocadas en el gas natural licuado (GNL) y la evacuación de petróleo.

Finalmente, desde el IAPG remarcaron que el volumen total de recursos técnicamente recuperables en el no convencional —estimados en 258 trillones de pies cúbicos de gas y 30.000 millones de barriles de crudo— brinda previsibilidad a la industria por más de un siglo.

Para capitalizar este potencial, los referentes del sector coinciden en la necesidad de consolidar una alianza estratégica entre la energía, la minería y el agro como los tres pilares de una nueva estructura productiva para la Argentina.