El relevamiento de CADIEEL refleja una profundización del retroceso productivo y preocupación en el sector para el último tramo del año.

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) dio a conocer el informe de actividad industrial del tercer trimestre de 2026 del sector. Los resultados muestran que el retroceso productivo se profundizó y que las perspectivas de inversión se debilitaron.

Esta combinación de menores ventas locales con costos operativos elevados no solo deprime el nivel de actividad actual, sino que también cancela las proyecciones de inversión en equipamiento y limita la inserción exportadora, donde casi la mitad de las firmas no logra competir en los mercados internacionales.

El relevamiento trimestral que realiza la cámara da cuenta de la amplitud del sector y ofrece un panorama representativo de todos sus segmentos: el 27% de las compañías pertenece al rubro de electrónica, otro 27% a energía, el 23% a baja tensión y otro 23% a iluminación. El sector en general sigue la tendencia que ocurre en otras ramas de la industria también golpedas por la coyunutura económica.

Según el informe, el 42% de las empresas registró una disminución en su nivel de producción durante el tercer trimestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, mientras que el 35% mantuvo su actividad sin cambios y el 23% informó incrementos. Entre las firmas que experimentaron una caída, la retracción promedio alcanzó el 36%, por encima del 31% registrado en el trimestre anterior, lo que da cuenta de la magnitud del retroceso productivo entre las empresas afectadas.

En términos de la capacidad instalada (UCI), los resultados de Cadieel muestran que el sector conserva un importante margen de capacidad ociosa y continúa operando por debajo de su potencial productivo: el 65% de las empresas operó con hasta el 60% de su capacidad productiva. Respecto del trimestre anterior, creció la proporción de firmas en los rangos de menor y de mayor utilización, y se redujo la de aquellas que operaron entre el 41% y el 60%.

Situación del empleo y estructura de las empresas

En cuanto al empleo, el 54% de las empresas mantuvo estable su dotación, mientras que el 35% redujo su plantel y solo el 11% incorporó trabajadores. Si bien la mayoría de las compañías preservó su personal y una pequeña proporción de firmas sumó empleados, persisten las dificultades para sostener y generar empleo en un contexto en el que las condiciones económicas afectan el desempeño de las empresas.

Asimismo, se mantuvo la tendencia observada en períodos anteriores, con una mayor participación de firmas que cuentan con entre 11 y 50 empleados, segmento que concentra el 46% del total. A su vez, los números reflejan la diversidad de tamaños que caracteriza al sector industrial: el 15% de las empresas cuenta con entre 101 y 200 trabajadores, otro 15% tiene menos de 10, un 12% se ubica en el rango de 51 a 100 y otro 12% en el de más de 200.

En materia de comercio exterior, el 54% de las empresas realizó exportaciones durante el período relevado, mientras que el 46% no registró ventas al exterior. Entre estas últimas, los costos continúan siendo la principal limitante para acceder a los mercados internacionales.

Asimismo, entre las firmas exportadoras, las ventas externas mantienen una incidencia acotada: el 57% destina hasta el 10% de sus ventas a los mercados internacionales y para el 29% la participación se ubica entre el 11% y el 20%, lo que confirma el peso reducido que tiene la actividad exportadora en la estructura comercial de gran parte de las empresas relevadas.

Expectativas para el cuarto trimestre de 2026

El informe también relevó las proyecciones para el último trimestre del año. En materia de inversión, solo el 19% de las empresas prevé realizar inversiones durante el cuarto trimestre, frente al 81% que no tiene planes de expansión. Las principales razones que explican esto son la baja en las ventas, junto con la incertidumbre económica y política. Se trata de factores que reflejan un escenario adverso que condiciona las decisiones y limita las perspectivas de crecimiento.

Respecto de la producción, el 62% de las empresas espera sostener sus niveles, el 23% proyecta un aumento y el 15% anticipa una disminución. Estas proyecciones expresan una postura mayoritariamente conservadora que anticipa un escenario sin cambios, con un margen acotado de expansión de la actividad productiva.

En cuanto a las ventas, también prevalece una visión de estabilidad: el 54% estima que sus ventas se mantendrán sin cambios, mientras que el 23% proyecta un incremento y otro 23% anticipa una caída. En conjunto, los resultados muestran incertidumbre respecto de la evolución del mercado y del desempeño comercial en los próximos meses.

En lo que hace a la demanda interna, el 66% de las compañías espera que no varíe, el 15% prevé un aumento y el 19% una disminución, en un contexto en el que la incertidumbre económica podría dificultar una recuperación de la demanda.

Por otro lado, el 64% de las empresas estima que sus exportaciones se mantendrán estables, el 14% proyecta un incremento y el 22% anticipa una disminución, lo que evidencia cierta preocupación por la evolución de las ventas al exterior.

Por último, con una marcada previsión de estabilidad, el 81% de las empresas espera mantener su dotación de personal, el 8% estima incorporar trabajadores y el 11% prevé una reducción. Los resultados sugieren que las empresas priorizan mantener sus planteles actuales, aunque se presentan escasas expectativas de ampliación y una proporción reducida que aún anticipa ajustes en su dotación.