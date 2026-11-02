La minería del cobre busca proveedores y demandaría hasta 7.000 trabajadores por proyecto

Los 6 proyectos de cobre podrían demandar hasta 7.000 trabajadores cada uno y generar negocios para proveedores industriales y pymes de todo el país

La próxima etapa de expansión de la minería del cobre en Argentina podría tener consecuencias mucho más amplias que las inversiones directas en los yacimientos. La escala de las obras previstas abre la posibilidad de generar contratos para empresas de distintos sectores y regiones, además de una importante demanda de mano de obra.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), estimó que cada emprendimiento necesitaría entre 6.000 y 7.000 trabajadores mientras se desarrolla su construcción. La magnitud de esa demanda anticipa un movimiento que podría alcanzar tanto a las economías cercanas a los proyectos como a proveedores radicados en otros puntos del país.

La estimación se conoció durante la Ronda de Negocios RIGI organizada en Rosario. Allí participaron representantes de 43 firmas de los sectores minero, energético y de infraestructura, junto con potenciales proveedores interesados en ingresar a esa cadena de actividad.

Minería: qué empresas argentinas pueden convertirse en proveedoras de los proyectos de cobre

La cartera que identifica CAEM incluye seis proyectos de cobre de clase mundial que cuentan con condiciones para avanzar hacia su desarrollo. Para las empresas argentinas, el desafío será transformar esa perspectiva de inversión en oportunidades concretas de contratación.

No toda la demanda estará concentrada en insumos propios de la extracción. La instalación de cada operación también requerirá resolver necesidades cotidianas y de obra: desde estructuras metálicas y construcción de campamentos hasta alimentación, hospedaje, mantenimiento y traslado de materiales.

Ese escenario puede involucrar a fabricantes metalmecánicos, constructoras, compañías químicas, operadores logísticos y firmas dedicadas al transporte o a prestaciones técnicas. Si bien algunos equipos de elevada especialización deberán adquirirse en el exterior, la CAEM considera que hay posibilidades de ampliar el abastecimiento con producción local.

El antecedente del litio y el desafío de cumplir los requisitos mineros

La actividad litífera ofrece una referencia sobre la participación que pueden alcanzar los proveedores argentinos. Cacciola indicó que más del 70% de las compras de las empresas de litio se realizan en el mercado nacional.

Ese nivel de integración muestra que la industria local puede responder a una parte de las necesidades de operaciones mineras de gran escala. La expectativa es que esa experiencia sirva como punto de partida para el desarrollo de una red de abastecimiento vinculada con el cobre.

Sin embargo, el acceso a esos contratos no será automático. Las pymes interesadas tendrán que demostrar que pueden trabajar con las exigencias técnicas y operativas de las compañías, además de cumplir con condiciones ambientales y controles de calidad.

Las obras que necesita la minería para crecer

La disponibilidad de proveedores no será el único factor que condicionará el avance de los emprendimientos. También será necesario contar con infraestructura suficiente para movilizar maquinaria, insumos y personal, y para trasladar la producción cuando las operaciones estén activas.

En ese frente, las necesidades incluyen:

Mejoras en rutas

Conexiones ferroviarias

Servicios de logística

La capacidad de transporte incidirá en los costos y en la competitividad de los proyectos, por lo que las obras deberán acompañar el ritmo de las inversiones mineras.

La exigencia logística tampoco se limitará al período de construcción. Una vez que los yacimientos entren en operación, las empresas necesitarán mantener un flujo de abastecimiento capaz de responder a sus requerimientos en forma sostenida.

Una cadena de negocios que puede extenderse a otras provincias

La oportunidad para las pymes no se restringe a las zonas donde se instalarán las minas. La CAEM plantea que la actividad puede vincular a las comunidades próximas a los emprendimientos con compañías radicadas en los principales centros industriales y en otras provincias.

Para participar, las firmas deberán prepararse antes de competir por los contratos. Entre las condiciones que pueden marcar la diferencia aparecen las certificaciones, la formación de sus equipos de trabajo y la capacidad de sostener estándares de calidad acordes con las exigencias del sector.

Desde la entidad señalaron que ya hay compañías que buscan información sobre los requisitos para convertirse en proveedoras mineras. Ese interés constituye uno de los primeros pasos para ampliar la participación nacional en los proyectos que podrían desarrollarse.

Con una demanda potencial de hasta 7.000 trabajadores por obra durante la construcción, el cobre podría impulsar actividades que van desde la industria hasta los servicios. La escala de esa oportunidad dependerá de cuánto puedan prepararse las empresas argentinas y de que la infraestructura acompañe el crecimiento de las inversiones.